Noul trend de pe TikTok care poate crește riscul de cancer de piele VIDEO

Un curent periculos pe TikTok promovează renunțarea la protecția solară pentru „vindecarea” acneei, sugerând că arsurile solare ar putea avea beneficii pentru sănătate. Experții în sănătate avertizează că această practică riscantă poate duce la cancer de piele și alte probleme severe.

Tot mai mulți influenceri din social media își îndeamnă urmăritorii să renunțe la protecția solară, pentru că arsurile solare ar ajuta la „vindecarea” acneei.

Medicii de la Queen Victoria Hospital din Marea Britanie au criticat imediat această tendință virală, subliniind că evitarea protecției solare poate crește riscul de cancer de piele.

„Deși există beneficii pentru sănătate asociate cu expunerea la suficientă lumină solară, crema de protecție solară ar trebui totuși utilizată pentru a contribui la reducerea riscului de apariție a cancerului de piele. Cu cât aveți mai multe episoade de arsuri solare de-a lungul vieții, cu atât crește riscul de a dezvolta cancer de piele, precum și îmbătrânirea prematură a pielii. Impactul acestei tendințe ar putea fi de mare amploare.”, au afirmat aceștia într-o declarație, potrivit Euronews.

Spitalul din Regatul Unit tratează aproximativ 700 de pacienți pe an pentru arsuri solare, adăugând că „numărul crește de la an la an”.

Medicii se tem că efectele acestei tendințe periculoase ar putea apărea abia după mulți ani, crescând riscul de cancer de piele.

Sam Orkar, director clinic la Queen Victoria's Plastics and Burns Services, avertizează că melanomul, al cincilea cel mai frecvent tip de cancer, este în creștere în Marea Britanie.

„Există modalități mai sigure de a trata acneea decât să vă expuneți la risc prin expunerea neprotejată la soare", a spus el.

Ce este melanomul?

Melanomul este un tip de cancer de piele care poate afecta și alte organe, cel mai frecvent cauzat de expunerea la lumina ultravioletă.

Concret, mai mult de 90% din cazurile de melanom sunt strâns asociate cu expunerea la razele ultraviolete, fie din surse naturale, precum soarele, fie de la dispozitivele de bronzat.

Riscul este mai mare pentru persoanele cu piele palidă, multe alunițe sau cu antecedente familiale de cancer de piele.

Cele mai frecvente simptome includ alunițe cu margini neuniforme, culori variate și dimensiuni mai mari de 6 mm, precum și alunițe care își schimbă forma, dimensiunea sau culoarea.

Dermatologii avertizează că nicio cremă nu blochează complet razele UV, iar expunerea excesivă poate duce la arsuri și riscuri severe pentru sănătate.

În România, numărul de cazuri de melanom, cea mai agresivă formă de cancer de piele, este în creștere, cu peste 2.200 de cazuri noi în 2022.

Verificarea regulată a alunițelor și utilizarea corectă a protecției solare sunt esențiale pentru prevenție.

Agenția Internațională de Cercetare a Cancerului estimează că, în 2022, au fost înregistrate peste 1,5 milioane de cazuri de cancer de piele la nivel mondial.

În Uniunea Europeană, Danemarca are cea mai mare incidență a melanomului, cu 50,3 cazuri la 100.000 de persoane, în timp ce media UE este de 22,8 cazuri.

Semnalul de alarmă tras de dermatologi

Creșterea informațiilor greșite despre arsurile solare i-a determinat pe dermatologi să intervină direct pe TikTok pentru a combate miturile.

Dermatologul Katie Belzenay a subliniat într-un videoclip că, deși bronzarea poate oferi unele beneficii pe termen scurt, precum o piele mai puțin grasă și mascarea petelor de acnee, riscurile expunerii la UV sunt mult mai grave. Aceasta nu doar că sporește riscul de melanom, dar poate cauza și hiperpigmentare (zone mai întunecate ale pielii) și eritem (roșeață), agravând astfel petele post-acnee.

Și în România se promovează tot felul de tendințe care ne pot deteriora tenul, de exemplu, un influencer cu peste 65.000 de urmăritori pe Facebook promovează o „mască cu nisip și spărtură fină de scoici”. Videoclipul a fost vizualizat de aproape 170.000 de ori.

Pe un grup de Facebook dedicat îngrijirii pielii, oamenii sunt sfătuiți să evite utilizarea acestor practici pentru că „pot provoca arsuri și pete dificil de îndepărtat.”

„Nu facem scrubs pe față nici măcar cu produse cosmetice care sunt comercializate ca fiind pentru acest lucru și mai ales NU APLICĂM produse cu ulei esențial pe față, darămite peste o piele afectată și iritată de la frecat cu nisip. Puteți să vă treziți cu niște arsuri și pete care nu vor mai trece decât foarte greu!”, avertizează unul din administratorii grupului.