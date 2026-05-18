search
Luni, 18 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Calvarul ucrainenilor care țin piept rușilor în „zona morții” din tranșee subterane. „Frontul s-ar prăbuși fără noi”

0
Război în Ucraina
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Timp de 225 de zile, un soldat ucrainean a rămas blocat într-o tranșee de pe linia frontului din estul Ucrainei. Când a reușit în cele din urmă să se întoarcă la unitatea sa, abia mai putea merge. Mușchii îi cedaseră după luni întregi petrecute aproape nemișcat, ascuns de drone și bombardamente.

Soldați ucraineni în prima linie/FOTO:Profimedia
Soldați ucraineni în prima linie/FOTO:Profimedia

Militarul, cunoscut sub indicativul „Kenya”, face parte din Brigada 93 ucraineană, una dintre unitățile care apără orașul Kostiantinivka, unul dintre cele mai importante puncte strategice din Donbas.

Comandanții săi au încercat de cinci ori să îl înlocuiască pe poziție, însă dronele rusești și câmpurile minate au făcut imposibilă rotația trupelor.

Pentru a scăpa din ceea ce soldații numesc acum „zona morții”, Kenya a mers pe jos aproape 11 kilometri, timp de două zile, ascunzându-se permanent și evitând dronele care urmăresc orice mișcare.

Frontul din estul Ucrainei s-a transformat radical în ultimii ani. Luptele clasice cu tancuri și atacuri masive de infanterie au fost înlocuite de confruntări dominate de drone și grupuri foarte mici de soldați, relatează BBC.

Astăzi, atacurile sunt adesea lansate de doi sau trei militari care traversează câmpurile pe motociclete, biciclete sau chiar călare, încercând să se miște suficient de repede pentru a nu deveni ținte.

„Cea mai mare amenințare sunt dronele. Aproape toate luptele se dau acum cu drone”, spune Kenya.

Militarii descriu „zona morții” ca pe o întindere pustie aflată între cele două armate, unde orice mișcare poate fi detectată și lovită în câteva secunde.

Noaptea, soldații încearcă să se ascundă folosind pelerine speciale împotriva camerelor termice ale dronelor, însă acestea oferă protecție doar pentru perioade scurte.

„De fiecare dată când ieșeam din poziție ne rugam să ne întoarcem vii”

„De fiecare dată când ieșeam din poziție ne rugam să ne întoarcem vii”, povestește militarul ucrainean.

În ciuda dezvoltării tehnologiei militare, soldații rămân esențiali pentru controlul teritoriului. Dronele pot distruge ținte și pot supraveghea câmpul de luptă, însă nu pot ocupa efectiv poziții.

Din acest motiv, armata ucraineană continuă să mențină mici grupuri de infanteriști în tranșee și adăposturi improvizate de-a lungul frontului.

Un alt militar, cunoscut sub numele de „Khani”, a petrecut 122 de zile într-un subsol aflat pe linia frontului. Palestinian de origine, el a venit în Ucraina ca student în anii ’90 și a rămas în țară.

Poziția sa a fost descoperită după ce clădirea în care se afla a fost distrusă de bombardamente și atacuri cu drone.

„După ce au aflat unde suntem, au început să arunce explozibili din drone și să trimită drone kamikaze asupra noastră”, își amintește el.

La un moment dat, o dronă controlată prin fibră optică a pătruns în subsol, însă cablul acesteia s-a încurcat la intrare, iar soldatul ucrainean a reușit să distrugă conexiunea.

Ulterior, doi militari ruși au încercat să cucerească poziția și au detonat mine antitanc la intrare, crezând că apărătorii au murit. Ucrainenii au supraviețuit însă datorită unei ieșiri secrete săpate anterior.

Condițiile de pe front sunt descrise de soldați ca fiind extreme. Rutele de aprovizionare sunt practic tăiate, iar hrana și muniția sunt transportate aproape exclusiv cu drone.

Chiar și aceste livrări sunt nesigure, deoarece multe drone sunt distruse sau bruiate înainte de a ajunge la destinație.

„Șoarecii mâncau aproape tot. Dacă nu consumam repede mâncarea, o distrugeau”, spune Kenya.

Cea mai mare problemă rămâne însă lipsa apei

„Cel mai important moment pentru mine a fost când a plouat. Am ieșit afară și m-am spălat în ploaie”, își amintește soldatul.

Iarna, temperaturile au coborât până la minus 25 de grade Celsius, iar mulți militari dormeau direct pe beton sau pe pământ înghețat, în saci de dormit uzați.

Partenerul de luptă al lui Khani a murit de hipotermie.

În timp ce Vladimir Putin insistă că ocuparea Donbasului rămâne principalul obiectiv al Moscovei, serviciile ucrainene avertizează că Rusia pregătește o nouă ofensivă majoră în această vară.

Totuși, avansul rus a încetinit în ultimele luni. Potrivit unor analize militare, atacurile ucrainene asupra logisticii și liniilor de aprovizionare rusești au redus ritmul înaintării trupelor Moscovei.

Chiar și așa, militarii aflați în „zona morții” spun că linia frontului depinde în continuare de infanteriștii care rezistă în tranșee.

„Fără soldații de aici, frontul s-ar prăbuși”, afirmă Khani.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ce va face PNL dacă Nicușor Dan propune un premier tehnocrat. Emil Boc: „Lucrurile sunt foarte clare”
digi24.ro
image
Incendiu puternic la un depozit de cauciucuri din Bragadiru. Flăcările s-au extins pe 1000 de mp. A fost emis Ro-Alert
stirileprotv.ro
image
Victorie în Parlament pentru transparența banilor din ONG-uri. Senatul a votat legea care obligă declararea veniturilor. Unul dintre partide s-a răzgândit la vot
gandul.ro
image
Robert Negoiță a învins ANAF. Datoria istorică de 50 de milioane de euro ștearsă
mediafax.ro
image
Victor Pițurcă a reacționat după ce Gigi Becali l-a pus pe Marius Baciu antrenor la FCSB: „Voi putea spune mai multe”
fanatik.ro
image
Două românce au fost plătite să se culce cu ministrul Transporturilor de un om de afaceri din Spania, în schimbul contractelor cu statul
libertatea.ro
image
Ce înseamnă „Bangaranga”: piesa Darei a câștigat concursul Eurovision 2026, o premieră pentru Bulgaria
digi24.ro
image
„O să îți rup capul” » A atacat fără să știe un campion mondial de jiu-jitsu: ce a urmat
gsp.ro
image
Ilie Dumitrescu a văzut că Marius Baciu e noul antrenor de la FCSB și nu s-a putut abține
digisport.ro
image
Băutura care a ajuns să detroneze cafeaua. A început să fie tot mai consumată dimineața
click.ro
image
Un radar defect l-a „prins” pe un șofer cu Opel Astra conducând cu 700 km pe oră și a primit o amendă pe măsură
antena3.ro
image
Mirajul intrării Ungariei în zona euro face din forint şi din datoria maghiară vedetele pieţelor financiare din lumea emergentă. Însă companiile maghiare exportatoare se plâng că forintul a ajuns prea puternic. Banca centrală a intervenit pentru a-i frâna ascensiunea
zf.ro
image
Sorin Grindeanu: "Ilie Bolojan se află în campanie prezidenţială. Îl interesează 2030"
observatornews.ro
image
Gestul NEAȘTEPTAT făcut de tatăl lui Rareș Cojoc, după ce a aflat că fiul său divorțează de Andreea Popescu. Abia acum s-a aflat!
cancan.ro
image
Care pensionari nu mai plătesc CASS la pensie de luna viitoare? Ce documente trebuie să depună?
newsweek.ro
image
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e de nerecunoscut
prosport.ro
image
Cât costă un metru pătrat de teren extravilan lângă București în 2026. Zonele unde prețurile au explodat
playtech.ro
image
Are o avere de 100 de milioane de euro, însă Valentina Pelinel recurge la acest gest. Ce face, de fapt, soția lui Cristi Borcea
fanatik.ro
image
Războiul din Ucraina s-ar putea încheia după „scenariul finlandez”. Analiștii JPMorgan Chase și-au schimbat prognoza
ziare.com
image
Gerard Pique i-a dat un mesaj Shakirei, iar răspunsul l-a ”șocat”: ”Doamne, femeia asta nu e normală”
digisport.ro
image
Ancheta în cazul morții medicului anestezist capătă o întorsătură neașteptată. Ce susține tânăra acuzată de crimă
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
NUNTĂ mare în politică. Mircea Abrudean, președintele Senatului, s-a recăsătorit cu soția lui. Adina e director la Curtea de Conturi, iar în trecut a fost avocat în baroul Cluj. Bolojan a fost invitatul special!
romaniatv.net
image
S-a decis la Palatul Cotroceni! Sorin Grindeanu face anunțul despre viitorul premier
mediaflux.ro
image
Trend ȘOCANT în Coreea de Sud! Ce au remarcat privitorii la femeile din tribune
gsp.ro
image
Rareș Cojoc, dezvăluiri cutremurătoare despre divorțul de Andreea Popescu: „De ce Dumnezeu a rânduit să o scoată pe Andreea din viața mea? Are un plan / M-am simțit trădat / Nu sunt de vină pentru divorț”
actualitate.net
image
Imagini spectaculoase cu urșii din Brașov. Ce fac autoritățile
actualitate.net
image
Horoscop marți, 19 mai. Capricornii sunt apreciați la locul de muncă, iar Racii iau o decizie radicală în viața personală
click.ro
image
Top licee 2026. Unde se bat elevii pe cele mai mari medii de admitere
click.ro
image
Cătălin Măruță, dezvăluiri tulburătoare despre tatăl lui. Cum a ajuns să-l cunoască cu adevărat abia după ce a murit: „Eram la priveghi”
click.ro
Mette Marit, Profimedia (1) jpg
Deși i se pregătește Tronul pentru a fi viitoare regină, această prințesă abia mai poate respira și sta în picioare, iar Prințul e devastat
okmagazine.ro
v468 peera 84 zodiac jpg
Cele 4 zodii chinezești care au noroc pe 19 mai 2026. Ești pe listă?
clickpentrufemei.ro
Restauratoarea Susanne Bretzel ține în mână caietul de ceară (© LWL-Archäologie für Westfalen / E. Daood)
Un caiet din secolul al XIII-lea, încă lizibil, descoperit într-o latrină medievală
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Reacția lui Octavian Ursulescu, după ce Ucraina și Moldova ne-au dat 3 puncte la Eurovision 2026: „E trist și dureros, ne sunt datoare rău!”
image
Horoscop marți, 19 mai. Capricornii sunt apreciați la locul de muncă, iar Racii iau o decizie radicală în viața personală

OK! Magazine

image
"E o replică ieftină a unei prințese!" Nimeni nu vrea să fie văzut cu ea. Motivul pentru care Meghan și Harry au fost părăsiți de prieteni

Click! Pentru femei

image
Fostul chitarist de la Bon Jovi și-a condus fiica la altar. Richie Sambora a renunțat la muzică pentru ea!

Click! Sănătate

image
Medic: Singurul simptom care apare precoce în cancerul de pancreas