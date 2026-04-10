Cea mai nutritivă carne din lume este mai sănătoasă decât multe fructe și legume. Este la îndemâna oricui

O carne foarte apreciată a fost clasată printre cele mai nutritive alimente din lume, obținând un punctaj mai mare decât numeroase fructe și legume, printre care cartofii dulci, portocalele și roșiile.

Untură FOTO: Adevărul (arhivă)
Consumul de fructe și legume este încurajat pe scară largă datorită beneficiilor lor nutriționale. Cu toate acestea, un produs de origine animală a fost considerat mai benefic decât multe alimente vegetale.

Într-un clasament al celor mai nutritive 100 de alimente din lume, grăsimea de porc s-a clasat pe locul opt datorită valorii sale nutritive, scrie Mirror.

Cu un scor nutrițional de 73 din 100, grăsimea de porc – cunoscută mai ales sub denumirea de untură –s-a clasat înaintea a 92 de alte alimente, printre care mazărea, varza roșie, roșiile, macrou, salata verde, portocalele și cartofii dulci.

Grăsimea de porc este o sursă excelentă de vitamine din complexul B și minerale și, de obicei, conține mai multe grăsimi nesaturate, mai sănătoase, decât carnea de miel sau de vită.

Grăsimea de porc este bogată în grăsimi mononesaturate, precum acidul oleic – care se regăsește și în uleiul de măsline –, dovedindu-se benefică pentru sănătatea inimii. De asemenea, conține și unele grăsimi saturate, care sunt perfect acceptabile atunci când sunt consumate cu moderație.

Dieta mediteraneană este adesea promovată ca fiind „mai sănătoasă” – și include de obicei carnea de porc printre alimentele sale de bază.

Cu toate acestea, este important să se țină cont de modul în care au fost crescuți porcii pentru a beneficia pe deplin de avantajele nutriționale.

Grăsimea de porc furnizează vitamine liposolubile, precum vitamina D, mai ales dacă porcii au fost crescuți în aer liber.

În plus, grăsimea de porc provenită de la animale crescute la pășune este, în general, o alegere mai sănătoasă datorită profilului său nutrițional îmbunătățit. Așadar, nu este nevoie să te simți prea vinovat când te răsfeți ocazional cu grăsime de porc.

Însă, ca în toate lucrurile, moderația este esențială. Interesant este că nicio altă grăsime animală sau carne nu a apărut pe listă.

De asemenea, este important să reții diferența dintre grăsimea de porc și untura de porc. Deși sunt înrudite, ele nu sunt identice.

Grăsime de porc

Grăsimea de porc este grăsimea brută provenită de la porc – este pur și simplu grăsimea înainte de a fi prelucrată în vreun fel.

De obicei, nu se folosește direct în rețete, cu excepția cazului în care pregătești cârnați sau o toci pentru a o adăuga într-un preparat.

Untură

Untura este grăsime de porc topită – mai precis, grăsime care a fost topită și strecurată.

Este fină, se păstrează la temperatura camerei (sau la frigider) și are o culoare albă sau cremoasă. Poate fi folosită ca untul, uleiul sau untura pentru gătit sau coacere.

Top 20 alimente sănătoase

Migdale

Cherimoya

Biban de mare

Pește plat

Semințe de chia

Semințe de dovleac

Mangold

Grăsime de porc

Frunze de sfeclă

Peste snapper

Pătrunjel uscat

Fulgi de țelină

Năsturel

Mandarine

Mazăre verde

Știucă

Pollock de Alaska

Ceapă verde

Varza roșie

Cod de Pacific

Top articole

Premierul Keir Starmer a răbufnit: „M-am săturat” ca Trump și Putin să influențeze costurile energiei în Marea Britanie
digi24.ro
image
Sydney Sweeney, apariție plină de eleganță la premiera celui mai nou proiect al său. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Orașul din România în care un apartament cu o singură cameră costă doar 6.000 euro în aprilie 2026
gandul.ro
image
Cum se vopsesc ouăle de Paște natural: Trucuri cu coji de ceapă, sfeclă sau varză roșie
mediafax.ro
image
Ce se ascunde în spatele panourilor misterioase apărute în București în care mămicile sunt încurajate să refuze cezariana: „Este infracțiune”. Opiniile medicilor
fanatik.ro
image
Cine s-a mai uitat la TV în prima lună a războiului din Iran? Antena 3 CNN, Digi24 și B1 TV au crescut, dar vremea a bătut televiziunile
libertatea.ro
image
„Vorbesc în engleză, ne urmăresc 110 țări” » Fiul lui Ion Țiriac, discurs neașteptat după finala turneului de la București: „Chiar dacă ești din Iran, Israel, SUA...”
gsp.ro
image
"Chiar nu și-a putut stăpâni emoțiile!" Răzvan Lucescu, discurs impresionant la înmormântarea lui Mircea Lucescu
digisport.ro
image
Nimeni nu câștigă, dar toată lumea plătește: cum s-a transformat războiul SUA-Iran într-un eșec major
stiripesurse.ro
image
Răsturnare de situaţie în cazul româncei care a fugit cu biletul de loterie de 500.000 de euro. Premiul nu a fost validat
antena3.ro
image
Unde s-a aşternut "zăpada mieilor", cu două zile înainte de Paşte. Ce surpriză aduce prognoza meteo
observatornews.ro
image
BBC Weather îi contrazice pe meteorologii Accuweather: Cum va fi vremea de Paște în București, de fapt
cancan.ro
image
Se schimbă vârsta standard de pensionare. Când ieși la pensie în funcție de anul în care te-ai născut?
newsweek.ro
image
Ce s-a întâmplat în interiorul bisericii la slujba pentru Mircea Lucescu: „Doar la Roma am mai văzut așa ceva”
prosport.ro
image
Câte minute se fierb ouăle pentru a fi perfecte pe masa de Paște. Cum faci să nu crape
playtech.ro
image
Steaua, soluție concretă pentru promovare! AS 47 a trimis mail către ministrul Radu Miruță pentru asociere! Ce sumă sunt fanii pregătiți să ofere. Exclusiv
fanatik.ro
image
Cum l-ar putea costa pe Nicușor Dan al doilea mandat numirile de la marile parchete. Pierderea nucleului dur de susținători, o contraperformanță
ziare.com
image
La înmormântarea lui Mircea Lucescu, Gigi Becali a spus pentru prima dată ce discuție a avut cu "Il Luce": "Eu am rămas mască"
digisport.ro
image
Scenariu exploziv: Iranul și China folosesc Strâmtoarea Ormuz pentru a da o lovitură devastatoare Statelor Unite
stiripesurse.ro
image
Salariul minim crește. Angajații iau mai puțin decât statul. Calcule
cotidianul.ro
image
Cum arată vila lui Mircea Lucescu din București. Imagini NEMAIVĂZUTE, locuința a fost motiv de dispută
romaniatv.net
image
Ultimul meci al marelui Mircea Lucescu s-a încheiat astăzi! Primele imagini de la Cimitirul Bellu FOTO și VIDEO
mediaflux.ro
image
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
gsp.ro
image
Religia la care s-a convertit Mihai Gâdea. Mama lui nu va avea slujbă la ortodocși
actualitate.net
image
Sexul oral a depășit oficial fumatul ca principală cauză a cancerului de gât
actualitate.net
image
Tiktoker-ul care aruncă internetul în aer cu declarațiile sale. Ce a spus despre divorțul dintre Codruța Filip și Valentin Sanfira: „O vedeam pe fata pentru care am fost părăsit”
click.ro
image
Ana Morodan, dezvăluiri picante: „Relații cu doi bărbați în același timp?” Ioana Ginghină a surprins și ea
click.ro
image
8 adevăruri dure despre viață pe care le înțelegem abia când este prea târziu
click.ro
Belinda Lee a jucat o pe MESSALINA în filmul MESSALINA VENERE IMPERATRICE profimedia 0954597802 jpg
Cea mai desfrânată soție de împărat s-a culcat cu 25 de bărbați într-o noapte! A intrat în istorie ca simbol al excesului și al vieții libertine în Roma
okmagazine.ro
Regele Edward al VII lea foto profimedia 1004119347 jpg
Scena halucinantă de pe patul de moarte al Regelui care a avut câte o iubită pe zi, timp de 50 de ani. S-au întâlnit soția și amanta!
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Ancient tourist graffiti webp
Un indian a scris „am fost aici” în Valea Regilor acum 2000 de ani. Informatia schimbă istoria turismului
historia.ro
Adio, „Il Luce”! Mircea Lucescu, plecare demnă de o legendă nemuritoare: marele antrenor, condus pe ultimul drum
Tiktoker-ul care aruncă internetul în aer cu declarațiile sale. Ce a spus despre divorțul dintre Codruța Filip și Valentin Sanfira: „O vedeam pe fata pentru care am fost părăsit”

Scena halucinantă de pe patul de moarte al Regelui care a avut câte o iubită pe zi, timp de 50 de ani. S-au întâlnit soția și amanta!

Drama ascunsă a lui Liv Tyler, cunoscută pentru rolul elfei Arwen din „Stăpânul inelelor‟. Și-a dat singură seama cine este tatăl ei

Ce impact are alcoolul în viața sexuală a bărbaților?