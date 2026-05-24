Duminică, 24 Mai 2026
Adevărul
Ultimele știri

Interviu Cine sunt copiii de aur ai roboticii mondiale. Se vor întoarce în Statele Unite ale Americii, în iunie, pentru o nouă provocare

România a câștigat în 2026 pentru a treia oară titlul la Campionatul Mondial First Tech Challenge (FTC). Însă fără precedent a fost ca două echipe românești să se bată pentru titlu. Opt echipe de roboticieni ne-au reprezentat țara, câștigând împreună 15 premii

Finala istorică „România vs România“ s-a jucat între echipa Velocity a Colegiului Național „Gheorghe Munteanu Murgoci“ din Brăila (care i-a avut ca parteneri în alianță pe Exodus – din Austin, Texas, SUA – și OverClucked Bots – din Zeeland, Michigan, SUA) și Heart of Robots a Colegiului Național „B.P. Hasdeu“ din Buzău (parteneri fiindu-le RoboPlayers – din Irving, Texas, SUA – și Technical Difficulties – din Plano, Texas, SUA). Au câștigat brăilenii, urmați de buzoieni, iar pe următoarele două locuri s-au clasat tot echipe românești: Quantum Robotics (București) – locul 3; AiCitizens (Focșani) – locul 4.

Echipa Velocity din Brăila a câștigat aurul mondial FOTO: Velocity Robotic Team

Cea mai bună performanță din istoria participării României în cadrul acestei competiții vine la zece ani de la lansarea FIRST Tech Challenge România, programul care a construit, prin intermediul Asociației Nație prin Educație, cea mai mare comunitate de robotică educațională pentru liceeni din țară.

Această victorie este una istorică și reprezintă rezultatul a zece ani de muncă susținută pentru construirea unei comunități puternice de educație STEM în România. Finala mondială România vs România, titlul de campioană mondială și cele 15 premii obținute de echipele noastre demonstrează că investiția în educație produce performanță reală și schimbă destine. Dincolo de trofee, vorbim despre mii de elevi care au învățat să construiască, să colaboreze, să conducă și să creadă că pot ajunge oriunde în lume prin educație. Acesta este adevăratul câștig al celor zece ani de Nație prin Educație“, a transmis Dana Războiu, președinte fondator al Asociației Nație prin Educație.

Locul 1 în Europa, locul 3 în lume

Liceenii români sunt pentru a treia oară campioni mondiali, după titlurile câștigate în 2022 și 2024. Au 15 premii câștigate în cadrul competiției din 2026, o performanță de invidiat. România se clasează pe locul 1 în Europa și pe locul 3 în lume după SUA și China după numărul de echipe înscrise în FIRST Tech Challenge. Echipele românești au mai înregistrat o premieră, câștigând primele INSPIRE Awards, distincții care recunosc excelența tehnică, leadershipul, impactul în comunitate și spiritul FIRST. AiCitizens (Focșani) a obținut Inspire Award, locul 2, iar Heart of Robots (Buzău), Inspire Award, locul 3.

parte din echipa Velocity Braila alături de președintele Nicușor Dan FOTO: FB/Nicușor Dan

Rezultatul istoric vine în anul în care se aniversează un deceniu de la lansarea programului internațional FIRST Tech Challenge în țara noastră, susținut de Asociația non-profit Nație prin Educație. În acești 10 ani, Nație prin Educație a implicat peste 10.800 de elevi, 550 de profesori mentori, 20.000 de părinți, din peste 60 de orașe. Sunt active 236 de echipe de robotică, cu aproximativ 1.500 de roboți construiți, rezultatul din 2026 reconfirmând statutul României ca una dintre cele mai puternice națiuni din FIRST Tech Challenge la nivel global.

Competițiile FTC regionale și naționale organizate anual, kiturile distribuite, cursurile online, taberele de vară, schimburile educaționale și culturale sunt susținute de Nație prin Educație, cu ajutorul partenerilor principali ai proiectului educațional, din mediul privat. Competiția este recunoscută de Ministerul Educației (partener instituțional al proiectului), dar nu primește finanțare.

Un club de robotică de vârsta FTC în România

Echipa Velocity din cadrul Colegiului Național „Gheorghe Munteanu Murgoci“ Brăila este formată din 23 de tineri, fete și băieți, pasionați de universul construirii roboților. Clubul în care activează a luat ființă în 2016, anul în care First Tech Challenge era adus în România. Profesorul coordonator Paul Pruș spune că s-a inspirat pentru înființarea clubului de robotică în urma vizitelor făcute la Universitatea din Galați, unde aveau loc prezentări. A pornit cu o echipă de gimnaziu, pentru care a cumpărat kituri pentru construirea roboților cu ajutorul asociației de părinți care a adus sponsori, iar în anul următor erau deja în competiția FTC.

Titlul mondial FTC le-a revenit brăilenilor de la Velocity FOTO:FB/Asoc parintilor C.N. GN Murgoci B

Gimnaziul a rămas până astăzi pepiniera echipei mari, unul dintre programatorii echipei care a cucerit titlul mondial fiind, de altfel, elev în clasa a VIII-a, olimpic la Informatică. Echipa mare are acum 23 de membri, iar dintre aceștia, 14 au făcut deplasarea în Statele Unite ale Americii, fiind desemnați după gradul de implicare, explică profesorul. Au avut și sprijinul Primăriei Brăila, instituție care îi ajută încă din 2019 în baza unui parteneriat, s-a alăturat și Consiliul Județean, iar parteneri de drum le-au rămas în toți acești ani și câțiva sponsori fideli.

O lecție de strategie, leadership, fairplay

Ce fac elevii în cadrul competiției FIRST Tech Challenge depășește cu mult construirea roboților, care oricum presupune mult studiu și exercițiu în afara școlii. Anul competițional care culminează cu etapa mondială începe încă din septembrie. Se lansează tema, iar din acel moment echipele care decid să se înscrie în competiție încep munca. De la idee și până la punerea ei în practică nu trece foarte mult timp, primele versiuni ale roboților fiind lansate în competițiile locale. Sunt organizate de-a lungul anului competițional atât competiții cu miză, în care se adună punctaje și se conturează pozițiile în clasament, cât și meciuri de antrenament. Pe toate le gândesc și le pun în practică elevii, membrii echipei. Așa se face că în echipă își găsesc firesc locul și elevii talentați la construit roboți, dar și cei mai buni la organizare, marketing și comunicare, adică partea non-tehnică.

Titlul mondial FTC le-a revenit brăilenilor de la Velocity FOTO:FB/Asoc parintilor C.N. GN Murgoci B

În competiția de la Houston, robotul echipei Velocity a fost atât de bun încât au obținut, împreună cu partenerii de alianță, locul 1 la autonomie (din cele aproximativ două minute și jumătate în care roboții se confruntă executând sarcinile fixate la debutul anului competițional, în primele 30 de secunde robotul funcționează autonom, ulterior fiind controlat de driver), cu 141 de puncte.

„Din cele patru echipe, oricare putea să câștige locul 1“

Cei din Statele Unite ale Americii au recunoscut că a fost cea mai bună alegere a lor echipa noastră“, dezvăluie pentru „Weekend Adevărul“ profesorul coordonator Paul Pruș. Competițiile de acest tip sunt însă atât de strânse încât echipele merg umăr la umăr etape la rând și uneori câștigătorii se tranșează asemeni fotografiei de final din cursele de atletism. Cu echipa Heart of Robots din Buzău, de exemplu, Velocity s-a întâlnit și la etapa regională din țară, iar atunci punctajul buzoienilor a fost mai bun.

Performanța României de a trimite opt echipe la campionatul mondial este una greu de egalat, spune profesorul. „Eu am menționat în toate postările că acolo am fost opt echipe și că în play-off, din șase alianțe, suntem patru echipe românești. Este adevărat că din cele patru, oricare puteam să câștigăm locul 1. Noi ne-am relaxat când am ajuns în cele șase finaliste. Ne-am gândit că trecem de divizie și că ajungem acolo. Însă ajunși acolo, a fost și puțină strategie. Liderul nostru de echipă a studiat toate echipele și a știut la fiecare echipă cum joacă, unde joacă, care le sunt punctele tari, punctele slabe, și în felul acesta ne-am făcut o strategie. Și mai este un lucru. Sunt două zone în teren, close și far, adică în apropiere și în depărtare, iar dacă eu sunt bun pe close, trebuie să mă asociez cu o echipă care e pe far, să stăm fiecare pe zona pe care o controlăm cel mai bine și de acolo să tragem bilele eficient, să nu ne intersectăm, să nu ne ciocnim între noi. Pentru că mai sunt încă doi roboți în teren și nu știi ce fac ceilalți doi“, a explicat profesorul ce fel de detalii i-au condus pe prima treaptă a podiumului.

Cum au ajuns zeci de elevi la concursuri internaționale de robotică. „Sunt admiși la facultăți din România, pleacă și în afară foarte mulți”

Cei mai mulți dintre coechipieri sunt de la profilul Mate-Info, însă nu toți. Construirea de roboți oricum presupune învățarea multor noțiuni care nu au corespondent în manualele de la clasă. Partea de mecanică, de exemplu, ține exclusiv de pasiune și de îndemânare. „Ei stau foarte mult la școală, lucrează, sunt perfecționiști. Și textul pentru o postare îl verifică, îl dau de la unul la altul, își cer părerea“, detaliază profesorul.

Au fost și perioade mai grele, în care au părăsit echipa, dintr-odată, la fel cum au venit, foarte mulți dintre membrii echipei, plecând la facultate. Au fost și ani competiționali în care nu au trecut de etapa regională, dar și ani încununați de succes.

Deschizători de drumuri în Brăila

Clubul de robotică de la Colegiul Național „Gheorghe Munteanu Murgoci“ a fost primul din Brăila. Astăzi sunt șase echipe, însă elevii, deși în competiție, în fapt se susțin. Una dintre echipele mai recent înființate se bucură și astăzi de susținerea Velocity.

Fairplay-ul este una dintre principalele lecții ale FTC. „În competiție, aleatoriu, sunt trase echipele care joacă într-un meci. La o regională, la o națională, sunt 50 de echipe acolo, prin tragere la sorți eu pot să pic cu orice echipă. Am șase meciuri sau zece meciuri, cum au fost la etapa mondială. În 10 meciuri am jucat aliat cu alte 10 echipe pe care nu le cunoșteam. Și atunci eu nu-mi permit să mă supăr cu vreo echipă, pentru că pot să fiu cu ea în alianță și trebuie să fac o strategie astfel încât să câștigăm meciul. Cea mai importantă regulă de la FTC este regula de fairplay. Ești urmărit și, dacă ajuți, ești apreciat. Și să știți că dacă ai nevoie la robot de ceva, mergi din stand în stand, întrebi și găsești. Împrumuți. Copiii sunt dispuși să-ți dea ceva imediat. Este cineva care n-are o baterie încărcată. Fuge o altă echipă, aduce o baterie, dacă are în plus, încărcată, o pune la teren și îi ajută“, dă alte exemple profesorul Paul Pruș.

Pe teren, șansele tinerilor care programează și controlează roboți par egale. Până acolo drumul nu este însă asemănător. Sunt în țară și echipe care dispun de o bază materială importantă, pentru care procurarea pieselor nu este o aventură, și care beneficiază și de sprijin din mediul universitar. De o pregătire în mediul universitar au beneficiat și membrii echipei Velocity, alături de membrii celorlalte șapte echipe calificate la etapa mondială, la Universitatea de Vest din Timișoara, pentru că s-a organizat un turneu de pregătire înainte de marea fiinală. „A fost foarte util, pentru că ne-a trecut prin toate etapele - de jurizare, de concurs -, ne-au spus care sunt regulile, ce se întâmplă, ce se urmărește. Chiar a fost un ajutor“, a mai spus profesorul Pruș.

Următorul pas: MIT

Velocity s-a calificat de asemenea la un concurs organizat de MIT, chiar înainte de a afla că vor pleca să joace în etapa mondială a FTC de la Houston.

La acel moment, când am aplicat, eram calificați la etapa națională, ca performanță“, a precizat profesorul coordonator. Concursul va avea loc în iunie, în SUA, iar pentru deplasare au solicitat din nou sprijinul sponsorilor. Pe lângă susținerea pe care o primesc constant din partea sponsorilor, au dezvoltat și proiecte în care îi ajută la rândul lor pe elevii de la alte gimnazii din oraș să-și înființeze cluburi. În baza acestor parteneriate, susținute, de asemenea, de anumite entități private, au putut perfecționa și roboții elevilor din gimnazii, dar și propriul robot. Sunt alte lecții pe care roboticienii le învață desfășurând activitatea de mentorat și, totodată, reușesc să atragă noi sponsori.

O parte dintre elevii din ani terminali se îndreaptă către robotică și la facultate, așa cum au făcut-o și colegi de-ai lor mai mari și cum au în intenție și cei care mai un an-doi până la absolvire. Diplomele câștigate le asigură admiterea fără examen în cadrul anumitor facultăți, iar munca începută în cadrul clubului le-a trezit interesul pentru a se perfecționa în domeniu.

PREMIILE OBȚINUTE DE ECHIPELE ROMÂNEȘTI

Velocity – Colegiul Național „Gheorghe Munteanu Murgoci“ Brăila:

• Campioană mondială

• Innovate Award – locul 2

• Winning Alliance Partner

Heart of Robots – Colegiul Național „B.P. Hasdeu“ Buzău:

• Vicecampioană mondială

• Inspire Award – locul 3

• Winning Alliance Partner

Quantum Robotics – Liceul Teoretic Internațional de Informatică București:

• Locul 3 mondial

• Winning Alliance Captain

• Think Award – locul 1

Echipele Româniiei al FTC 2026 FOTO:FB/Asoc parintilor C.N. GN Murgoci Braila

AiCitizens – Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza“ Focșani:

• Locul 4 mondial

• Inspire Award – locul 2

• Winning Alliance Captain

BrickBot – Colegiul Național Unirea Focșani:

• Design Award – locul 2

• Finalist Alliance Captain

CSH – Colegiul Național Pedagogic „Carmen Sylva“ Timișoara:

• Design Award – locul 1

Gamma – Colegiul Național „Sf. Sava“ București:

• Innovate Award – locul 2

infO(1)Robotics – Colegiul „Ion Luca Caragiale“ Ploiești:

• Sustain Award – locul 2

MEMBRII ECHIPEI VELOCITY BRĂILA

1. Filip Neaţu, conducătorul echipei, clasa a XI-a B;

2. Racoviţă Dennis-Gabriel, lider programare, clasa a VIII-a;

3. Pîrvu Alecsandra-Flavia, lider jurnal/marketing, clasa a X-a A;

4. Tudor Iulia, lider 3D, clasa a X-a B;

5. Prodan Dragoş 3D, clasa a XII-a B;

6. Vasile George Cosmin, marketing, clasa a XII-a C;

7. Croitoru Maria Alexandru, marketing, clasa a X-a A;

8. Gălbinaş Andreea Cristina, marketing, clasa a IX-a C;

Aventura pe pământ american, de neuitat FOTO: arhiva personala prof. Paul Prus
9. Pavel Bogdan-Cristian, construcţie, clasa a X-a B;

10. Bănică Alexandru Ioan, construcţie, clasa a IX -a C;

11. Tudor Laura, marketing, clasa a X-a B;

12. Mototolea Luca-Andrei, programare, clasa a IX-a B;

membrii Velocity au fost și invitatii comunitatii de români FOTO: arhiva personală Paul Pruș

13. Dan Victor, programare, clasa a IX-a B;

14. Toma Irina, marketing, clasa a IX-a;

15. Tutulan Beatrice, marketing, clasa a IX-a B;

Membri ai echipei, însă participarea s-a putut face cu un număr limitat de elevi:

16. Berneanu Mihai, 3D, clasa a IX-a C;

17. Lascu Andrei, programare, clasa a XI-a B;

18. Burtea Andrei, construcţie, clasa a XI-a B;

19. Marin Yanis, marketing, clasa a X-a E;

20. Sandu Mihnea-Ionuţ, programare, clasa a X-a B;

21. Cauteş Ştefan-Gabriel, construcţie, clasa a X-a A;

22. Pană Teodor, coordonator Velocity Junior, clasa a IX-a C;

23. Mocanu Mari, coordonator Velocity Junior, clasa a IX-a C.

Aventura pe pământ american, de neuitat FOTO: arhiva personala prof. Paul Prus

