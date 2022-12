Cele mai bune suplimente pentru inimă. Ce trebuie neapărat să eviți

Un nou studiu publicat în „Journal of the American College of Cardiology” vine cu câteva răspunsuri despre suplimente benefice sănătății.

Cercetătorii au analizat 884 de studii cunoscute privind micronutrienții luați ca suplimente alimentare și au găsit dovezi puternice că trei dintre acestea sunt deosebit de benefice pentru sănătatea cardiovasculară, inclusiv: acidul gras omega-3, care a scăzut mortalitatea cauzată de bolile cardiovasculare; acidul folic, care a redus riscul de accident vascular cerebral; coenzima Q10, un antioxidant comercializat uneori sub numele de CoQ10, care a redus mortalitatea din toate cauzele, potrivit fortune.com.

Printre alte suplimente antioxidante care au demonstrat că reduc riscul de afecțiuni cardiovasculare se numără:

acidul gras omega-6

- L-arginină

- L-citrulină

- vitamina D

- magneziu

- zinc

- acid alfa-lipoic,

- melatonină

- catehină

- curcumină

- flavonol

- genisteină

- quercetină

Dar nu toate suplimentele sunt la fel. Cercetătorii au constatat că următoarele suplimente nu au avut niciun impact asupra apariției bolilor de inimă sau asupra riscului de diabet de tip 2:

- vitamina C

- vitamina D

- vitamina E

- seleniu

Mai mult, suplimentele cu betacaroten au crescut, de fapt, mortalitatea din toate cauzele. Suplimentele antioxidante ajută la reducerea stresului oxidativ, care reprezintă un dezechilibru între speciile reactive de oxigen (cunoscute și sub numele de radicali liberi) și antioxidanții din organism. Stresul oxidativ contribuie, de asemenea, la multe boli cardiovasculare.

„Cercetările privind suplimentarea cu micronutrienți s-au axat în principal pe efectele asupra sănătății a unei singure sau câtorva vitamine și minerale", spune Dr. Simin Liu, profesor de epidemiologie și medicină la Universitatea Brown și cercetător principal al studiului, care a implicat peste 883.000 de pacienți.

„Am decis să adoptăm o abordare cuprinzătoare și sistematică pentru a evalua toate studiile disponibile și accesibile publicului cu privire la micronutrienți, inclusiv suplimentele fitochimice și antioxidante și efectele acestora asupra factorilor de risc cardiovascular, precum și asupra multiplelor boli cardiovasculare".

Cu toate acestea, cercetătorii consideră că sunt necesare studii suplimentare pentru a înțelege mai bine efectele pe termen lung ale anumitor micronutrienți asupra sănătății. De asemenea, este recomandat să discutați în prealabil cu medicul dumneavoastră pentru a stabili cum pot interacționa suplimentele cu alte medicamente, precum și care sunt cele mai bune suplimente pentru dumneavoastră și care este dozajul adecvat.

„Identificarea amestecului optim de micronutrienți este importantă, deoarece nu toți sunt benefici, iar unii pot avea chiar efecte dăunătoare", spune Liu.