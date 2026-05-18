Gest fără precedent. Administrația Trump creează un fond prin care își despăgubește aliații din banii contribuabililor

Departamentul american al Justiției a anunțat luni crearea unui fond de 1,776 miliarde de dolari destinat compensării aliaților președintelui Donald Trump care susțin că au fost vizați în mod nedrept de administrația precedentă.

Potrivit autorităților americane, fondul va permite acordarea de despăgubiri din bani publici unor susținători ai lui Trump prin intermediul unei agenții guvernamentale aflate sub controlul administrației prezidențiale.

Potrivit CNN, anunțul a fost făcut după ce Donald Trump a renunțat la procesul de 10 miliarde de dolari intentat împotriva Fiscului american (IRS), în care acuza instituția că nu a protejat declarațiile sale fiscale și ale companiei Trump Organization de scurgeri neautorizate de informații.

Departamentul Justiției a precizat că Trump nu va primi compensații financiare, însă va beneficia de scuze oficiale.

Fondul va face probabil obiectul unor contestații imediate în instanță din partea democraților și a organizațiilor de monitorizare, care afirmă că acest demers echivalează cu acte de corupție, permițându-i președintelui să își îmbogățească aliații pe baza a ceea ce criticii numesc afirmații nefondate privind urmăriri penale cu caracter politic din partea administrației Biden.

„Aparatul guvernamental nu ar trebui niciodată să fie folosit ca o armă împotriva niciunui american, iar intenția acestui departament este de a repara greșelile comise anterior, asigurându-ne în același timp că acest lucru nu se va mai repeta”, a declarat luni, într-un comunicat, procurorul general interimar Todd Blanche, care a făcut parte anterior din echipa personală de avocați ai apărării a lui Trump.

Fondul va fi administrat de o comisie formată din cinci membri care nu au fost încă anunțați, a precizat departamentul. Trump va avea puterea de a demite oricare dintre acești membri.

În ianuarie, Trump și fiii săi, Donald Trump Jr. și Eric Trump, au dat în judecată IRS și Departamentul Trezoreriei, acuzând instituțiile că au permis divulgarea declarațiilor fiscale din perioada primului său mandat prezidențial.

În acest caz este vizat Charles Littlejohn, fost contractor al IRS, condamnat la cinci ani de închisoare pentru scurgerea în presă a documentelor fiscale ale lui Trump și ale altor mii de contribuabili.

Trump a deschis procesul în calitate de cetățean, nu de președinte al SUA.

Judecătoarea federală Kathleen Williams, care analiza cazul în Florida, și-a exprimat anterior îndoielile privind legitimitatea procesului și oposibilitatea ca un președinte în funcție să solicite despăgubiri personale de la o agenție aflată în subordinea executivului pe care îl conduce.

Nu este primul acord încheiat de administrația Trump

Acordul anunțat luni vine după alte înțelegeri similare încheiate de administrația Trump cu apropiați ai președintelui.

În martie, Michael Flynn, fost consilier pentru securitate națională, a primit peste un milion de dolari într-un acord cu guvernul american, după ce ceruse despăgubiri de 50 de milioane de dolari într-un proces împotriva FBI.

De asemenea, fostul consilier al campaniei Trump, Carter Page, a ajuns în aprilie la o înțelegere cu Departamentul Justiției și FBI într-un dosar privind supravegherea sa de către autorități în 2016.

La scurt timp după retragerea procesului de către Trump, aproape 100 de congresmeni democrați au depus la instanță un document în care acuză administrația de conflict de interese și de utilizarea funcției publice în interes personal.