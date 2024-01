Consumul de cafea crește nivelul de colesterol? Ce spun nutriționiștii

Cafeaua este un produs puternic. Și nu doar pentru că te pune pe picioare dimineața. Cercetările arată că cafeaua poate face multe lucruri bune pentru sănătatea ta, cum ar fi să ajute la pierderea în greutate și să reducă riscul de diabet de tip 2 și de boala Alzheimer. Cu toate acestea, oricât de impresionantă ar fi cafeaua, unele cercetări sugerează că aceasta poate crește nivelul colesterolului, notează Yahoo News.

Adevărul despre colesterol

Colesterolul are de obicei o reputație proastă, dar nu putem trăi fără el. Această substanță ceroasă se găsește în fiecare celulă din corpul nostru. Are o mulțime de sarcini importante, cum ar fi ajutarea digestiei și vă ajută să produceți hormoni și vitamina D, conform MedlinePlus. Chiar dacă putem obține colesterol din anumite alimente și băuturi, ficatul nostru produce tot colesterolul de care avem nevoie. De fapt, ficatul produce nu unul, ci două tipuri de colesterol, lipoproteine cu densitate mare (HDL) și lipoproteine cu densitate mică (LDL), iar fiecare are efecte foarte diferite asupra sănătății inimii. HDL, cunoscut și sub numele de colesterolul „bun”, parcurge fluxul sanguin, înghițind colesterolul și eliminându-l din organism. Pe de altă parte, LDL este cunoscut ca fiind colesterolul „rău”. Deși este necesar pentru buna funcționare a organismului nostru, acesta se poate acumula și forma plăci în artere care, în cele din urmă, se pot rupe și pot duce la un atac de cord sau la un accident vascular cerebral.

Legătura dintre cafea și colesterol

Dacă un aliment (sau o băutură) nu provine de la un animal, nu poate conține colesterol. Cum, atunci, cafeaua crește colesterolul? Cafeaua poate fi cunoscută cel mai bine pentru cofeina sa, dar conține peste 1.000 de compuși bioactivi. În timp ce majoritatea sunt benefice, există câteva substanțe mai puțin bune, în special cafestol și kahweol, notează o cercetare publicată în Ochsner Journal.

„Acești compuși, cunoscuți sub numele de diterpene, se găsesc în uleiurile de cafea”, spune Amy Kimberlain, RDN, purtător de cuvânt al Academiei de Nutriție și Dietetică. „Se crede că ei declanșează o creștere a colesterolului LDL prin inhibarea capacității naturale a organismului de a procesa și elimina colesterolul.”

Tendința cafelei de a crește colesterolul depinde de mai mulți factori. Cel mai important este modul în care este preparată, concluzionează un studiu din 2022 publicat în revista Open Heart. Atunci când cercetătorii au analizat obiceiurile de consum de cafea a peste 21.000 de voluntari, au descoperit că cei care au băut cafea la ibric erau semnificativ mai predispuși să aibă un nivel ridicat de colesterol decât cei care preferau cafeaua la filtru, care creștea ușor colesterolul (espresso se situa undeva la mijloc).

Filtrarea cafelei blochează uleiurile sale care conțin diterpene să ajungă în cană, explică Kimberlain. Dimpotrivă, deoarece cafeaua „fiartă”, cafeaua la ibric, la presa franceză și cea preparată la rece sunt făcute fără filtre, nu au o plasă de siguranță care să prindă acei compuși care cresc colesterolul.

Lăsând la o parte metoda de preparare a cafelei, și alte detalii au un impact asupra potențialului de creștere a colesterolului din cafea, cum ar fi boabele folosite, conform unui studiu. De exemplu, boabele de arabica împachetează mai multe diterpene decât soiurile robusta, iar prăjirea medie a boabelor de cafea este mai bogată în diterpene decât prăjirea intensă. Chiar și marca de filtru de cafea poate face diferența, deoarece unele filtre de hârtie sunt mai poroase decât altele, conform unui studiu din 2018 din Food Research International.

Cât de multă cafea este sigură pentru nivelul de colesterol?

Un studiu Scientific Reports din 2023, efectuat pe 9.009 voluntari, a constatat că persoanele care beau zilnic între 3 și 4 cești de cafea au avut de aproximativ două ori mai multe șanse de a avea un nivel ridicat de LDL decât consumatorii „moderați” care au băut mai puțin de 3 cești. Dar adevăratele probleme au fost pentru persoanele care au consumat mai mult de 4 cești zilnic, deoarece șansele lor de LDL ridicat au crescut vertiginos de aproape 6 ori în comparație cu băutorii de cafea moderați.

Dacă vă țineți sub observație nivelul colesterolului, alegerea cafelei filtrate în locul, unei cești de cafea făcută la presa franceză sau a unei cafele cu lapte este un prim pas bun. Dar ceea ce amesteci în ceașca ta de cafea contează și mai mult. Adaosurile excesive, cum ar fi frișca sau laptele cu conținut ridicat de grăsimi saturate pot crește riscul de colesterol ridicat. Și, deși nu este la fel de evident, zahărul adăugat și siropurile dulci pot, de asemenea, să vă afecteze sănătatea inimii pe termen lung, avertizează Asociația Americană a Inimii.

Cu toate acestea, nu toată lumea preferă să-și bea cafeaua neagră și neîndulcită. De fapt, doar între 38-41% o fac, conform firmei de cercetare de piață Drive Research. Dacă nu poți bea cafea negră, ia în considerare adăugarea unui strop de lapte, limitând în același timp cantitatea de zahăr adăugat.

„Chiar dacă diterpenele pot crește colesterolul, cafeaua conține alți compuși bioactivi care pot reduce stresul oxidativ și inflamația, ceea ce poate fi benefic pentru sănătatea inimii”, spune Melissa Prest, dietetician al Fundației Naționale a Rinichilor din Illinois.

De exemplu, un studiu al Societății Europene de Cardiologie din 2022, efectuat pe aproape 450.000 de persoane, a constatat că consumul a 2 până la 3 cești de cafea măcinată, instant sau decofeinizată a redus semnificativ șansele unei persoane de a muri din orice cauză, inclusiv din cauza bolilor cardiovasculare.

„Consumul moderat de cafea, mai puțin de 4 cești pe zi, are un efect destul de minim asupra colesterolului”, spune Prest. „Din moment ce majoritatea oamenilor consumă cafea cu moderație, concentrarea asupra schimbării altor comportamente legate de stilul de viață, cum ar fi renunțarea la fumat, obținerea unui somn de bună calitate și evitarea alimentelor bogate în grăsimi saturate, va avea un impact mai mare asupra gestionării colesterolului ridicat”.

„O cantitate moderată de cafea, în special cafea la filtru, este sigură atât pentru sănătatea inimii, cât și pentru nivelul colesterolului”, spune Prest. „Trebuie doar să fiți atenți la modul în care vă preparați cafeaua și să alegeți modalități mai puțin grase și mai puțin zaharoase”