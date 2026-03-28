Efectele ascunse ale ecranelor asupra copiilor mici. Cele șase probleme privind dezvoltarea și sănătatea la care trebuie să fie atenți părinții

Primii cinci ani de viață sunt esențiali pentru dezvoltarea copiilor, însă expunerea tot mai mare la ecrane ridică mari îngrijorări în rândul specialiștilor. Autoritățile recomandă limitarea timpului petrecut în fața dispozitivelor digitale, avertizând asupra unor efecte negative asupra sănătății și dezvoltării celor mici.

Copiii sub cinci ani nu ar trebui să petreacă mai mult de o oră pe zi în fața ecranelor, iar cei sub doi ani ar trebui să le evite aproape complet, cu excepția apelurilor video sau a activităților interactive alături de părinți, notează The Sun.

Date recente arată o creștere semnificativă a utilizării dispozitivelor digitale în rândul copiilor mici. Aproape unul din 5 copii cu vârste între 3 și 5 ani deține deja un telefon mobil, iar majoritatea folosesc platforme video sau urmăresc conținut pe diverse dispozitive.

În același timp, timpul petrecut în fața ecranelor începe de la vârste foarte fragede: bebelușii de 9 luni petrec, în medie, aproape 30 de minute pe zi în fața ecranelor, iar până la vârsta de 2 ani acest timp ajunge la peste două ore zilnic.

Probleme de vorbire și dezvoltare întârziată

Specialiștii avertizează că expunerea excesivă la ecrane poate afecta dezvoltarea limbajului. Copiii care petrec mai mult timp pe telefoane sau tablete încep să vorbească mai târziu și au un vocabular mai redus.

Un studiu arată că micuții de doi ani care folosesc ecrane până la cinci ore pe zi cunosc semnificativ mai puține cuvinte decât cei cu un timp limitat de utilizare.

Crize de furie și probleme de comportament

Deși ecranele sunt adesea folosite pentru a calma copiii, cercetările sugerează că această practică poate avea efecte pe termen lung.

Copiii care folosesc frecvent tablete sau telefoane sunt mai predispuși la crize de furie și frustrare. Conținutul rapid, colorat și foarte stimulativ poate contribui la apariția acestor probleme de comportament.

Risc crescut de obezitate și diabet

Un alt efect important este legat de stilul de viață sedentar. Timpul petrecut în fața ecranelor reduce activitatea fizică, favorizând creșterea în greutate.

Specialiștii atrag atenția că obezitatea în copilărie crește riscul de apariție a diabetului de tip 2 și a altor probleme de sănătate pe termen lung.

Probleme de vedere și somn

Expunerea prelungită la ecrane poate afecta și vederea copiilor, crescând riscul de miopie. În plus, lumina albastră emisă de dispozitive perturbă somnul, influențând negativ ritmul natural de odihnă.

Dificultăți de concentrare

Experții avertizează că utilizarea excesivă a ecranelor, în special vizionarea de conținut rapid și fragmentat, poate afecta capacitatea de concentrare a copiilor.

Clipurile scurte și foarte dinamice pot suprastimula creierul, crescând riscul apariției problemelor de atenție.

Recomandarea specialiștilor

Experții recomandă părinților să limiteze timpul petrecut de copii în fața ecranelor și să încurajeze activitățile esențiale pentru dezvoltare: joaca, interacțiunea directă și somnul.

„Ecranele devin o problemă atunci când înlocuiesc somnul, mișcarea, timpul petrecut cu familia sau joaca creativă”, avertizează specialiștii.