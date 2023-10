Transpirația și rolul ei în arderea caloriilor. „Este o mare greșeală să forțați corpul“

Transpirația are un rol vital în reglarea temperaturii corpului uman și în menținerea homeostaziei. Acest proces implică eliminarea apei, a electroliților și a unor toxine din corp prin piele sub formă de lichid sudoral, dar nu este direct legată de arderea grăsimilor.

Încă mai sunt oameni disperați să slăbească în timp record, care recurg la înfolieri cu folie alimentară sau care folosesc echipamente din materiale speciale pentru a transpira mult în timpul antrenamentelor (în special la cele de cardio).

Transpirația este un proces fiziologic normal și benefic pentru corpul uman, dar este o mare greșeală să vă forțați corpul să transpire suplimentar, este de părere Hilda Tersanszki, campioană balcanic la fitness și antrenor personal, care activează în Cluj.

De ce este bună transpirația pentru organism

Rolul principal ale transpirației este de a ajuta la menținerea temperaturii corporale constante.

„Când corpul se supraîncălzește, hipotalamusul activează mai multe mecanisme de termoreglare, transpirația fiind cel mai important dintre ele. Glandele sudoripare încep să producă transpirație, care se evaporă de pe suprafața pielii, absorbând căldura din corp și reducând astfel temperatura corporală. Acest lucru ajută la prevenirea supraîncălzirii în timpul activităților fizice intense sau în medii calde. Transpirația ajută la eliminarea toxinelor din corp. Eliminând aceste substanțe prin transpirație, organismul își menține echilibrul chimic intern și previne acumularea de toxine dăunătoare. Transpirația ajută la prevenirea uscării și deshidratării pielii, menținând-o hidratată și sănătoasă”, a declarat, pentru „Adevărul”, Hilda Tersanszki.

Pe lângă acestea, procesul de transpirație ajută la menținerea echilibrului de fluide în corp. Astfel, prin transpirație se elimină excesul de apă și sodiu, lucru binevenit la cei ce au tendința să aibă probleme cu retenția de apă.

Când transpirăm, organismul pierde atât apă, cât și electroliți, iar dacă nu se restabilește echilibrul prin consumul de lichide și alimente adecvate, acest lucru poate duce la dezechilibre electrolitice periculoase.

Riscul dezechilibrelor

Dezechilibrele electrolitice pot provoca o varietate de simptome și complicații, cum ar fi crampe musculare, oboseală, ritm cardiac neregulat, tensiune arterială scăzută sau ridicată și chiar afectarea funcției creierului.

„Este esențial să se mențină un echilibru adecvat de electroliți în corp prin consumul de lichide și alimente care conțin sodiu, potasiu, calciu și alte minerale importante. În special în cazul exercițiilor fizice intense sau al expunerii prelungite la căldură, este important să se înlocuiască atât apa, cât și electroliții pierduți prin transpirație, pentru a preveni complicațiile legate de dezechilibrele electrolitice”, crede antrenoarea de fitness.

Transpirația = arderea de calorii?

Transpirația este o reacție firească a corpului la efortul fizic și la temperatura ridicată, și nu este direct legată de arderea grăsimilor, ci de termoreglare. Pierderea în greutate / arderea grăsimilor depinde de un deficit caloric (consumul de calorii versus arderea lor) și nu de cât de mult transpiri în timpul antrenamentului.

„Ce-i drept, faptul că transpirați în regim de efort este un indicator al creșterii temperaturii corporale, deci al faptului că nivelul efortului este ridicat. Oamenii sunt foarte tentați să testeze diverse centuri de neopren și chiar folii alimentare care promit o slăbire rapidă doar pentru că sunt promovate în mass-media. Este o mare greșeală să forțați corpul să transpire în acest fel. Veți reuși doar să vă deshidratați și să pierdeți minerale, care nu se asimilează atât de rapid în organism. Arderea grăsimilor nu poate să fie direcționată pe anumite porțiuni ale corpului. Prima zonă pe care stocăm grăsime este ultima zonă de pe care se va „arde” grăsimea în procesul de slăbire, lucru determinat genetic”, spune Hilda Tersanszki.

Cine este Hilda Tersanszki

Hilda are 38 de ani și locuiește în Cluj. A început să se antrenez cu greutăți acum 24 de ani, la vârsta fragedă de doar 14 ani, fără supraveghere de specialitate, dar cu multă motivație și o dorință acerbă de a-și dezvolta armonios corpul.

La 19 ani a început să se pregătească pentru competiții de fitness, reușind să obțină în palmares un titlu de campioană balcanică, unul de vicecampioană balcanică, cel de campioană națională la două discipline (fitness junioare și bodyfitness senioare). În anul 2021, după 10 ani de pauză competițională, a participat la Campionatul Național de Fitness Aerian, la disciplina cerc, unde a obtinut locul 3.

„În cei 13 ani de antrenorat, am dezvoltat mai multe strategii de antrenament, reușind să ajut oameni cu accidentări și intervenții chirurgicale să slăbească, să-și dezvolte masa musculară și să se simtă mai bine în corpul lor, dezvoltând astfel un stil de viață sănătos. Am avut clienți din toate categoriile: sportivi de performanță din ramura culturism și fitness, cât și oameni care care își doreau tonifiere / slăbire sau recuperarea tonusului muscular după intervenții chirurgicale. La toți clienții mei, fără excepție, am regăsit aceleași probleme pe care le-am întâmpinat și eu când am început să mă antrenez fără asistență de specialitate: tehnica defectuasă de execuție a exercițiilor i-a predispus la accidentări, unele din cele mai grave: hernii de disc, discopatii, luxații, rupturi de menisc, umeri disclocați etc”, spune Hilda.