Leguma după care nu trebuie să bei niciodată apă. Cu ce „stingi“ iuțeala după ce ai mâncat picant

Nelipsit din bucătărie, ardeiul iute nu doar că dă savoare preparatelor, dar aduce și beneficii organismului. Dacă iuțeala este prea puternică atunci când îl consumăm, suntem tentați să bem apă. Este o mare greșeală, deoarece asta va accentua gustul picant.

Conform click.ro, cea mai potrivită băutură este laptele. Se pare că moleculelor de capsaicină le este foarte ușor să se dizolve în lapte, iar acest lichid vă va scăpa repede de iuțeala din gură.

Totodată, în lapte se găsește o anumită proteină numită cazeină, care va elimina capsaicina din gură și o va transporta în tractul digestiv.

Ajută la arderea caloriilor

Consumul de ardei iute declanșează o senzaţie de căldură în tot corpul, care rezultă în urma arderii caloriilor (aproximativ 200 calorii zilnic).

Ardeiul iute de culoare roşu aprins are un conţinut ridicat de betacaroten sau provitamină A. Ardeiul iute conţine capsaicină, care încălzeşte corpul şi este un inhibitor puternic al substanţei P, o neuropeptidă asociată cu procesele inflamatorii. Cu cât este mai iute un ardei, cu atât conţine mai multă capsaicină. Capsaicina are un rol esenţial în deschiderea şi drenarea pasajelor nazale congestionate. În plus, alături de conţinutul ridicat de capsaicină, ardeiul roşu este o sursă excelentă de vitamina A, prin concentraţia de carotenoizi pro-vitamina A, inclusiv beta-caroten.

Medicamentul natural care previne atacul de cord

Ardeiul iute este unul dintre cele mai potrivite remedii pentru hipertensiunea arterială, curăţă arterele şi contribuie la diminuarea valorilor colesterolului rău sau trigliceridelor. Ardeiul iute este benefic atât pentru stomac cât şi tractul intestinal, deoarece stimulează mişcarea peristalică a intestinului şi contribuie la reconstrucţia ţesutului din stomac, facilitând vindecarea leziunilor stomacale şi ulcerelor intestinale.

Ardeiul roşu iute s-a dovedit a reduce nivelul colesterolului din sânge, al trigliceridelor, crescând în acelaşi timp capacitatea organismului de a dizolva fibrina, o substanţă cu rol important în formarea cheagurilor de sânge. Oamenii care consumă din belşug ardeiul iute, au şanse mai mici de a face atac de cord, accident vascular cerebral sau embolie pulmonară.