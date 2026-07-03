Ce conține de fapt un hotdog, „icoana culinară” a americanilor. Experții în nutriție explică ce este cu acest aliment popular

Americanii consumă 20 de miliarde de hotdogi în fiecare an, dar experții spun că aceștia se numără și printre cele mai procesate alimente.

În 1969, regretatul scriitor William Zinsser a vizitat o fabrică de hotdogi și și-a descris vizita în revista Life, începând cu următoarele rânduri: „M-am întrebat adesea ce conține un hotdog. Acum știu și aș vrea să nu fi știut.”

După toți acești ani, cuvintele lui reflectă încă relația noastră de iubire sau ură față de umilul cârnat. Ne place să-l mâncăm, dar preferăm să nu ne gândim la ce conține, scrie The Guardian.

De ce sunt hotdogii atât de populari în SUA?

Hotdogul este o icoană culinară, adânc înrădăcinată în istoria și cultura SUA.

Ce ar fi o vizită la stadion fără un cârnat în chiflă, înăbușită în muștar și varză murată? (Alegerea toppingurilor poate varia, în funcție de locul în care locuiți). În timpul verii, americanii consumă aproximativ 7 miliarde, spune Eric Mittenthal, președintele Consiliului Național pentru Hot Dog și Cârnați. Anual, americanii consumă 20 de miliarde.

„Hotdogii au crescut odată cu America”, spune Mittenthal. „Aduși de imigranții europeni, s-au răspândit în toată țara și au evoluat regiune cu regiune, dobândind pe parcurs caracterul și tradiția locală.”

Consumatorii sunt atrași de hotdogi deoarece aceștia activează sistemul de „recompensă” al creierului - adică acele regiuni și căi din creier care determină modul în care simțim plăcerea, spune Julia Zumpano , dietetician înregistrat la Clinica Cleveland.

„Americanilor le plac pentru că sunt convenabile și ușor de consumat și hiper-gustoase pentru că au gust sărat și gras”, spune ea. „Simțim o cascadă mare de plăcere mâncându-le. Ating centrele plăcerii din creierul nostru. E greu să nu le mănânci și e greu să te oprești din mâncat”.

Și nu uitați de ingredientele suplimentare: chifla, muștarul, ketchup-ul, varza murată sau ceapa. Acestea adaugă mai multă aromă, precum și sare, zahăr și făină albă rafinată. „De cele mai multe ori, oamenii nu mănâncă hotdogi goi”, spune ea.

Sunt hotdogii sănătoși?

Din păcate, experții în sănătate și nutriție consideră hotdogii drept bombe cu ceas nutriționale.

„Sunt printre cele mai proaste alimente pe care le poți mânca dacă le consumi des. Din când în când este în regulă, dar să le consumi în mod regulat este o idee foarte proastă”, spune Michael Jacobson, om de știință în domeniul alimentar, fost director executiv al Centrului pentru Știință în Interes Public și, mai recent, fondator al Muzeului Național al Alimentației.

Hotdogii sunt alimente ultra-procesate. De obicei, sunt preparați din resturi rămase după prepararea bucăților de carne de vită și de porc.

„Sunt foarte procesate ... și bogate în sodiu și grăsimi saturate”, spune Zumpano. „Poate că există și proteine, dar, în cea mai mare parte, nu sunt bune.”

Alimentele ultra-procesate – în special cele bogate în sodiu, grăsimi saturate și zahăr – au fost asociate cu boli de inimă, obezitate, diabet de tip 2, hipertensiune arterială, cancer și demență.

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a declarat carnea procesată drept cancerigenă, asociată cu cancerul colorectal și posibile legături cu cancerul pancreatic, de prostată și de sân, spune Dr. Donald Hensrud, specialist în nutriție la Clinica Mayo.

„Aproximativ 60 de grame de carne procesată zilnic crește riscul de cancer colorectal cu aproape 20%”, spune el. Hotdogii se vând de obicei în pachete de opt sau zece bucăți de o jumătate de kilogram, ceea ce înseamnă că un hotdog obișnuit cântărește 45-50 de grame.