Cauză ascunsă a infecțiilor urinare. Specialiștii avertizează asupra riscurilor din bucătărie

O cercetare realizată în sudul Californiei arată că aproape 20% din infecțiile urinare studiate ar putea fi legate de consumul de carne de pui, curcan, porc sau vită contaminată cu bacteria E. coli. Rezultatele contestă ideea potrivit căreia aceste infecții apar doar din cauza igienei precare sau a contactului sexual.

O echipă de cercetători americani a descoperit o legătură surprinzătoare între unele infecții urinare și consumul de carne contaminată. Studiul, desfășurat pe parcursul a patru ani, a analizat mostre provenite de la pacienți din sudul Californiei și a arătat că aproape una din cinci infecții urinare (UTI) ar putea fi cauzată de consumul de carne de pasăre, porc sau vită care conține bacterii E. coli.

De obicei, infecțiile urinare sunt asociate cu igiena necorespunzătoare sau cu activitatea sexuală. În Statele Unite sunt înregistrate anual între 6 și 8 milioane de cazuri, iar aproximativ 80% sunt provocate de E. coli. Totuși, tulpinile identificate în acest studiu diferă de cele implicate în bolile alimentare obișnuite, care provoacă diaree și vărsături.

Cercetarea aduce noi perspective

Studiul, publicat în revista mBio, sugerează că o parte dintre infecțiile urinare ar putea fi, de fapt, infecții alimentare mai puțin cunoscute.

„Acesta este cel mai recent dintr-o serie lungă de studii care arată că unele infecții urinare provin din alimente”, a declarat dr. Martin Blaser, microbiolog la Universitatea Rutgers, care nu a participat la cercetare. „Un astfel de studiu îi ajută pe oameni să înțeleagă ce se întâmplă. Dacă cineva dezvoltă o infecție urinară, acum s-ar putea întreba: «Oare a fost de la hamburgerul pe care l-am mâncat acum trei sau cinci zile?»”, a adăugat el.

Cum ajunge bacteria din carne în tractul urinar

Bacteria E. coli poate ajunge în organism prin contactul cu carne crudă sau insuficient preparată termic. După ce pătrunde în intestin, aceasta se poate răspândi în uretră printr-o igienă incorectă, ajungând apoi în tractul urinar.

Profesorul Lance Price, specialist în sănătate publică la Universitatea George Washington, a declarat că interesul său pentru această temă a început acum 15 ani, când a observat că o mare parte din carnea de pui și curcan testată conținea bacterii E. coli.

„Pentru un motiv oarecare, acest lucru era ignorat. Dacă nu provoca diaree, era trecut cu vederea. Așa am început acest demers”, a spus Price.

Rezultatele studiului

Cercetătorii au colaborat cu specialiști de la Kaiser Permanente și au analizat peste 2.300 de probe de urină care conțineau E. coli, colectate între 2017 și 2021. În paralel, au examinat peste 3.300 de mostre de carne vândută în marile lanțuri de magazine din zonă.

Laboratorul Universității George Washington a comparat materialul genetic al bacteriilor din carne și din urină. „Tulpinile au semnături ADN diferite, iar cercetătorii pot verifica dacă tulpinile din carne și cele de la oameni se potrivesc. Au găsit mai multe corespondențe”, a explicat dr. Blaser. Cele mai mari rate de contaminare au fost depistate în produsele din pui și curcan.

Riscuri mai mari în cartierele sărace

Studiul a mai arătat că locuitorii din zonele cu venituri mici au un risc cu 60% mai mare de a dezvolta infecții urinare cauzate de carne contaminată, comparativ cu cei din zonele mai bogate. Autorii cred că acest lucru ar putea fi legat de temperaturile necorespunzătoare de depozitare din unele magazine sau de timpul îndelungat în care produsele sunt lăsate pe raft.

Price a povestit că a observat personal cazuri de carne ambalată necorespunzător: „Cumpăram pachete de pui care erau pur și simplu umflate, pline de lichid. Când le puneam pe banda de la casă, se scurgea lichidul. Și știu ce conține acel lichid: bacterii, adesea rezistente la antibiotice”.

Consecințe și măsuri de prevenție

Infecțiile urinare pot provoca dureri și senzația frecventă de urinare, iar netratate, pot duce la complicații grave. „Vezica urinară este o poartă majoră către sânge pentru E. coli. Iar când bacteria ajunge în sânge, poate fi letală”, a avertizat Price.

Tratamentul medical pentru aceste infecții este același, indiferent dacă bacteria provine din carne sau din alte surse. Totuși, majoritatea medicilor și pacienților nu pot identifica originea exactă a infecției.

Deși gătitul complet al cărnii distruge bacteriile, Price a subliniat că infecțiile alimentare se transmit mai ales prin contaminare în bucătărie: „Este esențial să păstrăm carnea crudă separată de alte alimente și să ne spălăm bine pe mâini după preparare”.

El a mai sugerat ca producătorii și autoritățile de reglementare să impună ambalaje mai sigure, fără lichid în exces. „Toată carnea vândută în Statele Unite ar trebui să fie ambalată etanș, fără scurgeri”, a spus cercetătorul.