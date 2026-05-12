Marți, 12 Mai 2026
Adevărul
Ce semnal a dat cu adevărat Putin când a spus că războiul se apropie de final. Analiză ISW

Război în Ucraina
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a sugerat recent că războiul din Ucraina s-ar putea apropia de final, însă potrivit unei analize realizate de Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) nu există indicii reale că Moscova ar intenționa să oprească agresiunea militară, relatează presa ucraineană.

Vladimir Putin la conferința de presă de după parada de 9 mai FOTO profimedia
Declarațiile au fost făcute pe 9 mai, în cadrul unei conferințe de presă care a avut loc după tradiționala paradă militară de comemorare a Zilei Victoriei, înfrângerea Germaniei naziste în cel de-Al Doilea Război Mondial. Contextul a fost următorul: Putin răspundea unor întrebări privind presupusa implicare a statelor occidentale în recentele atacuri ucrainene cu rază lungă de acțiune în Rusia.

„Această chestiune se apropie de sfârșit”, a comentat el, o formulare interpretată literalmente de presa rusă, și anume drept un anunț privind un final iminent al războiului.

Analiștii de la ISW subliniază că declarațiile lui Putin nu indică de fapt vreo modificare de poziție din partea liderului de la Kremlin și că această retorică arată destul de limpede că obiectivul strategic al Rusiei de a provoca o înfrângere decisivă Ucrainei a rămas neschimbat. 

Dimpotrivă, în discursul său Putin a reiterat justificările oficiale ale invaziei în Ucraina și a reafirmat obiectivele militare ale Rusiei.

Un detaliu important evidențiat de analiștii de la ISW este faptul că Putin a declarat că armata rusă nu a defilat cu echipamente militare grele întrucât trebuie să se concentreze pe „înfrângerea finală a Ucrainei”.

Este un semnal că obiectivele maximaliste ale Kremlinului sunt aceleași - obținerea capitulării Ucrainei: în același timp, Putin nu dă semne de disponibilitate pentru întâlniri bilaterale în vederea unor  negocieri pentru un eventual acord de pace.

Iar asta pentru că Putin a reiterat condiția sa anterioară că o posibilă întâlnire cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski nu ar putea avea loc decât eventual pentru semnarea unui acord final.

Liderul rus a insistat că discuțiile ar trebui să aibă loc fie la Moscova, fie într-o țară terță, dar exclusiv în contextul finalizării unui tratat de pace.

„Putin și-a reiterat cerința anterioară ca orice întâlnire bilaterală cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski să aibă loc la Moscova și a sugerat că nu se va întâlni cu Zelenski peste hotare pentru negocieri de pace”, scriu analiștii.

Mesaje pentru publicul din Rusia

Potrivit ISW, declarațiile lui Putin se adresează în principal publicului intern, care resimte tot mai puternic impactul unui război prelungit de peste patru ani

În același timp, atacurile ucrainene cu rază lungă de acțiune asupra infrastructurii ruse și dificultățile sistemului de apărare contribuie la creșterea presiunii asupra conducerii de la Kremlin.

Germania respinge propunerea lui Putin de a-l implica pe Gerhard Schröder în negocierile de pace în Ucraina

Războiul informațional 

ISW semnalează și amplificarea operațiunilor de război informațional ale Rusiei, care devine tot mai sofisticat odată distribuirea unor imagini de mare impact. Astfel, analiștii au observat o proliferare a filmărilor de pe front, inclusiv unele generate cu ajutorul inteligenței artificiale, care prezintă soldați ruși arborând steaguri în diverse zone ale frontului.

Aceste imagini sunt folosite pentru a sugera un avans militar semnificativ, în condițiile în care nu există poziții stabile sau câștiguri teritoriale reale, fiind vorba în multe cazuri de infiltrări limitate ale unor grupuri de infanteriști.

Analiștii consideră că astfel de materiale fac parte dintr-o campanie coordonată de propagandă, care a fost amplificată mai ales zilele premergătoare paradei de 9 mai, pentru a proiecta imaginea unor progrese majore pe front.

„Kremlinul continuă să desfășoare o campanie sistematică de război cognitiv pentru a exagera progresele rusești prin afirmații supraestimate privind câștigurile obținute și prin misiuni de infiltrare de tip „ridicare de steaguri”, în încercarea de a le prezenta ca pe o ofensivă de amploare, pe un front larg, în scopul de a da impresia falsă că linia frontului se prăbușește pe întreg teatrul de operațiuni, contrar tuturor dovezilor disponibile”, apreciază analiștii ISW.

Ostilitățile au continuat în pofida armistițiului

În perioada 9–11 mai, ambele părți au raportat continuarea limitată a ostilităților, în ciuda armistițiului temporar anunțat de SUA

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că forțele ruse au efectuat peste 150 de atacuri terestre, aproximativ 100 de bombardamente de artilerie și aproape 10.000 de atacuri cu drone.

La rândul său, Ministerul rus al Apărării a acuzat Ucraina de încălcări ale încetării focului prin atacuri cu artilerie și drone.

Datele independente indică o scădere a intensității luptelor, dar nu o oprire completă a conflictului. Confruntările au continuat la nivel local în mai multe sectoare ale frontului.

ISW concluzionează că armistițiile fără mecanisme clare de monitorizare și aplicare sunt instabile și dificil de menținut, ceea ce face ca violențele să persiste chiar și în perioadele declarate de încetare a focului.

În concluzie, analiștii apreciază că declarațiile recente ale lui Putin nu reprezintă un semnal real de pace, ci mai degrabă un mesaj politic și propagandistic destinat consolidării imaginii Kremlinului pe plan intern și influențării percepției asupra evoluției războiului.

