Un robot umanoid cu perucă de clovn a lovit un copil în timpul unei demonstraţii

Imaginile în care un robot umanoid cu o perucă de clovn a lovit accidental un copil în timpul unei demonstraţii de arte marţiale din China au devenit viral, stârnind discuții despre o posibilă „revoltă a roboților”.

Sursă video: TikTok

Câteva imagini filmate în regiunea Xinjiang, din nord-vestul Chinei, au devenit virale pe rețelele sociale, după ce numeroşi internauţi au comentat incidentul petrecut în timpul unei demonstrații publice de arte marțiale susținute de un robot umanoid, unii dintre ei lansând chiar afirmaţii alarmiste despre o posibilă „revoltă a roboților”.

Protagonistul videoclipului este robotul umanoid G1, produs de compania Unitree, un model cunoscut pentru capacitatea sa de a executa mișcări complexe, de data aceasta inspirate din artele marțiale. În timpul demonstrației, robotul umanoid purta o perucă albastră de clovn, detaliu care a atras imediat atenția celor care au redistribuit apoi filmarea comentând chiar acest aspect.

Incidentul a avut loc în timp ce robotul se afla pe o platformă, în fața unui grup de spectatori, printre care şi mulţi copii, și executa o serie de mișcări controlate, simulând lovituri și figuri de karate.

Astfel, în timpul unei rotații, robotul a lovit, accidental, în zona abdomenului un copil aflat în apropiere. Lovitura puternică l-a făcut pe acesta să se ghemuiască de durere, ținându-se de burtă, înainte de a cădea la pământ.

Cei prezenți la demonstrație au înmărmurit, iar robotul a rămas şi el pentru câteva secunde în poziție fixă, după care s-a retras încet în spate, din zona de demonstrație.

Potrivit presei internaţionale, copilul nu ar fi suferit răni grave, însă a fost evaluat ulterior pentru a exclude eventuale complicații.

Clipul s-a răspândit rapid pe platformele sociale, unde a generat numeroase comentarii. O parte dintre utilizatori au tratat incidentul cu umor, făcând referire la peruca de clovn pe care o purta robotul, în timp ce alţii au lansat scenarii despre o posibilă „revoltă a roboților” sau au atras atenția asupra riscurilor pe care le pot avea demonstrațiile publice în care sunt implicați roboții humanoizi, mai ales că acesta nu este un incident singular.

Robotul G1 este conceput pentru a reproduce mișcări dinamice complexe și poate dezvolta o forță considerabilă în timpul execuțiilor programate, ceea ce explică impactul resimțit de copil în timpul demonstrației.

Autoritățile sau organizatorii evenimentului nu au comunicat până în acest moment dacă incidentul va duce la modificări ale modului în care sunt realizate astfel de demonstrații publice.