Marți, 12 Mai 2026
Adevărul
Exclusiv Patru fotbaliști de la Olimpia Satu Mare au fost prinși de FRF cu conturi la case online: „Pariau pe Real Madrid”

Patru fotbaliști care evoluează sau au evoluat pentru CSM Olimpia Satu Mare au fost sancționați de Federația Română de Fotbal într-un caz legat de pariuri. Clubul sătmărean a retrogradat în week-end în Liga 3.

Olimpia a picat în divizia a treia FOTO Facebook

FRF nu a oferit foarte multe detalii despre dosar, însă a anunțat deciziile luate de Comisia de Disciplină și Etică. Marius Hosu, Alexandru Sabău, Alin Văsălie și Mihai Cătălin Oanea au fost suspendați câte două luni și au primit amenzi de 10.000 de lei.

Ancheta fusese deschisă în urmă cu mai multe luni, după ce Federația Română de Fotbal a analizat mai multe pariuri considerate ilegale. În cele din urmă, comisia a decis sancționarea celor patru jucători.

În temeiul art. 60 bis lit. b coroborat cu art. 60.1 pct. 2 din RD al FRF, sancționarea pârâtului cu suspendarea pentru 2 (două) luni și penalitate sportivă de 10.000 lei”, este decizia anunțată de Comisia de Disciplină și Etică.

Cine sunt cei patru

Marius Hosu, în vârstă de 33 de ani, este atacant și a ajuns la CSM Olimpia Satu Mare în 2024. În carieră a mai evoluat pentru Luceafărul Oradea, Șoimii Pâncota, CS Oșorhei, Armătura Zalău, Crișul Chișineu, CAO 1910 Oradea, Nibbiano, în Italia, și FC Bihor. În acest sezon de Liga 2, Hosu a marcat cinci goluri și a oferit două pase decisive în 16 partide.

Alexandru Sabău are 27 de ani și joacă pe postul de fundaș central. El a fost legitimat la formația sătmăreană din vara anului trecut până în februarie 2026. Înainte de perioada petrecută la CSM Olimpia Satu Mare, a mai jucat pentru OltrepoVoghera, Teuz Cermei, Brașov-SR, Petrolul Ploiești, Steaua București, CSM Reșița, Chindia Târgoviște și SCM Zalău. Pentru echipa sătmăreană a bifat 11 apariții.

Alin Văsălie, mijlocaș lateral de 24 de ani, se află în continuare sub contract cu CSM Olimpia Satu Mare. În trecut, a evoluat pentru Olimpia Satu Mare, Comuna Recea, Minaur Baia Mare, CS Mioveni și ”U” Cluj. În sezonul 2025/2026, a înscris trei goluri în 24 de meciuri.

Mihai Cătălin Oanea este căpitanul echipei și unul dintre jucătorii importanți ai lotului. Fundașul stânga, în vârstă de 27 de ani, joacă la CSM Olimpia Satu Mare din 2023, după experiențele de la Sportul Snagov, Rapid, Concordia Chiajna și SSU Poli Timișoara. În actualul sezon, Oanea a adunat 27 de meciuri, două goluri și patru pase decisive.

Lui Răzvan Prodan i s-a terminat contractul

Liga secundă din România se numeșe Liga 2 Casa Pariurilor. Jucătorii au fost ușor descoperiți în sistemul online după CNP. De asemenea, li s-a putut lesne vedea istoricul tranzacțiilor.

„Adevărul” a stat de vorbă pe acest subiect cu Ciprian Prodan (47 de ani), care este antrenor secund la echipa condusă de Cristi Pustai, profesor de Matematică. La echipă joacă și nepotul lui Ciprian, Răzvan Prodan (26 de ani), fiului regretatului Daniel Prodan, decedat în 2016.

Băieții mi-au spus că aveau conturi vechi pe online de 7-8 ani și pariau pe câte un meci al lui Real Madrid. Nu au făcut golănii, nu au pariat pe meciurile Olimpiei. Văsălie nu supără pe nimeni. Băieții au fost audiați la federație.

Dacă ar fi pariat pe meciurile pe care le jucau, nu ar fi primit suspendări mici. Nu sunt ei din mafia pariurilor, să fim serioși!

Poate se dorește să se dea un exemplu, mai ales că am și retrogradatDă însă rău pentru imaginea lor, căci sunt băieți tineri și vor să mai joace fotbal”, ne-a declarat astăzi Ciprian Prodan.

Lui Răzvan Prodan i se încheie contractul la Olimpia, formația la care s-a lansat celebrul său tată, și nu se știe dacă va continua. Stoperul nu s-a impus în prima echipă și este tentat să se apuce de Facultatea de Drept, prietena lui fiind notar în Satu Mare.

