Viețuitoarele cu cea mai dureroasă înțepătură din lume: „Senzație de deces iminent. Unii au implorat medicii să îi lase să moară”

De la furnici-glonț și viespi-războinice până la meduze aproape invizibile, lumea insectelor și viețuitoarelor marine ascunde arme chimice capabile să provoace dureri greu de imaginat. Pentru a afla care este cu adevărat cea mai dureroasă înțepătură, câțiva cercetători și temerari  și-au pus propriile corpuri la bătaie, potrivit BBC.

Entomologul american Justin Schmidt a devenit faimos după ce a creat un indice al durerii provocate de înțepături, testând pe propria piele veninul a aproape 100 de specii.

Indicele durerii creat de Justin Schmidt

Justin Schmidt împărțit senzațiile în patru niveluri, descriindu-le plastic de la „aproape plăcut” până la „tortură pură”.

În vârful clasamentului său, la nivelul 4, se află doar trei specii:

Furnica-glonț, a cărei înțepătură provoacă „durere pură, intensă, ca și cum ai călca pe cărbuni încinși cu un cui înfipt în călcâi”.

Viespea tarantulă hawk, a cărei înțepătură provoacă o durere „electrică, orbitoare”, dar de scurtă durată.

Viespea-războinică, a cărei înțepătură provoacă „tortură”, după cum nota Schmidt, întrebându-se de ce a început acest demers.

Coyote Peterson, continuatorul experimentelor extreme

După moartea lui Schmidt, YouTuberul Coyote Peterson a preluat ștafeta, expunându-se la înțepăturile unor specii neincluse în indicele original. El a adăugat două noi candidate la nivelul maxim de durere:

Viespea gigantică japoneză („murder hornet”)  a cărei înțepătură a fost descrisă de Peterson „ca o lovitură de Mike Tyson în față”.

Viespea călău (executioner wasp), care pentru Peterson a adus cea mai dureroasă experiență trăită vreodată, cu efecte care i-au necrozat pielea și i-au lăsat o cicatrice permanentă.

Meduzele: durere fizică și teroare psihologică

Dacă insectele pot provoca dureri acute, meduzele duc experiența la un alt nivel.

Meduza Irukandji, de dimensiunea unei unghii, poate declanșa un sindrom devastator: dureri renale atroce, transpirație abundentă, vărsături continue și crampe care „redefinesc durerea”, așa cum explică cercetătoarea Lisa-ann Gershwin.

Înțepătura acesteia are o componentă psihologică: o senzație copleșitoare de moarte iminentă. Unii pacienți au implorat medicii să îi lase să moară, convinși că sfârșitul este inevitabil, potrivit mărturisirilor.

Alți monștri ai mărilor

Meduza box australiană este considerată cea mai letală meduză, provoacă arsuri ca „uleiul încins”.

Viermele de foc  lasă în piele spini veninoși care generează o arsură intensă, de durată.

Peștele-piatră, camuflat perfect, poate injecta un venin extrem de dureros, cu umflături severe și amorțeală ce persistă săptămâni.

Care este „campionul absolut” al durerii

Compararea înțepăturilor terestre cu cele marine este aproape imposibilă. Coyote Peterson refuză să testeze meduzele Irukandji, considerându-le prea periculoase.

Cercetătorii sunt de acord cu el, pentru că unele specii pot provoca hemoragii cerebrale sau stop cardiac.

În concluzie, nu vom ști niciodată cu certitudine care este cea mai dureroasă înțepătură din lume. Poate doar dacă un supraviețuitor al sindromului Irukandji ar accepta să treacă și prin nivelul 4 al lui Schmidt,  un concept demn de un documentar BBC Earth, potrivit sursei citate.

