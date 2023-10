Regimul cu care Carmen Tănase a slăbit 10 kilograme în doar trei luni. Ce presupune dieta scandinavă

Dieta scandinavă, un regim alimentar care a câștigat popularitate în ultimul timp, a făcut posibilă o transformare uluitoare în viața celebrei actrițe, Carmen Tănase. La vârsta de 62 de ani, ea a demonstrat că vârsta nu reprezintă un obstacol în calea unui stil de viață sănătos și a unei transformări impresionante.

Dacă ar fi să rezumăm dieta scandinavă în câteva cuvinte, aceasta se axează pe consumul de alimente bogate în proteine, precum pește, ouă și brânză. Cu ajutorul acestui regim, actrița din celebrul serial „Clanul” a avut rezultate vizibile, care au uimit pe toată lumea.

Adio kilograme în plus

Ea a reușit să slăbească 10 kilograme în doar trei luni, fără să-și pună în pericol sănătatea.

Într-un interviu pentru unica.ro, Carmen Tănase a vorbit deschis despre această schimbare în viața ei. A renunțat la dulciuri, sucuri acidulate și produse de patiserie, concentrându-se pe un plan alimentar echilibrat și bogat în proteine.

„Aproape 10 kilograme în maximum 3 luni, cam așa. Inițial au fost 8 și ceva, dar după aceea am mai dat jos. Nu am ținut dieta atât de strict, adică eu am mai adăugat o salată, o roșie, dar este excepțională pentru că nu mi-au căzut pieile, nu mi-a căzut fața, slăbești frumos, sănătos, armonios pentru că e făcută de medici”, a povestit actrița.

Carmen Tănase a dovedit că disciplina și determinarea pot duce la rezultate remarcabile, iar dieta scandinavă s-a dovedit a fi aliatul său în această călătorie. Cu mici excepții, a reușit să respecte planul alimentar și să-și păstreze motivația.

„E foarte simplu, cel puțin acasă, m-a scăpat de multe necazuri: spălat vase, pregătit, gătit, farfurii, miros. Nu mai am nicio problemă. Sigur, m-am dus și la restaurant, adică aș minți, dar știu că imediat după aceea a doua zi țin dieta și că nu se pune nimic, plus că sunt bune”, a mai spus actrița.

Principiile de bază ale dietei scandinave

Dieta scandinavă, creată de dieteticianul Suzy Wengel, se concentrează pe un raport echilibrat între proteine, carbohidrați și grăsimi, în locul numărării calorii. Regula de bază presupune consumul de patru tipuri de produse la fiecare masă, cu mărimea fiecărui tip de produs echivalentă cu mărimea unui pumn. Astfel, dieta aduce beneficii semnificative pentru sănătate și siluetă.

Ce alimente include

Pește: Dieta scandinavă include pește bogat în acizi grași omega-3, cum ar fi somonul, heringul și sardinele. Acești acizi grași sunt benefici pentru inimă și creier și pot ajuta la scăderea nivelului de colesterol.

Fructe de pădure și fructe proaspete: Dieta scandinavă conține o cantitate generoasă de fructe de pădure, cum ar fi afinele, căpșunile, coacăzele și murele, care sunt bogate în antioxidanți și vitamine.

Legume și legume cu frunze verzi: Un aport semnificativ de legume, cu accent pe legumele cu frunze verzi, face parte din această dietă. Acestea furnizează fibre, vitamine și minerale esențiale.

Cereale integrale: Grâul integral, orzul și secară sunt preferatele dietei scandinave, deoarece oferă carbohidrați sănătoși și fibre.

Nuci, semințe și cereale: Consumul de nuci, semințe și cereale integrale, precum ovăzul și orzul, adaugă proteine și grăsimi sănătoase la dietă.

Ulei de rapiță: Acest ulei este o sursă excelentă de grăsimi sănătoase și omega-3.

Produse lactate cu conținut scăzut de grăsimi: Laptele, iaurtul și brânza cu conținut scăzut de grăsimi sunt preferate pentru a menține aportul caloric sub control.

Înlocuirea sării cu ierburi și mirodenii: Pentru a reduce aportul de sodiu, se folosesc ierburi și mirodenii, cu scopul de a da gust și savoare alimentelor.

Exemplu de meniu pentru o zi

Mic dejun:

Musli cu fulgi de ovăz, semințe de in și afine proaspete;

Iaurt cu conținut scăzut de grăsimi;

O felie de pâine integrală cu avocado.

Prânz:

Somon la cuptor cu legume cu frunze verzi și piure de cartofi dulci;

Salată cu lămâie și ulei de măsline dreasă cu ierburi proaspete.

Gustare:

Morcovi tăiați mărunt cu hummus.

Cină:

Fasole boabe cu legume la cuptor, cum ar fi conopida, morcovii și broccoli;

Un castron de fructe de pădure proaspete cu iaurt.

Gustarea de seară:

Nuci și semințe.