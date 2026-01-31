De ce se agravează eczema iarna și cum poate fi ținută sub control. Ce spun dermatologii

În sezonul rece, pielea devine mai vulnerabilă. Mâini și buze crăpate, față uscată, coate iritate - aerul uscat și frigul slăbesc bariera naturală a pielii, iar rezultatul apare rapid: mâncărime, usturime și pete persistente. Pentru mulți, acesta este debutul eczemei, o afecțiune cronică ce afectează aproximativ 31,6 milioane de americani anual, adică aproape 10% din populație.

Eczema (dermatita) este o afecțiune cronică, necontagioasă, caracterizată prin inflamație, prurit intens (mâncărime), roșeață și uscăciune, cu evoluție în pusee. Deseori asociată cu un sistem imunitar hiperactiv și o barieră cutanată fragilă, aceasta poate fi gestionată prin steroizi topici, creme hidratante și evitarea factorilor declanșatori, susțin specialiștii. Rareori se rezolvă rapid: netratată corect, evoluează în episoade repetate și ajunge frecvent să fie gestionată cu steroizi topici și vizite dermatologice succesive.

Control, nu vindecare

Dermatologii spun însă că eczema poate fi ținută sub control. Dr. Whitney Hovenic și dr. Nicole Ruth explică faptul că, deși frigul accentuează simptomele, afecțiunea este mai tratabilă decât cred mulți pacienți.

„Eczema este o inflamație cronică a pielii, cu episoade recurente, apărută atunci când bariera cutanată este slăbită și sistemul imunitar reacționează exagerat”, declară dr. Nicole Ruth pentru Forbes. Rezultatul: piele uscată, mâncărime persistentă și zone roșii sau aspre.

Dr. Ruth spune că discuțiile privind această afecțiune încep cu așteptări realiste. „Discutăm despre control, nu despre vindecare, identificăm factorii declanșatori – de la produse parfumate și stres până la transpirație, infecții sau alergeni – și stabilim un plan simplu de tratament.” Acesta presupune curățare blândă a pielii, hidratare zilnică și, la nevoie, tratamente antiinflamatoare prescrise de medic, plus terapii de menținere pentru a preveni recidivele.

La rândul său, dr. Whitney Hovenic explică eczema printr-o comparație simplă: pielea funcționează ca un perete construit din cărămizi. Celulele pielii sunt „cărămizile”, iar substanțele care le țin împreună - lipidele și ceramidele - joacă rolul liantului. Când această barieră se slăbește, pielea pierde apă, iar iritanții și alergenii pătrund mai ușor, declanșând inflamație, mâncărime și puseuri acute, spune dermatologul pentru Forbes.

În lucrul cu pacienții, dr. Hovenic pune accent pe un plan pe termen lung: refacerea barierei pielii, identificarea factorilor declanșatori și calmarea inflamației, „nu doar tratarea puseurilor atunci când acestea apar”.

Conform spuselor sale, în cazurile ușoare de dermatită, hidratarea constantă, evitarea iritanților și cremele antiinflamatoare folosite la nevoie pot ține simptomele sub control. „Hidratarea de două ori pe zi, mai ales după duș, face o diferență reală”, explică dermatologul.

Pentru formele moderate, dr. Hovenic spune că este nevoie de creme recomandate de medic - fie variante fără steroizi, fie corticosteroizi mai puternici - ca să fie ținută sub control inflamația.

Dr. Ruth spune că primul pas este stabilirea unui diagnostic clar, pentru a vedea dacă este vorba cu adevărat despre eczemă sau despre o altă afecțiune a pielii. În formele ușoare, explică ea, îngrijirea zilnică a pielii, curele scurte cu steroizi în timpul puseurilor și hidratarea constantă pot ține boala sub control. „Apoi urmează faza de menținere, cu hidratante zilnice sau alte produse antiinflamatoare prescrise de medic”, spune dermatologul pentru Forbes.

Când eczema devine moderată sau severă și începe să interfereze cu viața de zi cu zi, dr. Ruth spune că recomandă injecții sau tratament oral, inclusiv Dupixent și Rinvoq.

Eczema nu este doar o problemă de suprafață. Potrivit dr. Ruth, pielea reflectă ce se întâmplă și în interiorul organismului, iar funcția ficatului, a rinichilor, a tiroidei și sănătatea digestivă sunt strâns legate de felul în care pielea reacționează. „Este o relație complexă”, spune dermatologul, subliniind că eczema trebuie privită dintr-o perspectivă mai largă, nu doar ca o afecțiune locală.

Dr. Ruth atrage atenția că, fără o alergie alimentară confirmată, dietele restrictive sunt de obicei inutile. În schimb, stresul, lipsa somnului, clima, transpirația, iritanții și infecțiile pielii sunt factori care agravează frecvent eczema.

Și dr. Whitney Hovenic spune că, deși unele persoane observă că anumite alimente, precum lactatele sau glutenul, le pot agrava simptomele, dietele foarte restrictive nu sunt recomandate în lipsa unei legături clare și constante. Altfel spus, fără o asociere demonstrată, eliminările drastice din alimentație riscă să facă mai mult rău decât bine.

Dincolo de mituri

Eczema poate deveni o problemă de durată, cu impact real asupra imaginii de sine. Influencerița Jada Jones și-a făcut publică lupta cu eczema cronică și sevrajul de la steroizii topici, tocmai pentru a arăta cât de serioasă poate fi afecțiunea. „Am început să vorbesc despre asta online ca să fac durerea vizibilă. Afecțiunile pielii sunt boli cronice reale”, spune ea într-un clip pe TikTok.

Povestea ei este departe de a fi un caz izolat. Pentru mulți pacienți, eczema nu este „doar o problemă de piele”, dar este adesea minimalizată tocmai pentru că semnele sunt vizibile la exterior.

Dermatologii atrag atenția că eczema nu se vindecă definitiv, dar poate fi ținută sub control. Și nu este vorba doar despre piele uscată: hidratarea ajută, însă inflamația cere adesea tratament antiinflamator și refacerea barierei pielii pentru a preveni puseurile.

Dr. Hovenic întărește ideea că eczema este, înainte de toate, o afecțiune inflamatorie și că inflamația trebuie tratată pentru a putea fi ținută sub control. Ea demontează și un alt mit frecvent: apa nu este inamicul pielii. Din contră, poate ajuta - cu condiția ca băile să fie făcute cu apă călduță, iar hidratarea să fie aplicată imediat după, cât pielea este încă umedă, pentru a „sigila” apa în piele.

Produse și obiceiuri zilnice care pot face diferența

Între timp, tot mai multe persoane cu eczemă caută soluții și în zona produselor fără prescripție medicală. Influencerița Jada Jones a colaborat recent cu Tower 28, un brand axat pe pielea sensibilă, certificat de Asociația Națională pentru Eczemă. Nu este însă singura opțiune: și Naturium se numără printre mărcile apreciate de pacienți, după ce a primit același sigiliu de acceptare.

Dr. Hovenic recomandă creme hidratante fără parfum și hipoalergenice, precum CeraVe, Vanicream sau Eucerin, și sugerează să fie căutate formule cu ceramide și ovăz coloidal. Ea menționează și Aveeno Eczema Therapy, dar și La Roche-Posay Lipikar, apreciată pentru hidratarea eficientă fără senzație grasă.

Eczema nu se gestionează doar cu creme. Dr. Hovenic spune că micile obiceiuri zilnice fac diferența: folosirea minimă a săpunului, evitarea parfumurilor și a produselor agresive, hainele din bumbac și controlul stresului pot reduce semnificativ puseurile.