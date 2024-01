Șase alimente care îți sabotează somnul. Un dietetician explică ce să nu consumi dacă vrei să ai un somn liniștit

Știm deja că băuturile energizate, cafeaua, alcoolul și ceaiurile cu cofeină ne perturbă somnul, dar există și o serie de alimente foarte populare care au același efect.

Ceea ce consumi înainte de culcare poate avea un impact surprinzător asupra calității odihnei tale, potrivit Eat This Not That. Pe lângă câteva preparate catalogate nesănătoase chiar și unele alimente considerate sănătoase ar putea fi o idee proastă dacă îți dorești un somn liniștit.

Un dietetician a explicat ce să nu consumi dacă vrei să nu te răsucești toată noaptea.

Cartofi prăjiți și, în general, alimente prăjite

Alimentele prăjite sunt bogate în grăsimi, motiv pentru care tind să fie dificile pentru tractul digestiv. Optarea pentru cartofii prăjiți, de exemplu, cu puțin timp înainte de culcare, se poate încheia cu indigestie și, implicit, disconfort pe timpul nopții.

Tacos

Tacosul poate fi o dublă lovitură pentru somn din cauza grăsimilor și condimentelor.

În general, alimentele picante agravează refluxul acid, o afecțiune care poate da dureri în piept, râgâieli acide sau dureri de stomac atunci când te culci. Dacă îți place tacosul, cosumă-l cu mult timp înainte de culcare, nu ca o cursă de fast-food la miezul nopții.

Ardei iute roșu

Nu există ingredient mai iute decât ardeii iuți roșii. Deși capsaicina din acești ardei iuți este cunoscută pentru beneficii precum reducerea inflamațiilor și chiar ameliorarea durerii, nu este atât de bună pentru a te adormi, arată sursa citată.

Potrivit unui studiu, ardeii iuți roșii agravează refluxul acid la pacienții cu aceaste probleme. Dacă ești predispus la reflux, evită ardeii iuți.

Burgerii

Bogați în grăsimi, burgerii nu dăunează doar taliei, ci și somnului. Sunt greu de digerat și pot provoca tulburări gastrointestinale în timp ce încerci dormi.

Citrice

Portocalele, grapefruiturile, lămâile și limetele au multe de oferit pentru sănătate, de la conținutul lor ridicat de vitamina C până la fibrele lor ample, dar nu sunt tocmai gustarea ideală înainte de culcare.

Unul dintre motive este legat de faptul că aciditatea din citrice este un alt factor declanșator al refluxului gastric. Dintre fructe, printre cele mai prietenoase cu somnul sunt cireșele amare.

Bomboane

O creștere a glicemiei este ultimul lucru de care ai nevoie atunci când vrei să dormi, iar consumul de bomboane înainte de culcare are exact acest efect. Există o asociere între o dietă bogată în zahăr și o calitate și durată slabă a somnului, potrivit unor cercetări din 2022.