Cum să vă întăriți imunitatea și de ce este importantă menținerea sistemului imunitar puternic în sezonul rece

Sistemul imunitar lucrează 24/7 pentru a identifica și elimina virusurile și bacteriile care ne pot îmbolnăvi. Este unul dintre cele mai complexe sisteme din organism și este alcătuit din diverse organe, celule și proteine - inclusiv pielea, mucoasa sistemului respirator, tractul gastro-intestinal și sistemul limfatic. O alimentație deficitară, stresul cronic și lipsa somnului, precum și anumite probleme medicale, pot afecta sistemul imunitar. Este important să menținem sistemul imunitar puternic pe tot parcursul anului, dar mai ales în sezonul rece, când riscul de îmbolnăviri este mai mare.

Riscul de a contacta răceli, gripă și alte infecții respiratorii este mai mare toamna și iarna. Acest lucru se întâmplă deoarece petrecem mai mult timp în spații închise, crescând riscul de transmitere a infecțiilor. De asemenea, virusurile tind să reziste mai mult la temperaturi și umiditate scazută. Pe vreme rece și în aer uscat, răcelile și gripa se răspândesc foarte ușor.

Alimente și medicamente pentru întărirea imunității

Sistemul imunitar reprezintă modalitatea corpului de a se proteja de infecții și boli. Sistemul nostru imunitar este complex și este influențat de mulți factori. Vaccinurile construiesc imunitatea împotriva bolilor specifice. Unele modalități suplimentare prin care putem întări sistemul imunitar includ alimentația sănătoasă, sportul, somnul de calitate – elemente cheie ce țin de stilul de viață. Un stil de viață sănătos oferă multe beneficii, inclusiv reducerea riscului de boli de inimă, diabet, obezitate și alte afecțiuni cronice. Un alt beneficiu important este acela că obiceiurile sănătoase ne susțin imunitatea.

Nu există un aliment-minune sau o formulă magică pentru a susține imunitatea. Avem nevoie de o alimentație generală mixtă, variată și echilibrată pentru a susține sănătatea și vitalitatea organismului. Asta înseamnă să avem grijă să includem toate grupele alimentare în meniu, iar mesele să fie pe cât posibil cât mai variate. Practic, să ne asiguram că avem un aport cât mai mare de legume și fructe de sezon, de toate culorile – așa numitul „curcubeu în farfurie”. Consumați cât mai multe alimente sănătoase, naturale, cu efect de consolidare a imunității și cu rol de dietă antiinflamatoare. De asemenea, limitați pe cât posibil consumul de alimente ultraprocesate care sunt bogate în aditivi, sare, zahăr, grăsimi nesătoase și care au un conținut foarte scăzut de nutrienți.

În schimb, creșteti consumul de alimente bogate în Omega-3, precum pește gras – hering, macrou, somon, sardine sau păstrăv sau alimente vegetale ce conțin acest nutrient - semințele de chia, semințele de dovleac sau nucile. Consumați surse sănătoase de proteine de origine animală și vegetală și grăsimi sănătoase – ulei de măsline, semințe și nuci, avocado.

Alimentația trebuie să asigure un aport optim de vitamine și minerale esențiale. Acestea includ alimente bogate în vitamina C și antioxidanți, cu proprietăți de stimulare a sistemului imunitar – alimente pentru imunitate scăzută. Alimente bogate în vitamina C includ citrice, ardei roșu, tomatele, spanacul, etc. De asemenea, se recomandă și consumul de surse de flavonoizi ce întăresc sistemul imunitar – afine și în general fructele de pădure.

Din alimentația recomandată în sezonul rece nu trebuie să lipsească legumele crucifere (broccoli, varza, conopida etc.), dovleacul și alte legume de sezon, precum și ierburi și condimente cu efect antiinflamator – ghimbir, turmeric, scorțișoara, usturoiul, etc. Se recomandă și consumul de alimente fermentate bogate în bacterii benefice numite probiotice, care populeaza tractul digestiv. Aceste alimente sunt iaurturile, varza murată, kimchi, chefir, etc. Microbiomul sănătos ajută celulele imunitare să diferențieze celulele normale, sănătoase de organismele invadatoare.

Alte recomandări pentru a susține imunitatea

Dormiți suficient și asigurați-vă că aveți un somn de calitate – Lipsa somnului sau somnul insuficient pot avea efecte negative asupra imunității

Consumați suficientă apă pentru a preveni deshidratarea

Mențineti un stil de viață activ și în sezonul rece. Exercițiile fizice stimulează fluxul sangvin și protejează sistemul de apărare al organismului.

Petreceți timp în aer liber pentru a întări sistemul imunitar și pentru a lua doza zilnică de vitamina D în urma expunerii la soare.

Gestionați eficient stresul – Starea mentală și emoțională este strâns legată de capacitatea organismului de a lupta împotriva agenților patogeni. Găsiți modalități sănătoase de a face față stresului, prin meditație, scris în jurnal, muzică, yoga, exerciții de respirație, etc.

Aveți grijă la igiena personală și igiena spațiului în care locuiți pentru a preveni răspândirea microbilor

Suplimente pentru creșterea imunității

Uneori pot fi utile o serie de suplimente sau vitamine pentru stimularea imunitatii organismului. Însă, acestea trebuie să vină în completarea unui stil de viață sănătos – nu înlocuiesc alimentația sănătoasă și celelalte elemente necesare unei vieți echilibrate. Suplimentele care pot fi utile și sunt cel mai frecvent recomandate în sezonul rece includ mai ales vitamina C, vitamina D, complexul B și zinc. Un deficit de nutrienți poate modifica răspunsul imunitar al organismului.

De asemenea, anumite suplimente pentru imunitate pe bază de plante pot ajuta organismul să lupte eficient împotriva microbilor – tratament naturist pentru imunitate scăzută la adulti sau copii. Acestea includ suplimente pe bază de echinaceea, turmeric, ghimbir, miere, lamâie, cătină etc. Pe Liki24 găsiți o gamă variată de suplimente pentru imunitate, pentru a face față ușor sezonului rece.

Aveți grijă de sănătatea dumneavoastră în sezonul rece printr-un stil de viață sănătos și echilibrat completat cu suplimentele și remediile potrivite!