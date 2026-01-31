Adevărul Dezvoltare personală
  • adevarul.ro
  • Facebook
  • YouTube
  • X
  • Instagram
  • TikTok

De ce se agravează eczema iarna și cum poate fi ținută sub control. Ce spun dermatologii

0
0
Publicat:

În sezonul rece, pielea devine mai vulnerabilă. Mâini și buze crăpate, față uscată, coate iritate - aerul uscat și frigul slăbesc bariera naturală a pielii, iar rezultatul apare rapid: mâncărime, usturime și pete persistente. Pentru mulți, acesta este debutul eczemei, o afecțiune cronică ce afectează aproximativ 31,6 milioane de americani anual, adică aproape 10% din populație.

îngrijire piele
Sursă foto: Shutterstock

Eczema (dermatita) este o afecțiune cronică, necontagioasă, caracterizată prin inflamație, prurit intens (mâncărime), roșeață și uscăciune, cu evoluție în pusee. Deseori asociată cu un sistem imunitar hiperactiv și o barieră cutanată fragilă, aceasta poate fi gestionată prin steroizi topici, creme hidratante și evitarea factorilor declanșatori, susțin specialiștii. Rareori se rezolvă rapid: netratată corect, evoluează în episoade repetate și ajunge frecvent să fie gestionată cu steroizi topici și vizite dermatologice succesive.

Control, nu vindecare

Dermatologii spun însă că eczema poate fi ținută sub control. Dr. Whitney Hovenic și dr. Nicole Ruth explică faptul că, deși frigul accentuează simptomele, afecțiunea este mai tratabilă decât cred mulți pacienți.

„Eczema este o inflamație cronică a pielii, cu episoade recurente, apărută atunci când bariera cutanată este slăbită și sistemul imunitar reacționează exagerat”, declară dr. Nicole Ruth pentru Forbes. Rezultatul: piele uscată, mâncărime persistentă și zone roșii sau aspre.

Dr. Ruth spune că discuțiile privind această afecțiune încep cu așteptări realiste. „Discutăm despre control, nu despre vindecare, identificăm factorii declanșatori – de la produse parfumate și stres până la transpirație, infecții sau alergeni – și stabilim un plan simplu de tratament.” Acesta presupune curățare blândă a pielii, hidratare zilnică și, la nevoie, tratamente antiinflamatoare prescrise de medic, plus terapii de menținere pentru a preveni recidivele.

La rândul său, dr. Whitney Hovenic explică eczema printr-o comparație simplă: pielea funcționează ca un perete construit din cărămizi. Celulele pielii sunt „cărămizile”, iar substanțele care le țin împreună - lipidele și ceramidele - joacă rolul liantului. Când această barieră se slăbește, pielea pierde apă, iar iritanții și alergenii pătrund mai ușor, declanșând inflamație, mâncărime și puseuri acute, spune dermatologul pentru Forbes.

În lucrul cu pacienții, dr. Hovenic pune accent pe un plan pe termen lung: refacerea barierei pielii, identificarea factorilor declanșatori și calmarea inflamației, „nu doar tratarea puseurilor atunci când acestea apar”. 

Conform spuselor sale, în cazurile ușoare de dermatită, hidratarea constantă, evitarea iritanților și cremele antiinflamatoare folosite la nevoie pot ține simptomele sub control. „Hidratarea de două ori pe zi, mai ales după duș, face o diferență reală”, explică dermatologul. 

Pentru formele moderate, dr. Hovenic spune că este nevoie de creme recomandate de medic - fie variante fără steroizi, fie corticosteroizi mai puternici - ca să fie ținută sub control inflamația.

Dr. Ruth spune că primul pas este stabilirea unui diagnostic clar, pentru a vedea dacă este vorba cu adevărat despre eczemă sau despre o altă afecțiune a pielii. În formele ușoare, explică ea, îngrijirea zilnică a pielii, curele scurte cu steroizi în timpul puseurilor și hidratarea constantă pot ține boala sub control. „Apoi urmează faza de menținere, cu hidratante zilnice sau alte produse antiinflamatoare prescrise de medic”, spune dermatologul pentru Forbes.

Citește și: 10 alimente bogate în magneziu pentru un somn odihnitor și oase puternice

Când eczema devine moderată sau severă și începe să interfereze cu viața de zi cu zi, dr. Ruth spune că recomandă injecții sau tratament oral, inclusiv Dupixent și Rinvoq.

Eczema nu este doar o problemă de suprafață. Potrivit dr. Ruth, pielea reflectă ce se întâmplă și în interiorul organismului, iar funcția ficatului, a rinichilor, a tiroidei și sănătatea digestivă sunt strâns legate de felul în care pielea reacționează. „Este o relație complexă”, spune dermatologul, subliniind că eczema trebuie privită dintr-o perspectivă mai largă, nu doar ca o afecțiune locală.

Dr. Ruth atrage atenția că, fără o alergie alimentară confirmată, dietele restrictive sunt de obicei inutile. În schimb, stresul, lipsa somnului, clima, transpirația, iritanții și infecțiile pielii sunt factori care agravează frecvent eczema.

Și dr. Whitney Hovenic spune că, deși unele persoane observă că anumite alimente, precum lactatele sau glutenul, le pot agrava simptomele, dietele foarte restrictive nu sunt recomandate în lipsa unei legături clare și constante. Altfel spus, fără o asociere demonstrată, eliminările drastice din alimentație riscă să facă mai mult rău decât bine.

Dincolo de mituri

Eczema poate deveni o problemă de durată, cu impact real asupra imaginii de sine. Influencerița Jada Jones și-a făcut publică lupta cu eczema cronică și sevrajul de la steroizii topici, tocmai pentru a arăta cât de serioasă poate fi afecțiunea. „Am început să vorbesc despre asta online ca să fac durerea vizibilă. Afecțiunile pielii sunt boli cronice reale”, spune ea într-un clip pe TikTok.

Povestea ei este departe de a fi un caz izolat. Pentru mulți pacienți, eczema nu este „doar o problemă de piele”, dar este adesea minimalizată tocmai pentru că semnele sunt vizibile la exterior.

Dermatologii atrag atenția că eczema nu se vindecă definitiv, dar poate fi ținută sub control. Și nu este vorba doar despre piele uscată: hidratarea ajută, însă inflamația cere adesea tratament antiinflamator și refacerea barierei pielii pentru a preveni puseurile.

Dr. Hovenic întărește ideea că eczema este, înainte de toate, o afecțiune inflamatorie și că inflamația trebuie tratată pentru a putea fi ținută sub control. Ea demontează și un alt mit frecvent: apa nu este inamicul pielii. Din contră, poate ajuta - cu condiția ca băile să fie făcute cu apă călduță, iar hidratarea să fie aplicată imediat după, cât pielea este încă umedă, pentru a „sigila” apa în piele.

Citește și: 7 moduri prin care să-ți refaci viața după divorț

Produse și obiceiuri zilnice care pot face diferența

Între timp, tot mai multe persoane cu eczemă caută soluții și în zona produselor fără prescripție medicală. Influencerița Jada Jones a colaborat recent cu Tower 28, un brand axat pe pielea sensibilă, certificat de Asociația Națională pentru Eczemă. Nu este însă singura opțiune: și Naturium se numără printre mărcile apreciate de pacienți, după ce a primit același sigiliu de acceptare.

Dr. Hovenic recomandă creme hidratante fără parfum și hipoalergenice, precum CeraVe, Vanicream sau Eucerin, și sugerează să fie căutate formule cu ceramide și ovăz coloidal. Ea menționează și Aveeno Eczema Therapy, dar și La Roche-Posay Lipikar, apreciată pentru hidratarea eficientă fără senzație grasă.

Eczema nu se gestionează doar cu creme. Dr. Hovenic spune că micile obiceiuri zilnice fac diferența: folosirea minimă a săpunului, evitarea parfumurilor și a produselor agresive, hainele din bumbac și controlul stresului pot reduce semnificativ puseurile.

Sport și Nutriție

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Interviu cu Lolita, artista AI care a stârnit controverse: „Tehnologia nu omoară sufletul. Nu o să înlocuiesc niciodată artiști umani”
digi24.ro
image
Posibile rămășițe umane au fost descoperite lângă o locuință din Slobozia, de o persoană care își plimba câinele
stirileprotv.ro
image
Cât costă să scoți o măsea cariată în 2026. Câți bani cer medicii stomatologi în România
gandul.ro
image
Ziua în care LEVA dispare definitiv din Bulgaria: Euro, singura monedă, de la miezul nopții
mediafax.ro
image
Cine e iubita numărului 9 ATP, cu câștiguri mai mari decât tenismenul la Australian Open. E populară în lume
fanatik.ro
image
Omul de afaceri care își făcea reclamă cu excremente de urs vrea să construiască un rival pentru DraculaLand: Dracula de lângă Miercurea Ciuc
libertatea.ro
image
Rețeaua Iran-Occident. Cum a construit fiul ayatollahului un imperiu care protejează familia Khamenei în caz de „apocalipsă” politică
digi24.ro
image
Florin Tănase a plecat cu taxiul de la Belgrad, pentru a ajunge mai repede la București: „Asta spune multe despre el”
gsp.ro
image
”Șocant”. În sfârșit: s-a aflat adevărul despre starea lui Michael Schumacher, la 12 ani de la accident
digisport.ro
image
Guvernul oferă o reducere de 50% la impozitul pe proprietate pentru românii din zonele defavorizate ale țării
stiripesurse.ro
image
Un magnat imobiliar căsătorit i-ar fi oferit milioane de dolari unei subalterne ca să-și părăsească soțul. Dezvăluiri din proces
antena3.ro
image
Cum poţi face un ban în plus cu hainele de care ai uitat în dulap. Fenomenul ia amploare
observatornews.ro
image
Concubina lui Nicușor Dan, singură la înmormântarea bunicii. Distrusă de durere, Mirabela a...
cancan.ro
image
Rivala Simonei Halep divorțează după ce și-a înșelat soțul cu prietenul acestuia! A fost prinsă de nevasta bărbatului
prosport.ro
image
Ce salariu are o asistentă medicală în 2026: sumele în funcţie de experienţă şi studii
playtech.ro
image
Gigi Becali, ofertă în direct pentru o legendă a lui Dinamo: „Dacă iau campionatul, te aduc la FCSB!”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
S-a încheiat ”telenovela” transferului lui Radu Drăgușin!
digisport.ro
image
Atenție, proprietari de apartamente! Dărâmarea unui perete sau instalarea unei noi cabine de duș vă poate duce direct în instanță
stiripesurse.ro
image
Vasilica, o româncă de 49 de ani, s-a stins din viață în Italia. A avut grijă de mama și sora ei până în ultima clipă
kanald.ro
image
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
wowbiz.ro
image
Casa de Pensii, anunț pentru pensionari: ajutor de 1.300 de lei din martie. Categoriile care se încadrează
romaniatv.net
image
Amenzi de mii de lei dacă lași aceste obiecte pe palier, la bloc. Legea este clară
mediaflux.ro
image
Florin Tănase a plecat cu taxiul de la Belgrad, pentru a ajunge mai repede la București: „Asta spune multe despre el”
gsp.ro
image
Nașterea care a zguduit casa regală. 70 de martori au fost prezenți la venirea pe lume a prințului. Ce a născut una dintre cele mai importante regine
actualitate.net
image
A murit Catherine O’Hara, actrița care a jucat-o pe mama lui Kevin din „Singur acasă”
actualitate.net
image
Imagini din interiorul casei lui Virgil Ianțu. Vila cu două niveluri, complet transformată după renovare: „O adevărată investiție, la care mă gândesc cu mândrie”
click.ro
image
Horoscop februarie 2026. Racii trec prin transformări, Leii învăța lecții importante, în viețile Vărsătorilor intră oameni cheie
click.ro
image
Rețeta românească pe care familia Mirelei Vaida o adoră: „Hai să vă arăt ce mănânc eu într-o zi”
click.ro
Rania și soțul, Insta png
S-a rupt lanțul de iubire în Iordania? Mariajul dintre Regina Rania și Regele Abdullah ar fi pe făraș
okmagazine.ro
Charlene și Albert de Monaco cu copiii lor Jacques și Gabriella GettyImages 461128212 jpg
Adevărul din spatele nașterii gemenilor lui Charlene și Albert de Monaco. Prințesa a trecut printr-o tristețe profundă
okmagazine.ro
Brian May foto Profimedia jpg
„America e prea periculoasă acum!” Trupa Queen refuză să mai concerteze acolo
clickpentrufemei.ro
animalul adus in romania de romani jpg
Locul unde soldații romani sufereau cel mai mult - ce au descoperit arheologii in latrine?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...

Ultimele noutăți

Meditația în doi pași care îți aduce pacea interioară instant
stres foto Shutterstock jpg
Spiritualitate
Ce spun specialiștii despre căderea părului la vârsta de 30 de ani
Par shutterstock 1915756042 jpg
Sport și Nutriție
Remedii contra oboselii. Cum ne recâștigăm claritatea mintală prin mișcare, somn și alimentație
Peste - Somon cu lamaie FOTO Shutterstock
Mindset
7 moduri prin care să-ți refaci viața după divorț
divort, foto shutterstock jpg
Relații
15 lucruri pe care nu ți le spune nimeni despre divorț, când ai copii
Parinte copil tata laptop familie fata online internet FOTO Shutterstock
Relații
9 soluții pentru insomniaci – ce te ajută să adormi mai ușor și să ai un somn mai profund
Insomnie FOTO Shutterstock jpg
Spiritualitate

Știrile adevarul.ro

1 februarie: Ziua în care Ilie Năstase a fost desemnat cel mai bun tenismen
nasty 8 665f332e9bab3 jpeg
Istoria zilei 00:01
Fantomele preistoriei. Cine au fost pelasgii, poporul care a dispărut fără urmă
pelasgii jpg
Magazin 31 ian. 2026
Interviu Ce înseamnă să fii actor surd în România. „Lipsește încrederea că putem fi priviți ca profesioniști“
tessy negrillo I8 qLPVgMak unsplash jpeg
Cultură 31 ian. 2026
Giuleștenii se afundă tot mai mult. Rapid, executată acasă, ratează șansa de a urca pe primul loc
alex dobre fb fc rapid jpg
Sport 31 ian. 2026
Cum trăiesc locuitorii în Herson, orașul ucrainean unde civilii sunt terorizați de drone la fiecare pas
autobuz lovit de ruși Herson FOTO X jfif
Europa 31 ian. 2026
Video Misterul struților care umblă liberi pe o stradă din Vaslui. Cum a ajuns un antreprenor să dețină 50 de păsări exotice
FOTO Captură Vasluianul
Vaslui 31 ian. 2026
Consilierul de securitate al premierului slovac și-a dat demisia după apariția numelui său în documentele Epstein
Miroslav Lajčá jfif
Europa 31 ian. 2026
Un judecător federal a respins solicitarea autorităților din Minnesota de a restrânge operațiunile ICE
Proteste anti ICE în statul Minnesota FOTO EPA EFE
SUA 31 ian. 2026
Horoscop duminică, 1 februarie. Nativii unei zodii primesc o oportunitate financiară neașteptată
horoscop bani jpg
Horoscop 31 ian. 2026
Emisarii lui Trump și Putin au purtat negocieri pentru Ucraina la Miami. Witkoff: Schimb de opinii „productiv”
Steve Witkoff, captură video jpg
În lume 31 ian. 2026
Minorul de 13 ani din Timiș încearcă să-și justifice crima: „Mă înjura, mă bătea”. Ce le-a povestit bunicilor
copil crima cenei FOTO opiniatimisoarei.ro
Evenimente 31 ian. 2026