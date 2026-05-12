WhatsApp lansează abonamentul Plus: ce funcții noi primesc utilizatorii care plătesc

Meta testează WhatsApp Plus, un abonament cu plată destinat utilizatorilor de iPhone, care aduce teme personalizate, stickere animate și mai multe opțiuni de organizare a conversațiilor.

WhatsApp și-a apărat cu înverșunare, timp de peste un deceniu, statutul de aplicație gratuită și simplă de mesagerie online, însă un nou abonament cu plată schimbă această strategie.

Meta introduce WhatsApp Plus, un model bazat pe abonament, disponibil deocamdată pentru un număr limitat de utilizatori de iPhone care folosesc cea mai recentă versiune a aplicației din App Store.

Ce oferă, de fapt, WhatsApp Plus

Lista beneficiilor incluse în abonamentul WhatsApp Plus pare mai degrabă axată pe personalizare vizuală decât pe funcții cu adevărat utile. În primul rând, abonații primesc 18 culori de accent care înlocuiesc tema verde emblematică a aplicației, scrie Digital Trends.

În plus, utilizatorii pot alege dintre 14 iconițe alternative pentru ecranul principal. Alte avantaje includ pachete premium de stickere animate, 10 tonuri exclusive pentru apeluri și posibilitatea de a fixa până la 20 de conversații, față de limita actuală de trei — singura funcție care ar putea avea un real impact practic.

Mai mult, abonații pot aplica teme și tonuri de notificare uniforme pentru liste întregi de conversații. Cu toate acestea, experiența de bază a WhatsApp rămâne neschimbată, inclusiv mesajele criptate end-to-end, apelurile, videoclipurile și actualizările de status.

Cât costă abonamentul WhatsApp Plus

Pe piețele europene, abonamentul are un preț de aproximativ 2,49 euro pe lună. Tarifele pentru Statele Unite nu au fost încă anunțate, însă acestea ar putea varia între 2,49 și 2,99 dolari pe lună (aproximativ 11–13 lei).

În funcție de regiune, utilizatorii eligibili ar putea beneficia și de o perioadă de testare gratuită, de o săptămână sau o lună.

Deocamdată, abonamentul WhatsApp Plus este facturat lunar prin App Store. În prezent, conturile WhatsApp Business nu au acces la acest serviciu, deși tocmai această categorie de utilizatori ar fi cea mai predispusă să plătească pentru funcții premium.