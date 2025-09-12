Un cancer extrem de rar apare tot mai des la persoanele tinere. Experții nu găsesc nicio explicație

Un tip de cancer rar este diagnosticat tot mai des la persoane tinere. Tendința îi preocupă pe specialiști, care încearcă să înțeleagă cauzele acestei schimbări.

Cancerul de apendice este o afecțiune care, până de curând, era atât de rară încât majoritatea oamenilor nici nu o luau în considerare. Însă, în ultimul timp, această formă de cancer apare tot mai des și afectează tot mai frecvent persoane de 30, 40 de ani sau chiar mai tinere, lucru ce i-a lăsat pe mulți experți perplecși, în căutare de explicații, scrie publicația Science Alert.

Apendicele este un mic sac în formă de deget, atașat intestinului gros. Rolul său în organism este încă dezbătut, dar este cunoscut mai ales pentru apendicită, inflamația dureroasă ce necesită adesea operație de urgență. Mai puțin știut este că în apendice se poate dezvolta cancer, de obicei fără semne de avertizare.

Un studiu nou, publicat în Annals of Internal Medicine, arată că numărul cazurilor de cancer de apendice a crescut dramatic la persoanele născute după anii 1970. De fapt, incidența s-a triplat sau chiar cvadruplat în rândul generațiilor tinere comparativ cu cele născute în anii 1940.

Deși numărul total de cazuri rămâne mic (doar câțiva oameni la un milion anual), creșterea rapidă este remarcabilă. Și mai notabil este faptul că aproximativ un caz din trei apare acum la adulți sub 50 de ani – o proporție mult mai mare decât în alte tipuri de cancere digestive.

Posibile cauze

Nimeni nu știe sigur ce se află în spatele acestei creșteri, dar prima ipoteză este schimbarea stilului de viață și a mediului din ultimele decenii.

Rata obezității a crescut vertiginos din anii ’70, iar excesul de greutate este un factor de risc cunoscut pentru multe tipuri de cancer, inclusiv cele digestive.

Totodată, dietele s-au schimbat: mai multe alimente procesate, băuturi îndulcite, carne roșie și carne procesată – toate asociate cu un risc crescut de cancer în alte zone ale tubului digestiv.

Activitatea fizică a scăzut și ea, mulți petrecând ore întregi la birou sau în fața ecranelor.

O altă ipoteză este expunerea la factori de mediu noi, inexistenți pentru generațiile anterioare: industrializarea producției alimentare, utilizarea pe scară largă a plasticului și substanțelor chimice, schimbările în calitatea apei. Dovezile, însă, sunt încă preliminare.

Greu de depistat

Un aspect deosebit de complicat în cazul cancerului de apendice este dificultatea diagnosticării. Spre deosebire de cancerul de colon, care poate fi descoperit uneori prin colonoscopie, cel de apendice trece de obicei neobservat.

Simptomele – dacă apar – sunt vagi: dureri abdominale ușoare, balonare sau tulburări de tranzit, manifestări comune și altor afecțiuni benigne. Din această cauză, majoritatea cazurilor sunt descoperite abia în timpul unei operații pentru apendicită, de multe ori prea târziu pentru o intervenție timpurie.

În prezent nu există un test de screening de rutină pentru cancerul de apendice. Boala este prea rară pentru a justifica verificări extinse, iar apendicele este greu de vizualizat cu metode standard de imagistică sau endoscopie.

Astfel, atât pacienții, cât și medicii trebuie să fie mai atenți. Dacă cineva are simptome abdominale persistente sau neobișnuite, mai ales sub 50 de ani, acestea nu ar trebui ignorate. O investigație rapidă poate face diferența în rezultate.

O tendință mai largă

Creșterea cancerului de apendice la adulții tineri face parte dintr-un fenomen mai amplu: și alte cancere digestive, precum cele de colon și stomac, sunt diagnosticate tot mai des la persoane sub 50 de ani, sugerând factori de risc comuni.

Cauzele sunt complexe și includ probabil un amestec de factori genetici, stil de viață, mediu și poate chiar schimbări ale microbiomului intestinal.

Antibioticele, folosite masiv în ultimele decenii atât în medicină, cât și în agricultură, pot modifica echilibrul bacteriilor din intestin, influențând riscul de cancer. Unele studii recente sugerează că expunerea la antibiotice în copilărie ar putea avea efecte de durată asupra sistemului digestiv, dar sunt necesare cercetări suplimentare.

Prevenție și conștientizare

Deocamdată, cel mai bun sfat este prevenția. Menținerea unei greutăți sănătoase, alimentația echilibrată – bogată în fructe, legume și cereale integrale – și activitatea fizică regulată pot reduce riscul pentru multe tipuri de cancer.

Evitarea tutunului și limitarea consumului de alcool sunt, de asemenea, esențiale. Deși aceste măsuri nu pot garanta protecția împotriva cancerului de apendice, ele sunt strategii dovedite pentru sănătatea generală.