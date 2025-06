Sezonul în care puloverele sunt puse deoparte și înlocuite cu maieuri, pantaloni scurți și rochii de vară a sosit. Dacă nu locuiești într-un loc cu temperaturi calde tot timpul anului, este pentru prima oară după luni bune când brațele și picioarele tale sunt descoperite — iar dacă ai pielea deschisă la culoare, s-ar putea să te simți inconfortabil.

Pentru a obține rapid un bronz de bază, unii utilizatori TikTok promovează în ultimii ani o metodă neconvențională numită „bronzare nazală”. Aceasta constă în aplicarea produselor autobronzante sau a melanotanului II în interiorul nasului, pentru a stimula producția de melanină.

Specialiștii explică acest trend în creștere și spun dacă este, într-adevăr, o metodă mai sigură de a obține bronzul comparativ cu expunerea la soare.

Cât de sigură este bronzarea nazală

Dr. Geeta Yadav, medic dermatolog și fondatoarea clinicii FACET Dermatology, din Toronto, Canada, nu ocolește subiectul și trage un semnal de alarmă, pentru Parade, în privința acestui trend popular pe care îl descurajează complet: „Înțeleg dorința de a avea un bronz natural, fără bătăi de cap cu produsele autobronzante, dar recomand cu tărie să nu încercați această metodă”.

Dr. Yadav explică faptul că melanotan II — ingredientul activ din aceste spray-uri — nu este aprobat de Agenția pentru Medicamente și Alimentație (FDA) din Statele Unite. „De fapt, FDA a emis avertismente împotriva utilizării acestui produs în scopuri de bronzare”, adaugă ea.

Spray-urile nazale cu melanotan funcționează prin permiterea pătrunderii melanotanului (un hormon sintetic) în sânge, prin mucoasa nazală. Apoi, acesta se leagă de receptorii melanocortinici și stimulează producția de melanină, ceea ce face ca pielea să se închidă la culoare atunci când este expusă razelor UV. Practic, este opusul cremei de protecție solară.

Dr. Yadav spune că spray-urile nazale pentru bronzare pot întuneca pielea, dar riscurile nu merită: „Este important de înțeles că melanotanul este folosit de obicei împreună cu expunerea la soare pentru a obține bronzul — ceea ce înseamnă că te expui în continuare razelor UV nocive, pe lângă riscul crescut de alte probleme medicale”.

Ce se poate întâmpla dacă încerci bronzarea nazală: riscuri

Combinarea spray-urilor pentru bronzare nazală cu expunerea la razele UV crește riscul de melanom — unul dintre cele mai frecvente tipuri de cancer în rândul tinerilor între 20 și 30 de ani și principala cauză de deces prin cancer în rândul femeilor între 25 și 30 de ani.

„Din punct de vedere dermatologic, melanotanul ridică mari semne de întrebare. Pe lângă faptul că poate întuneca alunițele existente, ceea ce îngreunează detectarea unor eventuale modificări canceroase (deoarece schimbările de culoare la nivelul alunițelor pot fi un semn de cancer de piele), acest produs a fost asociat cu melanomul — cea mai agresivă formă de cancer de piele. Probabil pentru că acest medicament activează melanocite anormale. Pur și simplu nu știm încă suficient despre siguranța lui, iar riscul nu merită să fie asumat”, avertizează dr. Yadav.

Dincolo de creșterea riscului de cancer, dr. Yadav atrage atenția că bronzarea nazală poate provoca și efecte secundare neplăcute, precum înroșirea feței, greață, vărsături și erecții nedorite care nu trec de la sine și necesită tratament medical.

Tot despre riscuri a vorbit recent, în emisiunea TV This Morning, și modelul Jen Atkins, fostă Miss Marea Britanie, care a povestit cum a rămas cu leziuni permanente ale pielii după ce a folosit un spray nazal pentru bronzare. Ea a fost invitată alături de dermatologul Emma Wedgworth pentru a avertiza publicul (VEZI VIDEO).

„Nici nu știam că există astfel de spray-uri. Am primit un mesaj pe Instagram de la cineva care mi-a oferit produsul gratuit, în schimbul promovării. Am fost flatată și am acceptat, fără să mă interesez deloc ce conține. Îmi place să fiu bronzată, așa că am zis să încerc”, a povestit Jen.

La scurt timp însă, au apărut reacții adverse: amețeli, greață, roșeață, mâncărimi și chiar probleme la volan. În cele din urmă, utilizarea sprayului nazal pentru bronzare a lăsat-o cu melasmă – o formă severă de hiperpigmentare cauzată de supraproducția de melanină. O afecțiune dificil de tratat, care i-a afectat profund nu doar sănătatea pielii, ci și cariera profesională.

Singura bronzare sigură este cea cu autobronzant, nu cu expunere la soare

Specialistul subliniază că orice metodă de bronzare care implică expunerea la soare crește riscul de cancer de piele și, prin urmare, nu este recomandată: „Singura metodă sigură de a obține un bronz este folosirea produselor autobronzante”.

Medicul explică faptul că există două tipuri de autobronzante: unele sunt, practic, produse cosmetice sau machiaj corporal, care se spală ușor, iar altele conțin DHA — un ingredient care declanșează o reacție chimică la nivelul celulelor moarte de la suprafața pielii, făcându-le să se închidă la culoare.

„Bronzul obținut prin DHA afectează doar celulele moarte ale pielii, deci este complet sigur, iar acestea se elimină natural pe măsură ce pielea se reînnoiește”, explică ea.

Consideră aceste avertismente un nou semnal de alarmă: nu-ți lua sfaturile de sănătate de pe rețelele sociale. Dacă ai întrebări despre bronzare sau prevenirea cancerului de piele, cel mai bine este să discuți cu medicul tău sau cu un dermatolog. Mai bine îți protejezi nasul cu cremă solară decât să folosești spray-uri autobronzante nazale. Și nu uita să aplici protecție solară pe toate zonele neacoperite ale corpului.