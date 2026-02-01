Adevărul Dezvoltare personală
Video Este „yoga pentru față” o strategie reală anti-aging?

0
0
Publicat:

În timp ce procedurile cosmetice domină discursurile despre îngrijirea pielii, „yoga pentru față” câștigă teren ca alternativă non-invazivă, la costuri reduse. Rămâne însă întrebarea esențială: vorbim despre beneficii reale, susținute de dovezi, sau despre un nou trend în wellness ambalat frumos?

ten frumos
Sursă foto: Shutterstock

Practica presupune exerciții specifice pentru mușchii feței, cu obiectivul de a stimula circulația sanguină, susține tonusul pielii și reduce tensiunea musculară - efecte promovate în special în ceea ce privește estomparea ridurilor și obținerea unui aspect mai ferm al pielii.

„Similar altor exerciții de tonifiere, „yoga pentru față” urmărește să întindă și să relaxeze mușchii feței pentru a îmbunătăți aspectul general, a estompa ridurile și a susține elasticitatea pielii”, explică Marisa Garshick, medic dermatolog, pentru Women's Health.

Metoda își are rădăcinile în yoga tradițională, unde mișcările și expresiile feței fac parte din anumite posturi ritualice (mudre) și din meditație. „În exercițiul numit Lion’s Breath, de pildă, expiri profund, deschizi larg gura și scoți limba cât mai mult spre bărbie”, explică dr. Atoosa Kourosh, director al The Holistic Allergy & Immunology Clinic și instructor certificat de yoga, citat de aceeași publicație. „Acest tip de mișcare ajută la întinderea musculaturii și la eliberarea tensiunii din zona feței și a gâtului.”

Popularitatea pe rețele

La fel ca multe trenduri recente din zona de beauty, „yoga pentru față” s-a propagat rapid prin rețelele sociale, unde este prezentată ca alternativă fără costuri la procedurile estetice. De regulă, recomandările specialiștilor constau în 3–5 sesiuni pe săptămână, de aproximativ 20 de minute fiecare. „Este gândită ca o modalitate de a obține un aspect mai tânăr fără a apela la intervenții chirurgicale sau tratamente costisitoare în cabinet”, lămurește dr. Garshick.

Practica poate fi începută la orice vârstă, însă este frecvent promovată în rândul persoanelor aflate în jurul vârstei de 30 de ani, perioadă asociată cu apariția primelor modificări vizibile ale pielii. Susținătorii metodei afirmă că inițierea timpurie ar putea influența rezultatele pe termen lung.

Beneficii acestei practici

Deși sunt necesare studii suplimentare pentru a valida pe deplin toate beneficiile vehiculate, există date preliminare care indică posibile efecte benefice ale acestui tip de exerciții. Unul dintre efectele discutate este legat de liniile fine: întinderea și masajul pot relaxa musculatura feței, reducând contracțiile repetitive care stau la baza liniilor de expresie.

Dr. Shadi Kourosh, profesor asociat la Harvard, spune pentru Women’s Health masarea feței poate relaxa mușchii și reduce aspectul liniilor de expresie. Aceasta explică faptul că încruntarea și încrețirea sprâncenelor, repetate zi de zi, favorizează apariția liniilor fine. Prin întinderea acestor zone, liniile formate în timp pot deveni mai puțin vizibile.

Citește și: 10 alimente bogate în magneziu pentru un somn odihnitor și oase puternice

Reducerea umflăturilor: prin mișcări de tip drenaj limfatic, masajul facial poate stimula circulația și ajuta la eliminarea lichidelor reținute în țesuturi, ceea ce poate diminua aspectul umflat al feței și îi poate reda un aspect mai odihnit.

Un studiu din 2018, realizat pe 16 persoane cu vârste între 40 și 64 de ani, arată că exercițiile faciale practicate de trei–patru ori pe săptămână, timp de opt săptămâni, au fost asociate cu un contur mai bine definit al obrajilor. În același timp, masajul facial poate stimula circulația și menține tonusul mușchilor feței, ceea ce, potrivit lui dr. Garshick, ajută la păstrarea elasticității pielii și la un aspect mai ferm.

Unele studii sugerează că practicarea constantă a exercițiilor de „yoga pentru față” poate contribui la îmbunătățirea simetriei feței. De asemenea, conform spuselor lui dr. Garshick, prin activarea musculaturii și stimularea circulației, „yoga pentru față” poate oferi pielii un aspect mai luminos. Reducerea liniilor fine și efectul ușor de lifting pot contribui, de asemenea, la o textură mai bună a pielii.

Exerciții de încercat acasă

Danielle Collins, instructor de yoga pentru ten, propune mai multe exerciții care pot fi practicate ușor acasă, în fiecare dimineață:

Experții citați de Women’s Health atrag atenția asupra unui lucru esențial: yoga pentru față are un plafon clar de eficiență. Pentru rezultate vizibile într-un timp mai scurt, este folosită, de regulă, ca parte dintr-o strategie combinată, alături de proceduri realizate în cabinet - de la injecții cu neuromodulatoare precum Botox și fillere, până la tehnologii pe bază de energie, cum sunt laserele sau ultrasunetele.

„Combinația dintre tratamentele efectuate de un dermatolog certificat, masajul și exercițiile faciale, alături de o alimentație cu indice glicemic scăzut, oferă cele mai bune rezultate”, explică dr. Kourosh.

Precauții și recomandări

Nu există riscuri majore asociate acestei practici, însă specialiștii recomandă prudență în timpul exercițiilor. Dr. Garshick avertizează că mișcările prea agresive pot suprasolicita pielea în anumite zone. În plus, rezultatele depind de consecvență: fără practică regulată, efectele rămân limitate.

În ansamblu, yoga pentru față poate completa o rutină de îngrijire, mai ales pentru cei care caută o opțiune accesibilă și non-invazivă. Nu înlocuiește procedurile realizate în cabinet, dar poate susține aspectul pielii atunci când este practicată constant.

