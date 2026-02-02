Botox pe termen lung. Ce efecte reale are asupra mușchilor, pielii și expresivității feței

Botoxul promite prevenirea ridurilor, dar efectele utilizării pe termen lung pot depăși zona estetică. Dermatologi și studii recente arată un impact posibil asupra mușchilor, pielii și chiar expresivității, mai ales când tratamentele sunt excesive sau începute prea devreme.

Utilizarea constantă a Botoxului poate reduce tonusul mușchilor injectați. Dermatologul Patricia Wexler explică că mușchii care nu sunt folosiți ani de zile pot suferi atrofie, similar cu orice alt mușchi al corpului.

„Acest fenomen este localizat și reversibil: mușchii își pot recăpăta forța dacă tratamentul este întrerupt”, spune Wexler.

Studiile arată că, în unele cazuri, expresivitatea feței poate fi afectată permanent, ducând la un aspect „înghețat”. Pentru a preveni acest lucru, experții recomandă doze mai mici și pauze regulate între injecții.

Pielea poate deveni mai subțire

Începerea Botoxului la vârste foarte tinere, în jurul anilor 20, poate determina subțierea pielii, cu vene vizibile și un aspect paradoxal de îmbătrânire. Dermatologul Michele Farber subliniază că folosirea zilnică a protecției solare și o rutină corectă de îngrijire reduc semnificativ acest risc.

Beneficiile Botoxului: prevenirea ridurilor

Nu toate efectele pe termen lung sunt negative. Botoxul preventiv poate fi extrem de eficient pentru persoanele cu mimică intensă. Chirurgul plastic Konstantin Vasyukevich explică:

„Mușchii ‘dezvățați’ de mișcările repetitive nu mai formează pliuri permanente, astfel ridurile fine pot fi prevenite chiar și pe termen lung.”

