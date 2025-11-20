Care este ora ideală pentru cină în sezonul rece? Explicația specialiștilor privind programul meselor

Pe perioada iernii, organismul nostru funcționează diferit: lumina este redusă, serile încep devreme, iar ritmul metabolic încetinește înainte de ora la care obișnuim să ajungem acasă. De aceea, tot mai mulți experți atrag atenția că nu doar meniul este important, ci și momentul în care luăm ultima masă a zilei. Stabilirea unei ore potrivite pentru cină poate avea efecte directe asupra energiei, somnului și digestiei.

Cum influențează iarna ritmul intern al organismului

Corpul uman este reglat de așa-numitele ritmuri circadiene, mecanisme biologice care controlează somnul, secreția hormonală, digestia și metabolismul. Aceste ritmuri depind în mare măsură de lumină. Când ziua se scurtează, iar întunericul apare brusc, ritmul circadian „crede” că organismul trebuie să intre mai devreme în faza de odihnă.

Această schimbare afectează automat și orele la care mâncăm, deoarece:

metabolismul încetinește mai repede,

digestia devine mai lentă,

mesele târzii sunt procesate mai dificil.

De aceea, în sezonul rece, ora cinei poate avea un impact și mai mare asupra stării generale.

