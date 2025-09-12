search
Vineri, 12 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Un cancer extrem de rar apare tot mai des la persoanele tinere. Experții nu găsesc nicio explicație

0
0
Publicat:

Un tip de cancer rar este diagnosticat tot mai des la persoane tinere. Tendința îi preocupă pe specialiști, care încearcă să înțeleagă cauzele acestei schimbări.

O formă rară de cancer afectează tot mai mulți tineri FOTO Facebook
O formă rară de cancer afectează tot mai mulți tineri FOTO Facebook

Cancerul de apendice este o afecțiune care, până de curând, era atât de rară încât majoritatea oamenilor nici nu o luau în considerare. Însă, în ultimul timp, această formă de cancer apare tot mai des și afectează tot mai frecvent persoane de 30, 40 de ani sau chiar mai tinere, lucru ce i-a lăsat pe mulți experți perplecși, în căutare de explicații, scrie publicația Science Alert.

Apendicele este un mic sac în formă de deget, atașat intestinului gros. Rolul său în organism este încă dezbătut, dar este cunoscut mai ales pentru apendicită, inflamația dureroasă ce necesită adesea operație de urgență. Mai puțin știut este că în apendice se poate dezvolta cancer, de obicei fără semne de avertizare.

Un studiu nou, publicat în Annals of Internal Medicine, arată că numărul cazurilor de cancer de apendice a crescut dramatic la persoanele născute după anii 1970. De fapt, incidența s-a triplat sau chiar cvadruplat în rândul generațiilor tinere comparativ cu cele născute în anii 1940.

Deși numărul total de cazuri rămâne mic (doar câțiva oameni la un milion anual), creșterea rapidă este remarcabilă. Și mai notabil este faptul că aproximativ un caz din trei apare acum la adulți sub 50 de ani – o proporție mult mai mare decât în alte tipuri de cancere digestive.

Posibile cauze

Nimeni nu știe sigur ce se află în spatele acestei creșteri, dar prima ipoteză este schimbarea stilului de viață și a mediului din ultimele decenii.

Rata obezității a crescut vertiginos din anii ’70, iar excesul de greutate este un factor de risc cunoscut pentru multe tipuri de cancer, inclusiv cele digestive.

Totodată, dietele s-au schimbat: mai multe alimente procesate, băuturi îndulcite, carne roșie și carne procesată – toate asociate cu un risc crescut de cancer în alte zone ale tubului digestiv.

Activitatea fizică a scăzut și ea, mulți petrecând ore întregi la birou sau în fața ecranelor.

O altă ipoteză este expunerea la factori de mediu noi, inexistenți pentru generațiile anterioare: industrializarea producției alimentare, utilizarea pe scară largă a plasticului și substanțelor chimice, schimbările în calitatea apei. Dovezile, însă, sunt încă preliminare.

Greu de depistat

Un aspect deosebit de complicat în cazul cancerului de apendice este dificultatea diagnosticării. Spre deosebire de cancerul de colon, care poate fi descoperit uneori prin colonoscopie, cel de apendice trece de obicei neobservat.

Simptomele – dacă apar – sunt vagi: dureri abdominale ușoare, balonare sau tulburări de tranzit, manifestări comune și altor afecțiuni benigne. Din această cauză, majoritatea cazurilor sunt descoperite abia în timpul unei operații pentru apendicită, de multe ori prea târziu pentru o intervenție timpurie.

În prezent nu există un test de screening de rutină pentru cancerul de apendice. Boala este prea rară pentru a justifica verificări extinse, iar apendicele este greu de vizualizat cu metode standard de imagistică sau endoscopie.

Astfel, atât pacienții, cât și medicii trebuie să fie mai atenți. Dacă cineva are simptome abdominale persistente sau neobișnuite, mai ales sub 50 de ani, acestea nu ar trebui ignorate. O investigație rapidă poate face diferența în rezultate.

O tendință mai largă

Creșterea cancerului de apendice la adulții tineri face parte dintr-un fenomen mai amplu: și alte cancere digestive, precum cele de colon și stomac, sunt diagnosticate tot mai des la persoane sub 50 de ani, sugerând factori de risc comuni.

Cauzele sunt complexe și includ probabil un amestec de factori genetici, stil de viață, mediu și poate chiar schimbări ale microbiomului intestinal.

Antibioticele, folosite masiv în ultimele decenii atât în medicină, cât și în agricultură, pot modifica echilibrul bacteriilor din intestin, influențând riscul de cancer. Unele studii recente sugerează că expunerea la antibiotice în copilărie ar putea avea efecte de durată asupra sistemului digestiv, dar sunt necesare cercetări suplimentare.

Prevenție și conștientizare

Deocamdată, cel mai bun sfat este prevenția. Menținerea unei greutăți sănătoase, alimentația echilibrată – bogată în fructe, legume și cereale integrale – și activitatea fizică regulată pot reduce riscul pentru multe tipuri de cancer.

Evitarea tutunului și limitarea consumului de alcool sunt, de asemenea, esențiale. Deși aceste măsuri nu pot garanta protecția împotriva cancerului de apendice, ele sunt strategii dovedite pentru sănătatea generală.

Viață sănătoasă

Top articole

Partenerii noștri

image
SUA stau pe un butoi cu pulbere după asasinarea lui Charlie Kirk. Extremiștii de stânga și de dreapta amenință cu un război civil
digi24.ro
image
Filmul asasinatului lui Charlie Kirk. Autoritățile din SUA folosesc toate resursele ca să îl prindă pe ucigaș
stirileprotv.ro
image
Decizie istorică. Înalta Curte a desființat sentința din Dosarul ICA și a stabilit că fosta judecătoare Camelia Bogdan a săvârșit abuz în serviciu
gandul.ro
image
Cum va fi vremea în următoarele 4 săptămâni: Prognoza emisă de ANM
mediafax.ro
image
Plângere penală pentru Gigi Becali! Patronul FCSB are din nou probleme cu legea pentru că ar fi ridicat ilegal o biserică: „Pe terenul meu și în țara mea fac ce vreau”
fanatik.ro
image
Noi detalii din ancheta criminalului Emil Gânj. Cine îl protejează pe bărbatul care a omorât-o pe Anda Gyurca: „Doarme în pat și mănâncă ciorbă!”
libertatea.ro
image
Biserică ridicată ilegal în zonă protejată, de familia lui Gigi Becali. Deputatul nu dă înapoi: „Pe terenul meu, fac ce vreau”
digi24.ro
image
Raportul Curții de Conturi la ANS: rente viagere pentru 5 foști sportivi decedați » „Doar în România se putea ajunge ca morții să fie și plătiți!”
gsp.ro
image
"E dezgustător!" / "Mă bucur că a vorbit". Adevărul despre viața personală a lui Carlos Alcaraz a ieșit la iveală
digisport.ro
image
Cristian Tudor Popescu, despre asasinarea lui Charlie Kirk: 'De ce nu simt empatie'
stiripesurse.ro
image
O vedetă OnlyFans oferă 100.000 de dolari celui care îi găsește un soț: "Sunt o persoană foarte ciudată"
antena3.ro
image
Cum a reuşit o profesoară să îşi cumpere casa visurilor la doar 12.500 € în Italia
observatornews.ro
image
Ultimele 2 întrebări la care Charlie Kirk a răspuns. Ambele par a fi o coincidență cu asasinarea sa
cancan.ro
image
FOTO. Noul cuplu din lumea vedetelor. Supermodelul se iubește cu celebrul milionar
prosport.ro
image
Cine primește tichetele sociale de 250 de lei până la finalul anului. Lista persoanelor eligibile
playtech.ro
image
Trei nume pe lista FRF în locul lui “Il Luce”! Culisele întâlnirii dintre Mircea Lucescu şi Răzvan Burleanu: “Dacă voi găsiţi antrenor până săptămâna viitoare, eu plec!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
"La revedere!" Xabi Alonso n-a stat la discuții: a dat un nume "greu" afară din antrenament
digisport.ro
image
VIDEO Cine a fost Charlie Kirk, om apropiat de Donald Trump: A jucat un rol cheie în alegerile prezidențiale din SUA
stiripesurse.ro
image
Un român a dispărut fără urmă în Germania! Liviu Tarabaș este de negăsit din luna august. Apelul făcut de familie
kanald.ro
image
Se schimbă Codul Muncii, o veste bună pentru părinți. Zile de telemuncă obligatorii pentru...
playtech.ro
image
Ultimele cuvinte ale Irynei înainte să fie ucisă în trenul din Carolina de Nord! Ce a apucat să spună înainte de atacul cumplit care i-a provocat moartea
wowbiz.ro
image
Cine este soțul Marei Bănică. L-a ținut ascuns de ochii curioșilor. E plin de bani. Cei doi s-au cunoscut în avion, iar vedeta a fost cerută în căsătorie prin poștă!
romaniatv.net
image
Alertă în Parlamentul României! O femeie a vrut să intre cu șase cuțite asupra sa în interior. UPDATE: Era înscrisă pe o listă de participanți la un eveniment
mediaflux.ro
image
Raportul Curții de Conturi la ANS: rente viagere pentru 5 foști sportivi decedați » „Doar în România se putea ajunge ca morții să fie și plătiți!”
gsp.ro
image
Daciana Sârbu și-a refăcut viața după divorțul de Victor Ponta. Cine este bărbatul care l-a înlocuit pe fostul premier al României?
actualitate.net
image
Gina Pistol, goală pe plajă. Prezentatoarea MasterChef a pozat ca în Playboy FOTO
actualitate.net
image
Unde a dispărut Angela Similea? De ce n-a cântat la Festivalul Mamaia? Octavian Ursulescu rupe tăcerea: „Nu cumva marii artiști se simt marginalizați?”
click.ro
image
Horoscop săptămâna 12-18 septembrie. Patru zodii sunt protejate de Dumnezeu la început de toamnă
click.ro
image
Cât îi costă pe părinți meditațiile, în 2025? Prețuri la matematică, română și engleză
click.ro
Diana și Charles, Getty (3) jpg
Ce nemilos era Regele Charles în tinerețe. A lăsat-o pe Diana plângând în hohote, după ce abia născuse
okmagazine.ro
Regina Elisabeta foto Profimedia jpg
Ultima rugăminte a Reginei Elisabeta când a aflat că urma să moară. Făcuse cancer după ce-și pierduse soțul
clickpentrufemei.ro
Castrul roman de la Răcarii de Jos, județul Dolj (© discoverdolj.ro)
Dacii, cucerirea romană și valurile de metal prețios din Oltenia
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Prima reacție a lui Cătălin Scărlătescu după despărțirea de actrița Doina Teodoru. Ce planuri are de acum înainte
image
Unde a dispărut Angela Similea? De ce n-a cântat la Festivalul Mamaia? Octavian Ursulescu rupe tăcerea: „Nu cumva marii artiști se simt marginalizați?”

OK! Magazine

image
Slăbit și încărunțit, Principele Radu face eforturi să se readapteze agendei regale tot mai încărcate

Click! Pentru femei

image
Ultima rugăminte a Reginei Elisabeta când a aflat că urma să moară. Făcuse cancer după ce-și pierduse soțul

Click! Sănătate

image
Neurolog: trei suplimente populare pot deveni toxice pentru creier