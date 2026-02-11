Un bărbat din Rusia care și-a luat numele de Iisus Hristos a fost forțat de instanță să revină la identitatea sa reală

Tribunalul Districtual Novo‑Savinovsky din Kazan a decis că un localnic care și‑a schimbat oficial numele în „Iisus Hristos” trebuie să revină la identitatea sa inițială.



Instanța a stabilit că autoritățile de stare civilă sunt obligate să îi restabilească numele real - Evgheni Cekulaev - bărbatului care și-a schimbat identitatea în „Isus Petrovici Hristos”., relatează publicația business-gazeta.ru.

Hotărârea a fost pronunțată la solicitarea procuraturii. Procurorul Ildar Ismaghilov a invocat un aviz al Ministerului Justiției, care precizează că schimbarea numelui din motive religioase nu este permisă și nu constituie un drept absolut al cetățenilor.

Potrivit procuraturii, adoptarea unui nume asociat cu figura centrală a creștinismului poate induce în eroare publicul și poate leza sentimentele credincioșilor.

În urma hotărârii, bărbatul va trebui să își refacă actele cu identitatea sa inițial, Evgheni Petrovici Cekulaev.

Cazul său a atras atenția autorităților și din alte motive.

În 2025, acesta a fost amendat de două ori pentru înregistrarea fictivă a zeci de migranți în apartamentul său, iar ulterior a fost adus cu forța în fața instanței, fiind sancționat pentru obstrucționarea activității unui funcționar public.

În decembrie, un alt tribunal din Kazan l-a condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare într-un dosar legat de aceleași fapte, arată sursa citată.