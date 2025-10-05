Remedii naturale care te ajută să scapi de constipație. Cele mai simple metode

Călătoriile, mesele copioase sau sedentarismul pot afecta echilibrul natural al organismului și pot duce la constipație, o problemă digestivă ce poate fi gestionată prin metode simple, naturale și eficiente.

După o zi plină, în care ați mâncat diferit de obicei, ați călătorit sau ați petrecut ore întregi în ședințe, este posibil ca organismul să se deregleze ușor, aceste schimbări încetinind tranzitul intestinal și provocând constipație.

Pentru că ritmul intestinal diferă de la o persoană la alta, este esențial să știți ce înseamnă „normal” pentru dumneavoastră. Constipația ocazională este frecventă și, de regulă, trecătoare, iar situația poate fi remediată ușor, prin câteva metode simple şi aflate la îndemâna oricui. Totuși, dacă devine o situație repetitivă, ar putea semnala o afecțiune digestivă ce necesită evaluare medicală, notează eatingwell.

1. Consumați kiwi

Aceste fructe verzi și suculente nu sunt doar delicioase, ci și benefice pentru digestie. Două kiwi pe zi pot susține tranzitul intestinal datorită conținutului lor ridicat de apă (aproximativ 83%) și fibrelor (circa 6 grame la două fructe).

Kiwi conțin și enzima actinidină, care, împreună cu fibrele și apa, favorizează retenția de lichide în colon, având un ușor efect laxativ.

„Tipul de fibre din kiwi contribuie la înmuierea scaunului și la stimularea producției de mucus intestinal, îmbunătățind funcționarea tractului digestiv”, explică dieteticienii.

2. Hidratați-vă corespunzător

Apa este cel mai simplu și eficient „tratament” împotriva constipației. Consumul adecvat de lichide ajută la menținerea scaunului moale și ușor de eliminat, mai ales când dieta este bogată în fibre.

„Dacă organismul este deshidratat, intestinul gros absoarbe prea multă apă din reziduuri, iar scaunul devine dur și uscat”, avertizează gastroenterologul Rosario Ligresti, care recomandă să beţi apă în forma care vă place (simplă, cu gheață, carbogazoasă sau aromatizată natural) pentru a vă menține tranzitul activ.

3. Prunele uscate sau compotulde prune

Prunele uscate sunt un aliat clasic pentru digestie, deoarece ele conțin fibre și sorbitol, un zahăr natural slab absorbit, care atrage apa în colon și înmoaie scaunul.

Pentru a obţine efectul dorit, consumați-le cu moderație: patru până la șase prune uscate (aproximativ un sfert de cană) sunt suficiente pentru a stimula tranzitul.

4. Beți cafea

O ceașcă de cafea poate stimula reflexul gastrocolic, un mecanism natural care crește activitatea colonului după masă. Cafeaua nu doar că ne înviorează dimineaţa, ci activează secrețiile gastrice și contracțiile intestinale, contribuind la o digestie mai rapidă.

Indiferent dacă o preferați fierbinte sau rece, cafeaua poate fi un sprijin natural pentru un tranzit regulat.

5. Faceţi mişcare

Chiar și o plimbare scurtă poate face minuni. Activitatea fizică ușoară stimulează peristaltismul, mișcările musculare care ajută la deplasarea scaunului prin intestin. Exercițiile fizice întăresc mușchii abdominali și îmbunătățesc funcționarea sistemului digestiv. O plimbare de 15–20 de minute poate fi exact impulsul de care aveți nevoie.

6. Încercați un masaj abdominal

Un masaj blând al abdomenului poate stimula eliminarea scaunului. „Este o metodă simplă și gratuită, ce poate fi făcută acasă”, spune nutriționista Stephanie Mendez.

Realizați mișcări circulare, ușoare, în formă de U inversat, începând din partea dreaptă jos a abdomenului, urcând spre partea superioară și coborând pe partea stângă.

7. Adoptați o poziție corectă la toaletă

Modul în care stăm pe toaletă influențează procesul de eliminare. Poziția de genuflexiune sau utilizarea unui mic taburet care ridică genunchii deasupra șoldurilor relaxează mușchii rectali și ușurează evacuarea.

Cum preveniți constipația pe termen lung

Pe termen lung, constipaţia poate fi combătută prin adoptarea unui stil de viaţă sănătos.

* Consumați 25–38 g de fibre zilnic, din fructe, legume, leguminoase și cereale integrale.

* Hidratați-vă constant, nu doar cu apă, ci și cu supe, smoothie-uri sau fructe bogate în apă.

* Faceți mișcare regulat, cel puțin 30 de minute de activitate moderată pe zi.

* Mâncați la ore regulate, fără a sări peste mese, pentru a susține reflexele digestive naturale.