Trei lucruri care pot stimula memoria când începi să uiți lucruri. Ce arată studiile

Pierderea funcţiei cerebrale se produce pe măsură ce îmbătrânim, însă procesul poate fi încetinit cu ajutorul exerciţiilor mentale, spun cercetătorii.

Uitarea lucrurilor poate fi atât de frustrantă. Unde sunt cheile mele? Care era parola mea? De ce nu-mi amintesc numele cărții pe care am vrut să o citesc sau al spectacolului pe care am vrut să-l văd?

În cele din urmă, lucrurile pe care le uitați se pot acumula. Și asta te poate face să te îngrijorezi. Nu vă faceți griji.

Nu pentru că nu poți face nimic în privința asta, ci pentru că poți. De fapt, un nou studiu sugerează că ar putea exista anumite tipuri de lucruri pe care le puteți face, interesante și plăcute, care sunt asociate cu o memorie îmbunătățită mai târziu în viață, potrivit inc.com.

Studiul vine din Canada, unde Dr. Erik Wing, cercetător postdoctoral la Rotman Research Institute of Baycrest Health Sciences, un institut de cercetare a creierului, unde oameni de știință care studiază îmbătrânirea, sănătatea creierului și neuroștiința cognitivă și-a propus să studieze persoanele care devin experți în hobby-uri orientate spre detalii, cum ar fi observarea păsărilor, și modul în care memoria lor evoluează în timp.

În revista de specialitate Proceedings of the National Academy of Sciences, aceștia au explicat la începutul acestui an că au recrutat experți în observarea păsărilor, împreună cu grupuri de control formate din persoane care erau experți în alte activități în aer liber, pentru două runde de experimente.

Studiu pe păsări

În prima rundă, ei au cerut persoanelor din fiecare grup să clasifice păsări noi pe care nu le mai văzuseră niciodată, în funcție de orice criteriu care avea sens pentru ei. Ei au descoperit că, în timp ce grupurile de control aveau tendința de a clasifica păsările noi pe baza unor atribute superficiale, cum ar fi mărimea sau culoarea, experții își bazau clasificările pe criterii mai detaliate.

„Majoritatea experților au avut tendința de a grupa păsările pe baza unor caracteristici specifice, cum ar fi structura ciocului sau forma cozii, chiar și pentru speciile de păsări pe care nu le mai văzuseră niciodată", a explicat institutul într-un comunicat.

În cea de-a doua rundă, aceștia au testat memoria participanților la studiu, arătându-le o serie de fotografii de păsări, apoi arătându-le o a doua serie și întrebându-i dacă ei credeau că au văzut deja grupul de păsări din a doua serie în cadrul primului grup.

Desigur, acei participanți care au arătat o înclinație pentru a grupa păsările pe baza unor criterii mai detaliate, cum ar fi structura ciocului, aveau, de asemenea, mai multe șanse să își amintească cu exactitate ce păsări din al doilea grup fuseseră incluse și în primul grup.

Ce înseamnă acest lucru pentru memoria noastră? O teorie plauzibilă este că oamenii se pot antrena în timp să observe și să înregistreze mental detalii care fac mai probabilă, pe termen lung, amintirea eficientă a unor lucruri noi.

Desigur, probabil că nu trebuie să fie vorba de observarea păsărilor. Dar, petrecerea timpului în orice activitate orientată spre detalii care implică, de asemenea, o mulțime de experiențe noi, învățare și acumulare de date ar putea, în mod similar, să vă facă memoria mai puternică, mai mult timp în viață - ceea ce este, probabil, momentul în care vă faceți griji că veți avea nevoie de acest impuls cel mai mult.

Unul dintre coautorii lui Wing, Dr. Asaf Gilboa, cercetător senior la RRI și profesor asociat de psihologie la Universitatea din Toronto, sugerează trei tipuri de activități care ar putea ajuta:

„A avea mai mulți ani de educație, mai multe domenii de interes și mai multe hobby-uri pare să reducă riscul de demență și să susțină memoria la bătrânețe. Rezultatele noastre sugerează că acest lucru se poate datora în parte faptului că, cu cât ai mai multe cunoștințe de bază, cu atât ești mai bun la învățarea și reținerea de noi informații prin plasarea acestor informații în eșafodajul cunoștințelor tale existente".