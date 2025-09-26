search
Vineri, 26 Septembrie 2025
Unul dintre cele mai agresive cancere poate fi influențat de igiena orală: „O rutină simplă poate face diferența"

Publicat:

Cercetătorii americani au descoperit că anumite combinații de microbi din cavitatea bucală sunt asociate cu unul dintre cele mai agresive și letale tipuri de cancer la om, sugerând că o igienă orală riguroasă ar putea avea beneficii mult mai mari decât protecția dentară.

Igiena orală ne ferește de anumite boli FOTO: Arhivă, Adevărul
Igiena orală ne ferește de anumite boli FOTO: Arhivă, Adevărul

„Este mai clar ca niciodată că periajul și folosirea aței dentare nu doar previn bolile parodontale, ci pot ajuta și la protejarea împotriva cancerului”, explică epidemiologul în domeniul cancerului Richard Hayes de la Universitatea New York (NYU), potrivit sciencealert.

Pancreasul, un organ abdominal responsabil de producerea enzimelor și hormonilor necesari digestiei și absorbției nutrienților, dezvoltă rareori tumori. Totuși, pentru cei care fac această boală, șansele de supraviețuire pe termen lung sunt extrem de reduse.

Epidemiologii au analizat date din dosarele medicale și probe de clătire orală colectate în cadrul a două studii ce au implicat peste 300.000 de persoane cu vârste între 50 și 70 de ani.

Cercetătorii au descoperit că, luate împreună, 27 de specii microbiene din cavitatea bucală erau asociate cu un risc de peste trei ori mai mare de cancer pancreatic – o boală care afectează aproximativ 1 din 56 de bărbați și 1 din 60 de femei în SUA de-a lungul vieții.

Datele sugerează că unii dintre microbii din gură ar putea ajunge la pancreas prin căile digestive, fiind transportați cu ajutorul salivei.

Printre speciile bacteriene identificate de cercetători ca având legătură cu un risc crescut de cancer pancreatic se numără Porphyromonas gingivalis, Eubacterium nodatum și Parvimonas micra, alături de o ciupercă comună a pielii și intestinului, Candida tropicalis.

„Este important de menționat că aceste descoperiri nu înseamnă neapărat că microbii identificati cauzează direct cancerul, dar tiparele observate indică specii care merită studiate mai atent”, avertizează Hayes. În același timp, alte specii de Candida și bacterii au fost asociate cu un risc scăzut, sugerând că echilibrul precis al florei orale este esențial pentru sănătate.

Cercetătorii au analizat tiparele microbiene folosind date din două studii americane de lungă durată: Prostate, Lung, Colorectal, and Ovarian Cancer Screening Trial și American Cancer Society Cancer Prevention Study-II Nutrition Cohort.

Din cei aproximativ 445 de participanți care au dezvoltat cancer pancreatic, datele au fost comparate cu 445 de persoane sănătoase. „Scanarea completă a bacteriilor orale a relevat opt specii asociate cu un risc scăzut și 13 specii asociate cu un risc crescut de cancer pancreatic”, scriu cercetătorii în articolul lor.

Potrivit publicației citate, cancerul pancreatic are o rată de supraviețuire la cinci ani de doar 13%, deseori din cauza diagnosticului întârziat.

Simptomele nu apar, de regulă, până în stadii avansate, astfel că înțelegerea factorilor de risc timpurii, precum compoziția microbiomului oral, ar putea ajuta la depistarea precoce a bolii.

„Prin profilarea populațiilor bacteriene și fungice din cavitatea bucală, oncologii ar putea identifica persoanele care au nevoie urgentă de screening pentru cancer pancreatic”, explică epidemiologul NYU, Jiyoung Ahn.

Echipa de cercetători intenționează să investigheze în continuare modul în care virusurile contribuie la aceste riscuri.

Viață sănătoasă

