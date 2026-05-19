Marți, 19 Mai 2026
Beijingul, noul centru al diplomației globale? Pleacă Trump, vine Putin. Ce vrea liderul de la Kremlin de la președintele Chinei

Cu doar câteva zile după vizita de mare miză a președintelui american Donald Trump la Beijing, liderul chinez Xi Jinping îl primește săptămâna aceasta pe Vladimir Putin, într-un nou semnal al apropierii strategice dintre China și Rusia.

Xi Jinping și Vladimir Putin/FOTO:Profimedia
Înaintea întâlnirii, cei doi lideri au schimbat „mesaje de felicitare”, potrivit presei de stat chineze. Xi a declarat că relațiile bilaterale „s-au aprofundat și consolidat continuu”, în contextul în care anul acesta se împlinesc 30 de ani de la stabilirea parteneriatului strategic dintre cele două state.

Președintele rus urmează să ajungă la Beijing marți seara, iar discuțiile oficiale cu Xi sunt programate pentru miercuri dimineață. Kremlinul a transmis că agenda va acoperi toate domeniile cooperării bilaterale, inclusiv proiectul conductei de gaze Power of Siberia 2, care ar putea transporta anual încă 50 de miliarde de metri cubi de gaz rusesc către China, prin Mongolia, scrie The Guardian.

Moscova mizează pe un „parteneriat privilegiat”

Kremlinul afirmă că are „așteptări foarte serioase” de la această vizită și descrie relația cu Beijingul drept un „parteneriat strategic și privilegiat”.

Rusia și China și-au consolidat relațiile după ce Occidentul a impus sancțiuni Moscovei pentru invazia din Ucraina. În prezent, China reprezintă cel mai important partener comercial al Rusiei, cumpărând energie rusească și furnizând o parte semnificativă a importurilor necesare economiei ruse, notează Reuters.

Din delegația rusă vor face parte vicepremieri, miniștri și directori ai unor companii importante, semn că accentul va fi pus și pe cooperarea economică și energetică.

Ce își dorește Putin de la Xi?

Vizita are loc într-un moment sensibil pentru Kremlin. Recepția cordială de care Donald Trump a avut parte la Beijing a alimentat speculațiile că Moscova ar putea căuta garanții că eventualele îmbunătățiri ale relațiilor chino-americane nu vor veni în detrimentul Rusiei.

Pentru Vladimir Putin, prioritatea imediată pare să fie confirmarea faptului că relația sa personală și politică cu Xi Jinping rămâne solidă. Liderul rus dorește, de asemenea, să înțeleagă modul în care Beijingul privește evoluțiile actuale ale războiului din Ucraina și eventualele perspective de negociere.

Analiștii observă că Rusia dă semne de oboseală după mai bine de patru ani de conflict. Paradele militare au fost mai restrânse, iar infrastructura energetică rusă continuă să fie lovită de atacuri ucrainene. Putin însuși a sugerat recent că războiul ar putea intra într-o etapă decisivă.

China încearcă să evite o Rusie slăbită

Experții spun că Beijingul nu are interesul ca războiul să continue la nesfârșit, însă nici nu își dorește o Rusie destabilizată sau înfrântă sever, notează DW.

China și Rusia împart o frontieră lungă, iar Moscova rămâne un partener strategic important pentru Beijing, atât din punct de vedere geopolitic, cât și energetic. O eventuală prăbușire a regimului rus ar crea, în opinia analiștilor, riscuri majore pentru China.

În același timp, tensiunile din Orientul Mijlociu și riscurile pentru transporturile petroliere prin Strâmtoarea Hormuz au făcut ca energia rusească să devină și mai atractivă pentru Beijing. Rusia furnizează deja aproape o cincime din importurile de petrol ale Chinei.

O relație apropiată, dar nu fără limite

Deși Beijingul și Moscova continuă să vorbească despre o cooperare strânsă, unii analiști consideră că relația este mai pragmatică decât sugerează retorica oficială.

„China și Rusia sunt ca un cuplu care doarme în același pat, dar visează lucruri diferite”, spune Claus Soong, cercetător la Institutul Mercator pentru Studii Chineze (MERICS).

China urmărește să își securizeze aprovizionarea cu energie fără să devină excesiv dependentă de Rusia, în timp ce Moscova are nevoie tot mai mult de piața chineză pentru a compensa izolarea față de Occident.

Expresia „parteneriat fără limite”, folosită de Xi și Putin înaintea invaziei Ucrainei în 2022, a fost ulterior nuanțată de oficiali chinezi, care au descris-o drept „simplă retorică”.

Beijingul, noul centru al diplomației globale?

Presa de stat chineză a prezentat succesiunea rapidă a vizitelor lui Trump și Putin drept o dovadă că Beijingul devine un punct central al diplomației mondiale.

În actualul context geopolitic, China se află într-o poziție avantajoasă: atât Statele Unite, cât și Rusia au nevoie de relații funcționale cu Beijingul, însă din motive foarte diferite.

Pentru Washington, China rămâne principalul rival strategic. Pentru Moscova, însă, Beijingul a devenit un partener economic și diplomatic esențial într-o perioadă de izolare internațională crescândă.

