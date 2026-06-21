Exclusiv „Bucureștiul ar fi cât un cartier”. Orașul care are populația unei țări întregi și e tot mai căutat de turiștii români

Mexicul modern își construiește identitatea pe moștenirea aztecă. Caterina Preda, profesor expert în America Latină, explică relația Mexicului cu SUA, paradoxurile politice și marile probleme ale țării.

„Weekend Adevărul“: Dacă ar fi să privim în istoria îndepărtată a Mexicului, de la cucerirea spaniolă și până în zorii perioadei precolumbiene, care ar fi momentele marcante?

Caterina Preda: Între 1519 și 1521 are loc cucerirea realizată de Hernán Cortés, acel explorator și aventurier care distruge Imperiul Aztec. Viceregatul Noii Spanii se stabilește oficial în 1535. Asta a însemnat, în primul rând, distrugerea fizică și culturală a civilizațiilor precolumbiene. Cum spuneam, pe rămășițele templelor aztece spaniolii au construit Catedrala Metropolitană din Ciudad de México, una dintre cele mai mari din regiune, și tot acolo au stabilit centrul puterii spaniole. Pe lângă distrugere, a însemnat convertirea forțată la catolicism. În acest context apare mitul Fecioarei Maria care se înfățișează unui localnic (Juan Diego) și îi cere să construiască o biserică. Acest mit a dat naștere cultului Fecioarei de la Guadalupe, care este extrem de pregnant și astăzi în societatea mexicană.

Ce a luat practic Mexicul de la strămoșii olmeci, mayași, azteci și din creștinismul european și cum a evoluat acest sincretism?

Totul în Mexic este foarte colorat și împrumută masiv din civilizațiile precolumbiene, de la cultul vestimentar până la muzică. În ciuda marilor limite pe care le aveau fostele imperii precolumbiene – practicau sacrificiile umane pentru a îmbuna zeitățile –, există această glorie a trecutului recuperată în modernitate. Ea stă la baza proiectului naționalist mexican al actualei guvernări. Ca turist, ești încurajat să vizitezi Templo Mayor, ale cărui vestigii se află chiar în piața centrală, Zócalo. Piața este imensă, ca dimensiune o putem asocia poate cu zona care acoperă Casa Poporului la noi. Ciudad de México este unul dintre orașele cu cele mai multe muzee din lume, chiar nu ai cum să te plictisești acolo.

Care moștenire este percepută ca fiind cea mai prețioasă de către mexicani, cea a olmecilor, mayașilor sau aztecilor?

Mayașii au fost în sud, în peninsula Yucatán și în ceea ce este astăzi Guatemala. Aztecii, după cum le-au spus europenii – ei își spuneau Los Mexica – își aveau sediul exact în Valea Centrală a Mexicului. Ei erau una dintre comunitățile din acest mozaic regional care, în momentul colonizării, reușiseră să controleze centrul puterii prin cuceriri și alianțe. Aveau o construcție statală ierarhică situată pe lacul pe care ulterior a fost construită capitala viceregalității și, azi, capitala statului modern. Această suprapunere a imperiilor pe același loc este fascinantă. Prin urmare, legătura istorică principală a centrului puterii este cu civilizația aztecă (Los Mexica), de la care vine și numele țării. Este interesant de menționat că în piața Zócalo, catedrala construită de spanioli se scufundă treptat, tocmai pentru că a fost ridicată pe acel fost lac secat unde se afla rețeaua de temple aztece. Terenul este foarte lutos și permeabil, clădirile din centrul istoric devenind vizibil oblice. La asta se adaugă și problema cutremurelor distrugătoare, cum a fost cel foarte mare din anii ’80, dar și altele mai recente din anii 2000. Deci ei sunt mai legați simbolic de azteci – numele țării, numele stadionului lor național. Pe de altă parte, noi, europenii de rând, am auzit mai mult de mayași, inclusiv prin prisma acelei isterii din 2012 cu sfârșitul lumii. Însă mayașii aveau un alt sistem de organizare și erau deja o civilizație în decădere în momentul cuceririi spaniole, nereprezentând o miză centrală pentru conchistadori. Totuși, sunt foarte multe vestigii mayașe, unele încă nedescoperite din cauza vegetației dense. În Muzeul de Antropologie, civilizațiile sunt așezate cronologic, dar în centru se află marea civilizație Los Mexica, baza pe care s-a construit ulterior Mexicul modern.

Clișee europene despre Mexic

În România, ca și în întreaga Europă, există o mulțime de clișee cu privire la Mexic, la problemele societății de acolo. Care ar fi, în viziunea dumneavoastră, cea mai mare problemă specifică Mexicului?

Cred că avem această problemă a inegalității foarte pregnantă. În marile orașe, cum e Ciudad de México, care e aproape cât o țară, zona metropolitană are populația României de pe vremuri. Deci e un oraș megalopolis, care are în interiorul său mai multe orașe, putem spune. Și unele au nivel de trai european, nord-american, în timp ce la periferie sunt aceste cartiere mai sărace, care acum sunt legate cu un fel de teleferic, care a fost introdus tocmai de administrația lui Sheinbaum. De altfel, ea a fost primăriță înainte de a fi președintă, cu condiții foarte grele. Deci inegalitatea face ca răspunsul la această întrebare să fie complicat, pentru că avem pe de o parte bogății enorme – unul dintre cei mai bogați oameni din lume, Carlos Slim, este mexican, a făcut un muzeu impresionant într-unul dintre cele mai bogate cartiere din Mexico, în Polanco. În România nu vezi așa ceva. Pe de cealaltă parte, avem această altă realitate a zonelor care sunt rurale, care nu sunt în această etapă de dezvoltare pe care o vedeți în Ciudad de México, de exemplu, sau în celelalte mari orașe.

Ce alte probleme cu care se confruntă Mexicul nu și-au găsit până azi o rezolvare?

O mare problemă este această amenințare a violenței. Organizațiile criminale profită de fapt de lipsa alternativelor pentru a-i corupe pe oameni, pentru a-i obliga să facă parte din grupurile lor. Avem în Mexic dezvoltare inegală care face ca acești actori non-statali să poată să reprezinte o soluție pentru cei care n-au altă șansă.

Viață de lux în lumea bună din Ciudad de México

Cum este Ciudad de México comparativ cu Bucureștiul sau cu primele două-trei orașe ale României?

Zona prosperă a Ciudad de México ar semăna cu Bucureștiul și Clujul la un nivel mult mai dezvoltat, aș spune, doar că, bineînțeles, are dimensiuni care schimbă totul. Bucureștiul ar fi cât un cartier din Ciudad de México, ca să ne înțelegem, iar Clujul cât un bulevard, o stradă mare de acolo. În Ciudad de México, doar ca să ajungi dintr-un cartier în altul îți ia două-trei ore, în condițiile în care ai autostrăzi în interiorul orașului. În Ciudad de México, ca să te miști dintr-o parte într-alta, trebuie să-ți rezervi două-trei ore în condițiile în care unele autostrăzi au plată separată, adică plătești mai mult și ajungi mai repede. Mai există acel mijloc de transport numit Cablebús, tocmai ca să evite traficul infernal și ca să se deplaseze oamenii din zonele limitrofe, unde sunt cartierele înghesuite, cele mai sărace. Au creat acest sistem de telegondole, care există și în Columbia, și în La Paz, în Bolivia. Deci e același proiect; proiect de stânga, în general. Guvernările de stânga au făcut asta tocmai ca să faciliteze cumva și transportul celor mai săraci. Este interesant de spus că Ciudad de México e un oraș la altitudine, deci nu e foarte cald chiar dacă e vară. Și e un oraș foarte verde. Pe mine m-a surprins, nu mă așteptam. Deci, pe lângă zonele cu autostrăzile astea care conectează totul, cartierele sunt foarte verzi. E incredibil ce vegetație! Și e o miză a administrației, adică sunt întreținute. Sunt parcuri în centrul orașului care sunt ca niște păduri. Mai au și Tren Ligero, care leagă orașul de zonele metropolitane. Există și metrou, bineînțeles. Sistemul de transport e foarte dezvoltat. Dar metroul, pentru că orașul s-a extins foarte mult, nu acoperă toate cartierele. Cu ride-sharing, care era foarte ieftin, stăteam cu orele în mașină.

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Care ar fi nivelul de trai în capitala Mexicului?

Sigur că la ei, fotbalul știu că e ca o religie. Mexic mai înseamnă tacos, înseamnă berea lor (cerveza), tequila, mezcalul. Nivelul de trai este comparabil cu București sau Cluj. Oamenii sunt foarte drăguți și comunică. În general, în Mexic nu prea vorbesc engleză. Asta cred că poate să fie o problemă pentru turiștii noștri. Și au cultul foarte pregnant al Fecioarei Maria, Fecioara de la Guadalupe (Virgen de Guadalupe). Ciudad de México e un oraș superb, fabulos, în care ai ce vedea, vestigii precolumbiene. Au artiștii lor favoriți, au multe lucruri interesante, o lume cumva puțin cunoscută românului, să zicem. Și au o scenă culturală puternică, muzicală, cinematografică, de telenovele, de tot ce vrem. Au sistemul lor de vedete naționale. Deci, cultural, mexicanii sunt destul de importanți în America Latină și prin mărimea scenei lor.

Paradoxul unui regim de stânga ostil imigranților

Pentru că aminteați de faptul că există zone în Mexic unde se trăiește ca în Occidentul european, cumva a ajuns această țară o destinație pentru fluxurile de imigranți din restul Americii Latine, din state mai sărace, poate chiar unii care merg apoi spre SUA?

Da, iar aici e iarăși un paradox al fostului regim din Mexic și al actualului regim. Pentru că, deși se revendică de stânga, atât fostul lider populist radical de stânga López Obrador, cât și actuala președintă Sheinbaum, au acceptat să coopereze cu administrația din Statele Unite ale Americii ca să blocheze fluxurile migratorii care vin dinspre America de Sud, traversează America Centrală și apoi traversează Mexicul ca să ajungă în Statele Unite ale Americii. Deci unii rămân pe teritoriul mexican pentru că regimul de la Ciudad de México a intervenit ca să se întâmple asta și există, din păcate, o anumită discriminare a central-americanilor. În Mexic, cei din El Salvador, din Nicaragua sunt priviți ca cetățeni de rang inferior.

Ar fi și o explicație pentru acest paradox?

Se întâmplă pentru că există, de fapt, și în societatea mexicană – și asta e una dintre marile dezbateri ale lor – acest rasism față de cetățenii de origine indigenă. Deci nu sunt metiși și nu sunt albi. În Mexic, elitele sunt mai degrabă albe, deși țara este metisă. Așadar, da, este unul dintre paradoxurile acestor administrații de stânga, că vorbeam de această dublă măsură pe care o vedem și în cazul acesta. López Obrador a colaborat cu Trump, deși aveau retorică, vezi Doamne, antiamericană. Acum și Sheinbaum face același lucru pentru a stopa imigrația ilegală, adică pentru a face pe placul administrației Trump. De fapt, nici nu încearcă să ajute această populație care nu pleacă de bine ce este în țară – nimeni nu pleacă de unde e totul bine, ci tocmai ca să caute o viață mai bună.

În numele Fotbalului și al Fecioarei

Este corectă percepția conform căreia Cupa Mondială de Fotbal reprezintă un instrument de soft power pentru a promova imaginea unui bloc nord-american îngăduitor și prosper?

Cu siguranță. Cred că discursul lor e tocmai: „Suntem aici, suntem într-o lume mai bună decât voi pentru că avem această istorie mult mai lungă, de fapt, decât Statele Unite ale Americii și decât Canada“, care sunt state recente comparativ cu lunga istorie a mexicanilor. De aceea există o recuperare a moștenirii precolumbiene – și numele de Azteca pentru cel mai mare stadion din Mexic, dar și tot ce ține de prezentarea publică, de simbolistică. Actuala administrație Sheinbaum a pus accentul foarte mult pe această istorie lungă a țării. Cum se îmbracă Sheinbaum, de exemplu: este întotdeauna îmbrăcată cu motive mexicane, cu bijuterii care sunt de inspirație precolumbiană. Iar centrul puterii acum, în Ciudad de México, este în Palatul Național, care a fost construit pe rămășițele fostei puteri coloniale, care, la rândul ei, s-a construit pe centrul puterii Imperiului Aztec, cum l-au numit tot colonizatorii europeni în spaniolă, deși ei se numeau Los Mexica. Această civilizație își avea sediul exact în locul în care se găsește acum centrul puterii statului mexican, deci ei revendică o istorie de câteva mii de ani. Comparat cu scurta istorie a Statelor Unite ale Americii – care, iată, celebrează 250 de ani –, mexicanii își încep istoria cu civilizațiile precolumbiene și atunci se prezintă tocmai ca un popor și o civilizație mult mai importantă.

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Adică mexicanii nu încearcă să se ridice la nivelul SUA, ci se consideră pur și simplu superiori?

Da, deci este o privire inversă, dacă vreți, decât cea cu care suntem poate obișnuiți noi în discursul care celebrează măreția SUA și a lumii occidentale. Acolo privirea e inversă, de jos în sus, și asta este, iarăși, o moștenire a Revoluției Mexicane, care asta a făcut: a recuperat istoria care până atunci începuse doar cu spaniolii și a spus: „Nu, uite că noi am avut aceste mari civilizații mult înainte“. Este o scenă globală acum accesibilă pentru a afirma și tipul acesta de identitate mexicană, care e foarte puternică și cu care se mândresc.

„Ser latino“

Ar putea totuși fotbalul să mai acopere aceste falii, poate chiar falii istorice, și să-i apropie cumva pe mexicani, canadieni și americani într-un moment în care au totuși ceva în comun?

Există aceste falii istorice, dar fotbalul are această bucurie pe care o produce, cel puțin cât durează competiția. Cumva le maschează sau, măcar temporar, le acoperă pe unele dintre ele. Pe de altă parte, fotbalul a fost folosit de regimurile politice din regiune ca să se legitimeze. Mă gândesc la Cupa Mondială pe care a câștigat-o Brazilia când la ei în țară era dictatură. La fel și în Argentina. Ei s-au folosit mult de fotbal ca să prezinte o imagine unită a țării și ca să se poziționeze pe scena globală altfel decât era realitatea lor internă. Deci poate să fie și în prezent un factor de unitate. Bineînțeles, acum nu mai este cazul de dictaturi, cu excepția Cubei și a Burkinei Faso sau Nicaragua, dar poate fi un factor de coeziune. Și există, în ciuda acestor falii, o aspirație latino-americană, mai ales în societatea din Statele Unite ale Americii, unde se vorbește despre „ser latino“, de a fi latino. Este o identitate separată de cea nord-americană și este, din câte știu eu, cea mai mare comunitate din Statele Unite ale Americii. Deci, în momentul acestor meciuri, poate să fie și un factor de mândrie latino. Am văzut că Shakira cântă una dintre melodiile Campionatului. Shakira este o figură enormă, un star iubit în toată regiunea. Deși este columbiancă, este o figură extrem de importantă – poate nu ca Bad Bunny, care este cel mai iubit acum, dar rămâne un reper.

Se știe că latino-americanii văd în fotbal o adevărată religie, am avut chiar și un război al fotbalului, așa cum a fost el numit...

Da, a fost războiul dintre El Salvador și Honduras. Da, dar ceea ce s-a întâmplat acolo era în contextul crizei din America Centrală. Erau oricum tensiuni nemaipomenite în regiune. Din câte știu, era legat și de refugiații și imigranții din El Salvador care se aflau în Honduras. Asta știu că a fost cauza profundă, însă e un precedent, a fost un fenomen real.