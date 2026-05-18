Luni, 18 Mai 2026
Adevărul
Agenţia de evaluare financiară Fitch Ratings: Căderea Guvernului României şi deteriorarea contextului macroeconomic evidenţiază riscuri semnificative pentru eforturile de consolidare fiscală

 Căderea Guvernului României şi deteriorarea contextului macroeconomic evidenţiază riscuri semnificative pentru eforturile multianuale de consolidare fiscală ale ţării, avertizează agenţia de evaluare financiară Fitch Ratings într-un raport publicat luni.

Agenția de evaluare Fitch Ratings
Agenţia aminteşte, în context, că perspectiva negativă asociată ratingului suveran al României, "BBB-", reflectă deteriorarea continuă a finanţelor publice din cauza deficitelor fiscale mari şi a creşterii rapide a datoriei publice raportate la PIB.

"În februarie, am identificat tensiunile din cadrul coaliţiei drept unul dintre riscurile semnificative şi persistente pentru consolidarea fiscală pe termen mediu, atunci când am confirmat ratingul României la "BBB-" cu perspectivă negativă, alături de creşterea economică slabă, provocările generate de implementare şi oboseala fiscală. Potenţialul ca măsurile de consolidare să provoace tensiuni în interiorul coaliţiei era deja evident, având în vedere întârzierile privind aprobarea bugetului pe 2026, care a fost adoptat abia pe 20 martie, după ce PSD a obţinut majorarea cheltuielilor sociale", arată agenţia de evaluare financiară, potrivit Agerpres.

În opinia instituţiei, incertitudinea politică ar putea rămâne ridicată pe termen scurt, în condiţiile în care Fitch nu se aşteaptă ca această criză să ducă la alegeri anticipate. Preşedintele Nicuşor Dan a început consultările oficiale pentru formarea unui nou guvern pe 18 mai, însă calendarul formării noului executiv, precum şi componenţa acestuia, priorităţile de politică economică şi sprijinul politic necesar implementării agendei sale rămân neclare, subliniază sursa citată.

În aceste condiţii, Fitch estimează că impactul imediat al crizei politice asupra finanţelor publice va fi limitat. "Administraţia Bolojan a implementat anul trecut măsuri de consolidare fiscală, inclusiv majorarea TVA în august şi prelungirea îngheţării salariilor şi pensiilor din sectorul public. Performanţa fiscală a fost solidă în acest an, deficitul fiind de 22 miliarde lei (1% din PIB) în primul trimestru din 2026, aproximativ jumătate din nivelul deficitelor înregistrate în aceeaşi perioadă din 2025 şi 2024", menţionează Fitch.

Reprezentanţii agenţiei de evaluare consideră că în absenţa unui nou guvern, o administraţie interimară ar putea continua implementarea bugetului pentru 2026, care vizează un deficit de 6,2% din PIB, mai redus faţă de 7,7% în 2025. Totuşi, criza politică a redus şi mai mult vizibilitatea asupra strategiei fiscale pentru 2027, când era de aşteptat ca un candidat PSD să îi succeadă lui Bolojan, precum şi pentru 2028, următorul an electoral.

"Întârzierile în atingerea jaloanelor de reformă ar putea pune în pericol plăţile din partea Uniunii Europene prin Mecanismul de Redresare şi Rezilienţă. Aceste fonduri - reprezentând 1,8% din PIB şi incluzând granturi de 4,6 miliarde euro şi împrumuturi de 2,7 miliarde euro - reprezintă o sursă crucială de finanţare şi un stimulent economic prin investiţii publice în acest an, în contextul slăbiciunii economiei interne. PIB-ul a scăzut cu 1,7% faţă de anul anterior în primul trimestru din 2026. Consumul privat slab şi efectele indirecte ale conflictului din Orientul Mijlociu - preţuri mai mari la energie şi încetinirea creşterii economice în zona euro - înseamnă că avansul economiei României în 2026 va fi probabil semnificativ sub prognoza Fitch de 1,1%, formulată la evaluarea ratingului din februarie", se mai arată în raportul menţionat.

În plus, preţurile mai mari la energie au amplificat şi presiunile inflaţioniste, inflaţia anuală ajungând la 10,7% în aprilie, comentează Fitch care consideră că acest lucru limitează spaţiul Băncii Naţionale pentru reducerea ratelor dobânzilor. În acelaşi timp, sentimentul volatil al investitorilor, determinat atât de factori globali, cât şi de factori specifici României, a pus presiune pentru deprecierea leului şi a dus la creşterea randamentelor obligaţiunilor, deşi aceste presiuni s-au redus în ultimele zile.

Atingerea ţintei de deficit pentru 2026 ar fi în concordanţă cu planurile de încetinire a creşterii anuale a raportului datorie/PIB în următorii cinci ani, însă Fitch consideră că progresul continuu către stabilizarea acestui raport necesită măsuri suplimentare de consolidare fiscală în 2027 şi ulterior.

"Prin urmare, implicaţiile actualei crize politice asupra credibilităţii planurilor fiscale pe termen mediu ale României şi perspectivele de implementare sub o nouă administraţie vor fi esenţiale pentru analiza suverană efectuată de Fitch în cadrul revizuirii programate a ratingului din 31 iulie. O perioadă prelungită de incertitudine politică internă ar putea afecta suplimentar economia şi submina încrederea investitorilor, conducând la deteriorarea condiţiilor de finanţare şi la presiuni mai mari asupra cursului de schimb. O perpetuare a războiului dintre SUA şi Iran şi şocul asociat asupra preţurilor energiei generează, de asemenea, riscuri macroeconomice şi fiscale suplimentare", susţine sursa citată.

