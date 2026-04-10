Cea mai nutritivă carne din lume este mai sănătoasă decât multe fructe și legume. Este la îndemâna oricui

O carne foarte apreciată a fost clasată printre cele mai nutritive alimente din lume, obținând un punctaj mai mare decât numeroase fructe și legume, printre care cartofii dulci, portocalele și roșiile.

Consumul de fructe și legume este încurajat pe scară largă datorită beneficiilor lor nutriționale. Cu toate acestea, un produs de origine animală a fost considerat mai benefic decât multe alimente vegetale.

Într-un clasament al celor mai nutritive 100 de alimente din lume, grăsimea de porc s-a clasat pe locul opt datorită valorii sale nutritive, scrie Mirror.

Cu un scor nutrițional de 73 din 100, grăsimea de porc – cunoscută mai ales sub denumirea de untură –s-a clasat înaintea a 92 de alte alimente, printre care mazărea, varza roșie, roșiile, macrou, salata verde, portocalele și cartofii dulci.

Grăsimea de porc este o sursă excelentă de vitamine din complexul B și minerale și, de obicei, conține mai multe grăsimi nesaturate, mai sănătoase, decât carnea de miel sau de vită.

Grăsimea de porc este bogată în grăsimi mononesaturate, precum acidul oleic – care se regăsește și în uleiul de măsline –, dovedindu-se benefică pentru sănătatea inimii. De asemenea, conține și unele grăsimi saturate, care sunt perfect acceptabile atunci când sunt consumate cu moderație.

Dieta mediteraneană este adesea promovată ca fiind „mai sănătoasă” – și include de obicei carnea de porc printre alimentele sale de bază.

Cu toate acestea, este important să se țină cont de modul în care au fost crescuți porcii pentru a beneficia pe deplin de avantajele nutriționale.

Grăsimea de porc furnizează vitamine liposolubile, precum vitamina D, mai ales dacă porcii au fost crescuți în aer liber.

În plus, grăsimea de porc provenită de la animale crescute la pășune este, în general, o alegere mai sănătoasă datorită profilului său nutrițional îmbunătățit. Așadar, nu este nevoie să te simți prea vinovat când te răsfeți ocazional cu grăsime de porc.

Însă, ca în toate lucrurile, moderația este esențială. Interesant este că nicio altă grăsime animală sau carne nu a apărut pe listă.

De asemenea, este important să reții diferența dintre grăsimea de porc și untura de porc. Deși sunt înrudite, ele nu sunt identice.

Grăsime de porc

Grăsimea de porc este grăsimea brută provenită de la porc – este pur și simplu grăsimea înainte de a fi prelucrată în vreun fel.

De obicei, nu se folosește direct în rețete, cu excepția cazului în care pregătești cârnați sau o toci pentru a o adăuga într-un preparat.

Untură

Untura este grăsime de porc topită – mai precis, grăsime care a fost topită și strecurată.

Este fină, se păstrează la temperatura camerei (sau la frigider) și are o culoare albă sau cremoasă. Poate fi folosită ca untul, uleiul sau untura pentru gătit sau coacere.

Top 20 alimente sănătoase

Migdale

Cherimoya

Biban de mare

Pește plat

Semințe de chia

Semințe de dovleac

Mangold

Grăsime de porc

Frunze de sfeclă

Peste snapper

Pătrunjel uscat

Fulgi de țelină

Năsturel

Mandarine

Mazăre verde

Știucă

Pollock de Alaska

Ceapă verde

Varza roșie

Cod de Pacific