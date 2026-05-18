Calvarul ucrainenilor care țin piept rușilor în „zona morții” din tranșee subterane. „Frontul s-ar prăbuși fără noi”

Timp de 225 de zile, un soldat ucrainean a rămas blocat într-o tranșee de pe linia frontului din estul Ucrainei. Când a reușit în cele din urmă să se întoarcă la unitatea sa, abia mai putea merge. Mușchii îi cedaseră după luni întregi petrecute aproape nemișcat, ascuns de drone și bombardamente.

Militarul, cunoscut sub indicativul „Kenya”, face parte din Brigada 93 ucraineană, una dintre unitățile care apără orașul Kostiantinivka, unul dintre cele mai importante puncte strategice din Donbas.

Comandanții săi au încercat de cinci ori să îl înlocuiască pe poziție, însă dronele rusești și câmpurile minate au făcut imposibilă rotația trupelor.

Pentru a scăpa din ceea ce soldații numesc acum „zona morții”, Kenya a mers pe jos aproape 11 kilometri, timp de două zile, ascunzându-se permanent și evitând dronele care urmăresc orice mișcare.

Frontul din estul Ucrainei s-a transformat radical în ultimii ani. Luptele clasice cu tancuri și atacuri masive de infanterie au fost înlocuite de confruntări dominate de drone și grupuri foarte mici de soldați, relatează BBC.

Astăzi, atacurile sunt adesea lansate de doi sau trei militari care traversează câmpurile pe motociclete, biciclete sau chiar călare, încercând să se miște suficient de repede pentru a nu deveni ținte.

„Cea mai mare amenințare sunt dronele. Aproape toate luptele se dau acum cu drone”, spune Kenya.

Militarii descriu „zona morții” ca pe o întindere pustie aflată între cele două armate, unde orice mișcare poate fi detectată și lovită în câteva secunde.

Noaptea, soldații încearcă să se ascundă folosind pelerine speciale împotriva camerelor termice ale dronelor, însă acestea oferă protecție doar pentru perioade scurte.

„De fiecare dată când ieșeam din poziție ne rugam să ne întoarcem vii”, povestește militarul ucrainean.

În ciuda dezvoltării tehnologiei militare, soldații rămân esențiali pentru controlul teritoriului. Dronele pot distruge ținte și pot supraveghea câmpul de luptă, însă nu pot ocupa efectiv poziții.

Din acest motiv, armata ucraineană continuă să mențină mici grupuri de infanteriști în tranșee și adăposturi improvizate de-a lungul frontului.

Un alt militar, cunoscut sub numele de „Khani”, a petrecut 122 de zile într-un subsol aflat pe linia frontului. Palestinian de origine, el a venit în Ucraina ca student în anii ’90 și a rămas în țară.

Poziția sa a fost descoperită după ce clădirea în care se afla a fost distrusă de bombardamente și atacuri cu drone.

„După ce au aflat unde suntem, au început să arunce explozibili din drone și să trimită drone kamikaze asupra noastră”, își amintește el.

La un moment dat, o dronă controlată prin fibră optică a pătruns în subsol, însă cablul acesteia s-a încurcat la intrare, iar soldatul ucrainean a reușit să distrugă conexiunea.

Ulterior, doi militari ruși au încercat să cucerească poziția și au detonat mine antitanc la intrare, crezând că apărătorii au murit. Ucrainenii au supraviețuit însă datorită unei ieșiri secrete săpate anterior.

Condițiile de pe front sunt descrise de soldați ca fiind extreme. Rutele de aprovizionare sunt practic tăiate, iar hrana și muniția sunt transportate aproape exclusiv cu drone.

Chiar și aceste livrări sunt nesigure, deoarece multe drone sunt distruse sau bruiate înainte de a ajunge la destinație.

„Șoarecii mâncau aproape tot. Dacă nu consumam repede mâncarea, o distrugeau”, spune Kenya.

Cea mai mare problemă rămâne însă lipsa apei

„Cel mai important moment pentru mine a fost când a plouat. Am ieșit afară și m-am spălat în ploaie”, își amintește soldatul.

Iarna, temperaturile au coborât până la minus 25 de grade Celsius, iar mulți militari dormeau direct pe beton sau pe pământ înghețat, în saci de dormit uzați.

Partenerul de luptă al lui Khani a murit de hipotermie.

În timp ce Vladimir Putin insistă că ocuparea Donbasului rămâne principalul obiectiv al Moscovei, serviciile ucrainene avertizează că Rusia pregătește o nouă ofensivă majoră în această vară.

Totuși, avansul rus a încetinit în ultimele luni. Potrivit unor analize militare, atacurile ucrainene asupra logisticii și liniilor de aprovizionare rusești au redus ritmul înaintării trupelor Moscovei.

Chiar și așa, militarii aflați în „zona morții” spun că linia frontului depinde în continuare de infanteriștii care rezistă în tranșee.

„Fără soldații de aici, frontul s-ar prăbuși”, afirmă Khani.