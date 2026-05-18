19 mai: Ziua în care s-a stins din viață Jacqueline Kennedy, fostă Primă Doamnă a SUA

În ziua de 19 mai, anul 1994, s-a stins din viață una dintre cele mai apreciate Prime Doamne ale SUA, Jacqueline Kennedy Onassis. Tot în ziua de 19 mai, 1887, s-a născut sculptorul român Ion Jalea, membru titular al Academiei Române.

1881: S-a născut fondatorul Republicii Turce, Mustafa Kemal Atatürk

Născut pe 19 mai 1881, în Salonic, Grecia, Mustafa Kemal Atatürk a fost om de stat și reformator, fondatorul și primul președinte (1923–1938) al Republicii Turce.

Potrivit Britanica, a modernizat sistemele juridic și educațional ale țării și a încurajat adoptarea unui stil de viață european, inclusiv scrierea limbii turce cu alfabet latin și adoptarea de nume în stil european de către cetățeni.

Ataturk a avut un rol central în transformarea fostului Imperiu Otoman în Republica Turcia după Primul Război Mondial. El a condus rezistența împotriva forțelor străine și a inițiat reforme care au modernizat statul turc, inclusiv în educație, legislație și administrație.

Sub conducerea sa, Turcia s-a orientat spre un model de stat laic și apropiat de Europa. Ataturk s-a stins din viață pe 10 noiembrie 1938, la Istanbul.

1887: S-a născut sculptorul român Ion Jalea

Născut pe 19 mai 1887, în Casimcea, județul Tulcea, Ion Jalea a fost artist vizual, sculptor, sculptor monumentalist și pedagog român, membru titular al Academiei Române.

În 1908 a urmat studiile Academiei de Arte Frumoase din Bucureşti, avându-i profesori pe sculptorii Frederik Storck şi Dimitrie Paciurea. Patru ani mai târziu a expus pentru prima dată la Salonul Oficial, lucrările „Cain“, „Remuşcarea“ şi „Nud“. Plecat la Paris, a lucrat sporadic în atelierul lui Auguste Rodin.

În 1917, ca urmare a cererii sale insistente de a fi trimis pe front, Ion Jalea a participat la luptele de la Corbul, Măxineni şi Nămoloasa. La 17 august a fost rănit. Medicii I-au putut salva piciorul, dar nu şi braţul stâng, aflăm din cartea „Artiști dobrogeni“ a Floricăi Cruceru, aflată la Biblioteca Judeţeană I.N. Roman din Constanţa.

În 1966 a fost decorat cu Meritul Cultural clasa I pentru lucrarea „Hercule doborând Centaurul“. În același an a donat orașului Constanţa o parte importantă din colecţia sa de lucrări.

În dimineaţa zilei de 7 noiembrie 1983, Ion Jalea s-a stins din viaţă, la București.

1962: Are loc sărbătorirea zilei de naștere a președintelui american John F. Kennedy, iar Marilyn Monroe cântă „Happy Birthday”.

Petrecerea organizată cu ocazia aniversării președintelui John F. Kennedy a avut loc pe 19 mai 1962, la arena Madison Square Garden din New York, în fața a peste 15.000 de persoane, inclusiv numeroase celebrități.

Evenimentul a fost organizat ca gală de strângere de fonduri pentru Partidul Democrat.

La această sărbătoare a participat și Marilyn Monroe, care i-a cântat „Happy Birthday” fostului președinte american.

Momentul artistic a fost una dintre ultimele apariții publice importante ale lui Marilyn Monroe înainte de moartea sa, survenită la mai puțin de trei luni distanță, pe 4 august 1962.

1992: S-a născut artistul britanic Sam Smith

Sam Smith s-a născut la 19 mai 1992, în Londra. A devenit cunoscut în 2012 după colaborarea la piesa „Latch” a duo-ului Disclosure, care a ajuns pe locul 11 în topurile britanice.

Un an mai târziu, a colaborat cu Naughty Boy pentru piesa „La La La”, care a ajuns pe primul loc în Marea Britanie.

De-a lungul carierei, Sam Smith a câștigat cinci premii Grammy, trei Brit Awards, trei Billboard Music Awards, un American Music Award, precum și un Golden Globe și un Oscar. Albumul „In the Lonely Hour” a fost cel mai bine vândut album de debut din Marea Britanie în anii 2010.

Smith este și primul artist non-binar declarat care a avut o piesă pe locul 1 în Billboard Hot 100 și care a câștigat un premiu Grammy.

1994: A murit Jacqueline Kennedy Onassis, Prima Doamnă a Statelor Unite

Jacqueline Kennedy Onassis s-a născut pe 28 iulie 1929, în Southampton, într-o familie înstărită cu origini franceze, irlandeze și engleze, scrie John F. Kennedy Library.

În adolescență a studiat balet clasic și limba franceză, iar după recăsătorirea mamei sale cu omul de afaceri Hugh Auchincloss, familia s-a extins cu mai mulți frați vitregi.

În 1951 și-a început cariera ca jurnalistă la ziarul Washington Times-Herald, unde realiza interviuri și reportaje de stradă. În această perioadă l-a cunoscut pe John F. Kennedy, pe atunci congresman și viitor senator.

Cei doi s-au căsătorit pe 12 septembrie 1953, la St. Mary’s Church.

Aceasta l-a sprijinit activ pe John F. Kennedy în campania prezidențială din 1960, chiar și după ce a rămas acasă din cauza sarcinii. După victoria lui Kennedy în alegerile împotriva lui Richard Nixon, Jacqueline a devenit, la doar 31 de ani, prima doamnă a Statelor Unite.

Ca primă doamnă, Jacqueline Kennedy s-a concentrat pe restaurarea Casa Albă și promovarea istoriei, artei și culturii americane. A creat un comitet pentru conservarea patrimoniului Casei Albe și a organizat un celebru tur televizat al reședinței prezidențiale, urmărit de milioane de americani.

În 1963, fiul său Patrick a murit la scurt timp după naștere, iar câteva luni mai târziu, John F. Kennedy a fost asasinat la Dallas. Jacqueline Kennedy a organizat funeraliile de stat ale președintelui și a devenit un simbol al demnității publice în timpul tragediei.

A murit pe 19 mai 1994 și a fost înmormântată lângă John F. Kennedy la Arlington National Cemetery.

2007: Are loc primul referendum pentru demiterea președintelui Traian Băsescu

În 2007, PSD a inițiat procedura de suspendare a președintelui Traian Băsescu, iar Parlamentul a aprobat formarea unei comisii de anchetă conduse de Dan Voiculescu.

Comisia a susținut că Băsescu ar fi încălcat Constituția și ar fi implicat în fapte de natură penală.

Curtea Constituțională a României a dat însă un aviz negativ suspendării, apreciind că faptele invocate nu reprezintă încălcări grave ale Constituției. Avizul era doar consultativ, iar Parlamentul a votat totuși suspendarea lui Traian Băsescu pe 19 aprilie 2007.

Referendumul pentru demitere a fost stabilit pentru 19 mai 2007. Aproximativ 74% dintre cei care au votat s-au pronunțat împotriva demiterii sale, iar circa 24% au votat pentru demitere. Prezența la vot a fost de aproximativ 44%.

2016: Un avion Airbus A320 operat de EgyptAir se prăbușește în Marea Mediterană

EgyptAir Flight 804 era un zbor regulat de pasageri operat de EgyptAir pe ruta Franța-Egipt. În noaptea de 19 mai 2016, aeronava Airbus A320 s-a prăbușit în Marea Mediterană, iar toate cele 66 de persoane aflate la bord au murit.

Controlorii de trafic nu au primit niciun apel de urgență, însă sistemele automate ale avionului au transmis semnale privind detectarea fumului într-o toaletă și în compartimentul de avionică, cu puțin timp înainte ca aeronava să dispară de pe radar. Resturi ale avionului au fost găsite la aproximativ 290 km nord de Alexandria, iar cutiile negre au fost recuperate după câteva săptămâni.

Ancheta efectuată de autoritățile din Egipt a concluzionat în 2024 că prăbușirea ar fi fost provocată de o explozie și un incendiu izbucnit în zona cabinei piloților, amplificat de fluxul de oxigen.

În schimb, agenția franceză de investigații BEA a contestat această concluzie și a susținut că incendiul ar fi fost provocat, cel mai probabil, de o defecțiune la masca de oxigen.

2018: Are loc căsătoria Prințului Harry cu Meghan Markle

Nunta dintre Prințul Harry și Meghan Markle a avut loc pe 19 mai 2018, la Capela Sfântul Gheorghe de la Castelul Windsor. Meghan este americancă și a lucrat anterior ca actriță, blogger și activistă.

În dimineața nunții, bunica prințului Harry, Regina Elisabeta a II-a, i-a acordat titlurile de Duce de Sussex, Conte de Dumbarton și Baron Kilkeel.

După căsătorie, Meghan Markle a devenit prințesă a Regatului Unit și a primit titulatura de Alteța Sa Regală, precum și titlurile de Ducesă de Sussex, Contesă de Dumbarton și Baroneasă Kilkeel.

Ceremonia a fost oficiată de Justin Welby, conform ritualului anglican tradițional al Bisericii Angliei. Evenimentul a atras atenția și prin includerea unor elemente din cultura afro-americană în cadrul ceremoniei.