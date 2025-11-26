Legătură îngrijorătoare între un obiect de uz cotidian și bolile cardiace. Ce au descoperit cercetătorii

Un nou studiu, publicat de cercetătorii de la Universitatea din California, Riverside, a reexaminat legătura dintre un risc emergent pentru sănătate și bolile cardiace, dezvăluind noi detalii alarmante.

Microplasticele — particule de plastic cu dimensiuni de 5 milimetri sau mai mici, adesea invizibile cu ochiul liber — nu au fost identificate până în 2004. De atunci, cercetătorii au studiat atât prevalența lor în mediu, cât și impactul lor asupra acestuia, asupra faunei sălbatice și asupra sănătății umane, potrivit unui comunicat.

Studii anterioare au stabilit o legătură între microplastice și bolile de inimă. Noua cercetare, publicată în revista Environment International, a aprofundat această legătură.

Cercetătorii au studiat efectele microplasticelor asupra șoarecilor, expunându-i la niveluri zilnice echivalente cu expunerea standard a oamenilor. Ei au stabilit că microplasticele „au agravat dramatic ateroscleroza” la mai mulți dintre șoareci, dar numai la subiecții masculi.

Ateroscleroza este termenul medical pentru depunerile, precum grăsimile, care se acumulează pe pereții arterelor, iar comunicatul de presă a indicat că expunerea la microplastice a agravat această acumulare cu „63% în rădăcina aortică” și „624% în artera brahiocefalică”.

De ce sunt îngrijorătoare aceste descoperiri?

A spune că ceva „este peste tot” este de obicei înțeles ca o hiperbolă.

În cazul nefericit al problemei relativ noi a microplasticelor, nu este o exagerare.

Microplasticele au fost descoperite pentru prima dată de un biolog marin, ceea ce i-a determinat pe oamenii de știință să descopere că oceanele sunt inundate de această formă omniprezentă de poluare cu plastic. Cu toate acestea, ele se găsesc și în sol, ceea ce, la rândul său, contaminează alimentele pe care le cultivăm și carnea pe care o consumăm. Ele sunt prezente și în aer, ceea ce înseamnă că respirăm aer contaminat cu microplastice atât în interior, cât și în exterior.

Chiar dacă microplasticele ar fi inofensive, această poluare ar rămâne totuși o problemă, dar, pe lângă bolile de inimă, s-au găsit urme ale acestui contaminant în sistemul reproducător uman, iar cercetările au stabilit o legătură între expunerea la microplastice și anumite tipuri de cancer.

Ce se face în acest sens?

„Pe măsură ce poluarea cu microplastice continuă să crească la nivel mondial, înțelegerea impactului acesteia asupra sănătății umane, inclusiv asupra bolilor de inimă, devine mai urgentă ca niciodată”, a declarat autorul principal Changcheng Zhou.

Cercetarea în domeniul microplasticelor este într-adevăr esențială, iar informații noi despre modul în care microplasticele afectează mediul și organismele vii sunt studiate și publicate în mod regulat — însă punerea în practică a acestor descoperiri la scară globală necesită timp.

Persoanele fizice pot lua mai multe măsuri pentru a reduce expunerea directă la microplastice, chiar dacă, după cum a observat Zhou, este „aproape imposibil să se evite complet microplasticele”.

El a recomandat utilizarea unei cantități mai mici de plastic, în special a articolelor din plastic de unică folosință, iar înlocuirea celor mai utilizate obiecte cu alternative fără plastic este, de asemenea, eficientă.

Zhou a recomandat, de asemenea, evitarea sticlelor de apă din plastic, o sursă majoră de expunere la microplastice, precum și evitarea recipientelor din plastic pentru alimente.