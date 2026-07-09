Faci duș prea des? Dermatologii au numit cele 5 semne ascunse care îți arată că ai exagerat cu igiena

Dușul este o componentă crucială a rutinei noastre zilnice. Indiferent dacă este vorba despre dușul făcut dimineața, seara, sau, câteodată, atât dimineața cât și seara, cu toții avem grijă să nu sărim peste acest obicei crucial pentru igiena noastră personală. Însă, experții avertizează că există situații în care putem face duș prea des.

Nu mulți dintre noi ne-am imagina că există situații în care dușurile devin periculoase pentru sănătate, însă experții avertizează că acest lucru se poate întâmpla. Dușurile făcute prea des pot să afecteze pielea, iar unele semne ne vor arăta dacă este timpul să reducem numărul de dușuri pe care le facem.

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