search
Luni, 18 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

19 mai: Ziua în care s-a stins din viață Jacqueline Kennedy, fostă Primă Doamnă a SUA

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

În ziua de 19 mai, anul 1994, s-a stins din viață una dintre cele mai apreciate Prime Doamne ale SUA, Jacqueline Kennedy Onassis. Tot în ziua de 19 mai, 1887, s-a născut sculptorul român Ion Jalea, membru titular al Academiei Române.

Jacqueline și John F. Kennedy/FOTO: Profimedia
Jacqueline și John F. Kennedy/FOTO: Profimedia

1881: S-a născut fondatorul Republicii Turce, Mustafa Kemal Atatürk

Născut pe 19 mai 1881, în Salonic, Grecia, Mustafa Kemal Atatürk a fost om de stat și reformator, fondatorul și primul președinte (1923–1938) al Republicii Turce.

Mustafa Kemal Atatürk/FOTO: Wikipedia
Mustafa Kemal Atatürk/FOTO: Wikipedia

Potrivit Britanica, a modernizat sistemele juridic și educațional ale țării și a încurajat adoptarea unui stil de viață european, inclusiv scrierea limbii turce cu alfabet latin și adoptarea de nume în stil european de către cetățeni.

Ataturk a avut un rol central în transformarea fostului Imperiu Otoman în Republica Turcia după Primul Război Mondial. El a condus rezistența împotriva forțelor străine și a inițiat reforme care au modernizat statul turc, inclusiv în educație, legislație și administrație.

Sub conducerea sa, Turcia s-a orientat spre un model de stat laic și apropiat de Europa. Ataturk s-a stins din viață pe 10 noiembrie 1938, la Istanbul.

1887: S-a născut sculptorul român Ion Jalea

Născut pe 19 mai 1887, în Casimcea, județul Tulcea, Ion Jalea a fost artist vizual, sculptor, sculptor monumentalist și pedagog român, membru titular al Academiei Române.

Ion Jalea/FOTO: Arhivă
Ion Jalea/FOTO: Arhivă

În 1908 a urmat studiile Academiei de Arte Frumoase din Bucureşti, avându-i profesori pe sculptorii Frederik Storck şi Dimitrie Paciurea. Patru ani mai târziu a expus pentru prima dată la Salonul Oficial, lucrările „Cain“, „Remuşcarea“ şi „Nud“. Plecat la Paris, a lucrat sporadic în atelierul lui Auguste Rodin. 

În 1917, ca urmare a cererii sale insistente de a fi trimis pe front, Ion Jalea a participat la luptele de la Corbul, Măxineni şi Nămoloasa. La 17 august a fost rănit. Medicii I-au putut salva piciorul, dar nu şi braţul stâng, aflăm din cartea „Artiști dobrogeni“ a Floricăi Cruceru, aflată la Biblioteca Judeţeană I.N. Roman din Constanţa. 

În 1966 a fost decorat cu Meritul Cultural clasa I pentru lucrarea „Hercule doborând Centaurul“. În același an a donat orașului Constanţa o parte importantă din colecţia sa de lucrări.  

În dimineaţa zilei de 7 noiembrie 1983, Ion Jalea s-a stins din viaţă, la București.

1962: Are loc sărbătorirea zilei de naștere a președintelui american John F. Kennedy, iar Marilyn Monroe cântă „Happy Birthday”.

Petrecerea organizată cu ocazia aniversării președintelui John F. Kennedy a avut loc pe 19 mai 1962, la arena Madison Square Garden din New York, în fața a peste 15.000 de persoane, inclusiv numeroase celebrități.

Evenimentul a fost organizat ca gală de strângere de fonduri pentru Partidul Democrat.

La această sărbătoare a participat și Marilyn Monroe, care i-a cântat „Happy Birthday” fostului președinte american.

Momentul artistic a fost una dintre ultimele apariții publice importante ale lui Marilyn Monroe înainte de moartea sa, survenită la mai puțin de trei luni distanță, pe 4 august 1962.

1992: S-a născut artistul britanic Sam Smith

Sam Smith s-a născut la 19 mai 1992, în Londra. A devenit cunoscut în 2012 după colaborarea la piesa „Latch” a duo-ului Disclosure, care a ajuns pe locul 11 în topurile britanice.

Sam Smith/FOTO: Wikipedia
Sam Smith/FOTO: Wikipedia

Un an mai târziu, a colaborat cu Naughty Boy pentru piesa „La La La”, care a ajuns pe primul loc în Marea Britanie.

De-a lungul carierei, Sam Smith a câștigat cinci premii Grammy, trei Brit Awards, trei Billboard Music Awards, un American Music Award, precum și un Golden Globe și un Oscar. Albumul „In the Lonely Hour” a fost cel mai bine vândut album de debut din Marea Britanie în anii 2010.

Smith este și primul artist non-binar declarat care a avut o piesă pe locul 1 în Billboard Hot 100 și care a câștigat un premiu Grammy.

1994: A murit Jacqueline Kennedy Onassis, Prima Doamnă a Statelor Unite

Jacqueline Kennedy Onassis s-a născut pe 28 iulie 1929, în Southampton, într-o familie înstărită cu origini franceze, irlandeze și engleze, scrie John F. Kennedy Library.

Iadul alb din Arctica. Cum au dispărut fără urmă două nave de război britanice și ce au găsit cercetătorii după un secol de căutări
Jacqueline Kennedy Onassis/FOTO: Getty Images
Jacqueline Kennedy Onassis/FOTO: Getty Images

În adolescență a studiat balet clasic și limba franceză, iar după recăsătorirea mamei sale cu omul de afaceri Hugh Auchincloss, familia s-a extins cu mai mulți frați vitregi.

În 1951 și-a început cariera ca jurnalistă la ziarul Washington Times-Herald, unde realiza interviuri și reportaje de stradă. În această perioadă l-a cunoscut pe John F. Kennedy, pe atunci congresman și viitor senator.

Cei doi s-au căsătorit pe 12 septembrie 1953, la St. Mary’s Church. 

Aceasta l-a sprijinit activ pe John F. Kennedy în campania prezidențială din 1960, chiar și după ce a rămas acasă din cauza sarcinii. După victoria lui Kennedy în alegerile împotriva lui Richard Nixon, Jacqueline a devenit, la doar 31 de ani, prima doamnă a Statelor Unite.

Ca primă doamnă, Jacqueline Kennedy s-a concentrat pe restaurarea Casa Albă și promovarea istoriei, artei și culturii americane. A creat un comitet pentru conservarea patrimoniului Casei Albe și a organizat un celebru tur televizat al reședinței prezidențiale, urmărit de milioane de americani.

În 1963, fiul său Patrick a murit la scurt timp după naștere, iar câteva luni mai târziu, John F. Kennedy a fost asasinat la Dallas. Jacqueline Kennedy a organizat funeraliile de stat ale președintelui și a devenit un simbol al demnității publice în timpul tragediei.

A murit pe 19 mai 1994 și a fost înmormântată lângă John F. Kennedy la Arlington National Cemetery.

2007: Are loc primul referendum pentru demiterea președintelui Traian Băsescu

În 2007, PSD a inițiat procedura de suspendare a președintelui Traian Băsescu, iar Parlamentul a aprobat formarea unei comisii de anchetă conduse de Dan Voiculescu.

Traian Băsescu/FOTO: Facebook
Traian Băsescu/FOTO: Facebook

Comisia a susținut că Băsescu ar fi încălcat Constituția și ar fi implicat în fapte de natură penală.

Curtea Constituțională a României a dat însă un aviz negativ suspendării, apreciind că faptele invocate nu reprezintă încălcări grave ale Constituției. Avizul era doar consultativ, iar Parlamentul a votat totuși suspendarea lui Traian Băsescu pe 19 aprilie 2007.

Referendumul pentru demitere a fost stabilit pentru 19 mai 2007. Aproximativ 74% dintre cei care au votat s-au pronunțat împotriva demiterii sale, iar circa 24% au votat pentru demitere. Prezența la vot a fost de aproximativ 44%.

2016: Un avion Airbus A320 operat de EgyptAir se prăbușește în Marea Mediterană

EgyptAir Flight 804 era un zbor regulat de pasageri operat de EgyptAir pe ruta Franța-Egipt. În noaptea de 19 mai 2016, aeronava Airbus A320 s-a prăbușit în Marea Mediterană, iar toate cele 66 de persoane aflate la bord au murit.

Locul bizar de pe Pământ pe care extratereștrii l-ar fi ales pentru aterizare. Ce se ascunde în interiorul stâncii vechi de 50 de milioane de ani
Rămășițele avionului EgyptAir prăbușit în Marea Mediterană/FOTO: AP
Imaginea 1/5: Rămășițele avionului EgyptAir prăbușit în Marea Mediterană/FOTO: AP
Rămășițele avionului EgyptAir prăbușit în Marea Mediterană/FOTO: AP
Rămășițele avionului EgyptAir prăbușit în Marea Mediterană/FOTO: AP
Rămășițele avionului EgyptAir prăbușit în Marea Mediterană/FOTO: AP
Rămășițele avionului EgyptAir prăbușit în Marea Mediterană/FOTO: AP
Rămășițele avionului EgyptAir prăbușit în Marea Mediterană/FOTO: AP

Controlorii de trafic nu au primit niciun apel de urgență, însă sistemele automate ale avionului au transmis semnale privind detectarea fumului într-o toaletă și în compartimentul de avionică, cu puțin timp înainte ca aeronava să dispară de pe radar. Resturi ale avionului au fost găsite la aproximativ 290 km nord de Alexandria, iar cutiile negre au fost recuperate după câteva săptămâni.

Ancheta efectuată de autoritățile din Egipt a concluzionat în 2024 că prăbușirea ar fi fost provocată de o explozie și un incendiu izbucnit în zona cabinei piloților, amplificat de fluxul de oxigen.

În schimb, agenția franceză de investigații BEA a contestat această concluzie și a susținut că incendiul ar fi fost provocat, cel mai probabil, de o defecțiune la masca de oxigen.

2018: Are loc căsătoria Prințului Harry cu Meghan Markle

Nunta dintre Prințul Harry și Meghan Markle a avut loc pe 19 mai 2018, la Capela Sfântul Gheorghe de la Castelul Windsor. Meghan este americancă și a lucrat anterior ca actriță, blogger și activistă.

În dimineața nunții, bunica prințului Harry, Regina Elisabeta a II-a, i-a acordat titlurile de Duce de Sussex, Conte de Dumbarton și Baron Kilkeel.

După căsătorie, Meghan Markle a devenit prințesă a Regatului Unit și a primit titulatura de Alteța Sa Regală, precum și titlurile de Ducesă de Sussex, Contesă de Dumbarton și Baroneasă Kilkeel.

Ceremonia a fost oficiată de Justin Welby, conform ritualului anglican tradițional al Bisericii Angliei. Evenimentul a atras atenția și prin includerea unor elemente din cultura afro-americană în cadrul ceremoniei.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ce va face PNL dacă Nicușor Dan propune un premier tehnocrat. Emil Boc: „Lucrurile sunt foarte clare”
digi24.ro
image
Incendiu puternic la un depozit de cauciucuri din Bragadiru. Flăcările s-au extins pe 1000 de mp. A fost emis Ro-Alert
stirileprotv.ro
image
Victorie în Parlament pentru transparența banilor din ONG-uri. Senatul a votat legea care obligă declararea veniturilor. Unul dintre partide s-a răzgândit la vot
gandul.ro
image
Ciucu: Președintele ne-a întrebat ce părere avem de un tehnocrat. I-am spus că proastă
mediafax.ro
image
Gigi Becali dă afară 5 jucători de la FCSB după 0-2 cu Hermannstadt: „Li s-a șters fotbalul din cap!”. Ce se întâmplă cu Ngezana
fanatik.ro
image
Două românce au fost plătite să se culce cu ministrul Transporturilor de un om de afaceri din Spania, în schimbul contractelor cu statul
libertatea.ro
image
Ce înseamnă „Bangaranga”: piesa Darei a câștigat concursul Eurovision 2026, o premieră pentru Bulgaria
digi24.ro
image
„O să îți rup capul” » A atacat fără să știe un campion mondial de jiu-jitsu: ce a urmat
gsp.ro
image
Gigi Becali a anunțat noul antrenor de la FCSB: "Cu o jigodie nu stau la masă!"
digisport.ro
image
Pleoapele căzute și senzația de nisip în ochi pot ascunde o afecțiune serioasă. Ce trebuie să știi
click.ro
image
Un radar defect l-a „prins” pe un șofer cu Opel Astra conducând cu 700 km pe oră și a primit o amendă pe măsură
antena3.ro
image
Mirajul intrării Ungariei în zona euro face din forint şi din datoria maghiară vedetele pieţelor financiare din lumea emergentă. Însă companiile maghiare exportatoare se plâng că forintul a ajuns prea puternic. Banca centrală a intervenit pentru a-i frâna ascensiunea
zf.ro
image
Sorin Grindeanu: "Ilie Bolojan se află în campanie prezidenţială. Îl interesează 2030"
observatornews.ro
image
Detaliul care răstoarnă ANCHETA în cazul lui Cristian Staicu, medicul anestezist găsit mort în apartamentul său
cancan.ro
image
Care pensionari nu mai plătesc CASS la pensie de luna viitoare? Ce documente trebuie să depună?
newsweek.ro
image
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e de nerecunoscut
prosport.ro
image
Cât costă un metru pătrat de teren extravilan lângă București în 2026. Zonele unde prețurile au explodat
playtech.ro
image
Ce a pățit Raluca Hogyes într-o vacanță în Turcia. Prezentatoarea știrilor Digisport a rămas uimită
fanatik.ro
image
Războiul din Ucraina s-ar putea încheia după „scenariul finlandez”. Analiștii JPMorgan Chase și-au schimbat prognoza
ziare.com
image
Gerard Pique i-a dat un mesaj Shakirei, iar răspunsul l-a ”șocat”: ”Doamne, femeia asta nu e normală”
digisport.ro
image
Ce se întâmplă cu rinichii tăi când nu bei suficientă apă. Avertismentul medicilor
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
NUNTĂ mare în politică. Mircea Abrudean, președintele Senatului, s-a recăsătorit cu soția lui. Adina e director la Curtea de Conturi, iar în trecut a fost avocat în baroul Cluj. Bolojan a fost invitatul special!
romaniatv.net
image
ANAF schimbă regulile privind veniturile. Se elimină obligativitatea pentru români
mediaflux.ro
image
Trend ȘOCANT în Coreea de Sud! Ce au remarcat privitorii la femeile din tribune
gsp.ro
image
Rareș Cojoc, dezvăluiri cutremurătoare despre divorțul de Andreea Popescu: „De ce Dumnezeu a rânduit să o scoată pe Andreea din viața mea? Are un plan / M-am simțit trădat / Nu sunt de vină pentru divorț”
actualitate.net
image
Imagini spectaculoase cu urșii din Brașov. Ce fac autoritățile
actualitate.net
image
Horoscop marți, 19 mai. Capricornii sunt apreciați la locul de muncă, iar Racii iau o decizie radicală în viața personală
click.ro
image
Top licee 2026. Unde se bat elevii pe cele mai mari medii de admitere
click.ro
image
Cătălin Măruță, dezvăluiri tulburătoare despre tatăl lui. Cum a ajuns să-l cunoască cu adevărat abia după ce a murit: „Eram la priveghi”
click.ro
Mette Marit, Profimedia (1) jpg
Deși i se pregătește Tronul pentru a fi viitoare regină, această prințesă abia mai poate respira și sta în picioare, iar Prințul e devastat
okmagazine.ro
v468 peera 84 zodiac jpg
Cele 4 zodii chinezești care au noroc pe 19 mai 2026. Ești pe listă?
clickpentrufemei.ro
Restauratoarea Susanne Bretzel ține în mână caietul de ceară (© LWL-Archäologie für Westfalen / E. Daood)
Un caiet din secolul al XIII-lea, încă lizibil, descoperit într-o latrină medievală
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Reacția lui Octavian Ursulescu, după ce Ucraina și Moldova ne-au dat 3 puncte la Eurovision 2026: „E trist și dureros, ne sunt datoare rău!”
image
Horoscop marți, 19 mai. Capricornii sunt apreciați la locul de muncă, iar Racii iau o decizie radicală în viața personală

OK! Magazine

image
"E o replică ieftină a unei prințese!" Nimeni nu vrea să fie văzut cu ea. Motivul pentru care Meghan și Harry au fost părăsiți de prieteni

Click! Pentru femei

image
Fostul chitarist de la Bon Jovi și-a condus fiica la altar. Richie Sambora a renunțat la muzică pentru ea!

Click! Sănătate

image
Medic: Singurul simptom care apare precoce în cancerul de pancreas