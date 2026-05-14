Admiterea la liceu 2026. Broșurile întârzie, dar a început înscrierea pentru probele de aptitudini

Cele mai multe inspectorate școlare încă așteaptă comunicarea cifrei oficiale de școlarizare pentru a afișa pe site-urile proprii oferta educațională pentru filiera tehnologică și broșura de admitere, termenul din calendarul Admiterii 2026 fiind depășit.

Elevii care vizează admiterea la licee vocaționale susțin probe de aptitudini FOTO: arhiva/A. Mitran

Doar câteva inspectorate școlare au publicat și acestea cu informații parțiale - ghidul privind admiterea la liceu din acest an, termenul fiind depășit cu peste o săptămână. Ceea ce a împiedicat respectarea termenului de 4 mai a fost transmiterea către județe a cifrelor oficiale de școlarizare, aprobate prin hotărâre. Pe baza lor, oferta educațională devine oficială și se pot genera codurile de admitere folosite de elevi și părinți la completarea fișelor de opțiuni.

Mai multe acțiuni din Calendarul admiterii în învățământul liceal sunt întârziate

Noi avem absolut totul pregătit, draft-urile sunt gata, doar așteptăm să putem genera codurile de admitere în aplicația SIIR dedicată Admiterii atunci când vom primi cifrele de plan de școlarizare aprobate de la minister”, a precizat șeful unui inspectorat școlar județean, pentru „Adevărul”.

Conform „Calendarului admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2026-2027”, în 4 mai ar fi trebuit să se afişeze oferta de şcolarizare/oferta de formare profesională, concretizată în profiluri, domenii şi calificări profesionale, pentru învăţământul liceal, filiera tehnologică.

La aceeași dată era programată și stabilirea codurilor pentru fiecare unitate de învăţământ liceal - pe filiere, profiluri, specializări/domenii de pregătire, limbă de predare. Tot pe 4 mai trebuia postată broșura de admitere pe site-ul fiecărui inspectorat școlar județean.

Broșurile ar fi trebuit să ajungă, de altfel, și în formă fizică în școli, în perioada 4-8 mai, astfel încât acestea să le poată fi distribuite părinților elevilor de clasa a VIIII-a.

În 12 mai, conform calendarului, ar fi trebuit să înceapă ședințele de instruire cu părinţii şi elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere şi a planului de şcolarizare. Perioada de organizarea a acestor ședințe este 12 mai – 12 iunie.

Susținerea probelor de aptitudini pentru admiterea la liceele vocaționale

Alte acțiuni prevăzute de calendar și-au urmat în schimb cursul. Școlile gimnaziale au eliberat, în 11-12 mai 2026, anexele fișelor de înscriere pentru elevii sau absolvenții care doresc să participe la probele de aptitudini organizate pentru admiterea în liceele vocaționale. Miercuri, 13 mai, a început efectiv înscrierea pentru susținerea acestor probe, doritorii având timp să se înscrie până vineri, 15 mai, pentru ca de luni, 18 mai, până vineri, 22 mai, elevii să susțină probele de care depinde admiterea într-un liceu vocațional (licee sportive, licee cu profil de arte, licee pedagogice etc.).

Elevii care se înscriu și susțin aceste probe vor afla în 25 mai dacă le-au trecut cu bine.

În cazul în care trec de probele de aptitudini și își doresc să continue procesul de admitere la un liceu vocațional și după susținerea Evaluării Naționale (mulți elevi susțin aceste probe și ca o plasă de siguranță, dorind să-și asigure un loc la vocațional pentru eventualitatea în care nu au șanse reale de admitere la un anumit liceu teoretic), vor fi nevoiți ca după Evaluarea Națională să-și confirme locul ocupat în liceul vocațional. Dacă renunță la acest loc și se înscriu pentru repartizarea computerizată, iar la repartizare nu sunt mulțumiți de locul pe care au fost plasați conform opțiunilor și mediei de admitere, nu se mai pot întoarce să revendice locul la vocațional în etapele următoare decât dacă rămân locuri neocupate. De obicei locurile rămase la liceele vocaționale după etapa înscrierilor celor care au trecut probele sunt puține sau lipsesc, pe locurile candidaților admiși inițial și care renunță urcând următorii clasați.

Admiterea la liceu 2026. Ce elevi pot intra fără să susțină Evaluarea Națională. Poți fi admis la liceul militar fără examen?

Calendarul admiterii la liceele vocaționale

Candidații care optează pentru admiterea la un liceu vocațional au șansa să-și asigure locul înaintea colegilor lor care se înscriu la repartizarea computerizată, întregul proces încheindu-se în 14 iulie.

Iată ce prevede calendarul admiterii la liceu în privința probelor de aptitudini:

- 11 – 12 mai 2026 - eliberarea/transmiterea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii care doresc să participe la probe de aptitudini;

- 13 - 15 mai 2026 - înscrierea pentru probele de aptitudini;

- 18 – 22 mai 2026 - desfăşurarea probelor de aptitudini;

- 25 mai 2026 - comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini;

- depunerea contestaţiilor la probele de aptitudini (dacă există prevederi metodologice privind contestarea probelor);

- 29 mai 2026 - comunicarea rezultatelor finale, în urma contestaţiilor, la probele de aptitudini;

- transmiterea, în format electronic şi în scris, către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listei candidaţilor declaraţi admişi la probele de aptitudini, prin completarea acestora în aplicația informatică centralizată;

- 17 iunie 2026 - transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti către unităţile de învăţământ liceal care au organizat probe de aptitudini a listei elevilor corigenţi, repetenţi, cu situaţia neîncheiată sau exmatriculaţi, prin activarea rapoartelor specifice în aplicația informatică centralizată. Actualizarea de către comisiile din unitățile de învățământ liceal vocațional a listelor candidaţilor declaraţi admişi la probele de aptitudini, prin eliminarea candidaţilor corigenţi, repetenţi, amânaţi sau exmatriculaţi, în aplicația informatică centralizată;

Admiterea la liceu în 2026 sub semnul întrebării. Scăderea numărului de elevi taie zeci de clase în mai multe județe, dar și în București

- 8 iulie 2026 - transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti către unităţile de învăţământ liceal care au organizat probe de aptitudini a bazei de date judeţene cuprinzând mediile de admitere, prin confirmarea finalizării operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată;

- 9 iulie 2026 - validarea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listei candidaţilor admişi la liceele/clasele la care s-au susţinut probe de aptitudini şi comunicarea rezultatelor în unitatea de învăţământ liceal respectivă, prin tipărire din aplicația informatică centralizată;

- 13 iulie 2026 - ridicarea/transmiterea de la liceele vocaţionale a anexelor fișelor de înscriere ale candidaţilor care nu au fost admişi la clasele pentru care au susţinut probe de aptitudini. Candidaților care nu au fost admiși la clasele pentru care au susținut probe de aptitudini, precum și candidaților care au fost admiși dar care au declarat, în scris, că renunță la locul obținut, li se poate elibera, de către unitatea de învățământ gimnazial, fișa de înscriere, pentru completarea opțiunilor în vederea participării la repartizarea computerizată;

- 14 iulie 2026 - transmiterea, în format electronic, către Centrul naţional de admitere a listei candidaţilor declaraţi admişi, în fiecare judeţ, la clasele pentru care s-au susţinut probe de aptitudini, prin confirmarea încheierii operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată.

Eroul lui Alex. Mărturia lui Mihail Soare, salvatorul care l-a zărit pe copil cu coada ochiului, din elicopter: Nici nu putea să plângă
A fost găsit băiatul de 5 ani care a dispărut după ce a plecat de lângă tatăl său, Sibiu. Primele imagini. FOTO și VIDEO
Vladimir Ionaș, după dezvăluirea Gândul: Dacă un pesedist făcea ce a făcut doamna Gheorghiu, era deja la DNA
Fostul șef ANPC a luat „țeapă” cu biletul la concertul Metallica
Video halucinant: jandarmii i-au bruscat pe Baiaram şi pe soţia sa după finala Cupei României!
„E un miracol că l-au găsit viu!” Analiza cruntă a medicului pediatru în cazul băiețelului din Sibiu. Mai mult de 24 de ore nu rezista
Xi Jinping în spatele ușilor închise: cele două laturi ale președintelui chinez și cum tratează puterile mijlocii
Nu a mai suportat și a venit în studio: „M-ați uitat! Sunt cel mai complet fotbalist român din istorie!”
Niciodată în 118 ani: Cristi Chivu a făcut ceva nemaivăzut în Italia, după finala Cupei!
5 alimente care au mai mult Omega-3 decât tonul. Nutriționiștii spun că ar trebui consumate mai des
Surse: Mihai Savin, şeful Vămilor, reţinut într-un dosar de fals şi uz de fals. Cum ar fi încercat să "salveze" permisul unui angajat
Apartamentele se scumpesc chiar şi când tranzacţiile se prăbuşesc
Băieţelul din Sibiu a supravieţuit 3 zile fără apă şi mâncare. L-au găsit complet ud, cu un băţ în mână
‼️ANUNȚUL făcut de medici despre starea de sănătate a lui Alexandru, băiețelul de 5 ani dispărut în Sibiu
Parlamentarii iau pensie specială de 6.269 lei. Primarii, pe lista de așteptare pentru pensii de 18.000 lei
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Harta salariilor din România în 2026: diferențe uriașe între județe. Domeniile unde românii au cele mai mari venituri în 2026
Lecția teribilă de viață a familiei Popescu: de la autogolul cu Sănătatea Cluj și lacrimile soției la TV, până la îngerul salvator al Universității Craiova din semifinala și finala Cupei României
Cât de departe va ajunge recesiunea în România. Economist: ”Vom merge cel mai probabil pe modelul grec, că și așa ne plac vacanțele acolo”
Incidente după finala Cupei României: Tudor Băluță și soția lui, împinși pe scări de stewarzi! Reacția fotbalistului
Cele 2 zodii care vor fi răsplătite de Univers în luna iunie! După o perioadă grea, norocul le va surâde acestor nativi
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
Cum arată vila de lângă pădure a Lorei și a lui Ionuț Ghenu. Au fost chiriași la început, iar apoi au cumpărat-o. Cum e amenajată locuința nonconformistă / GALERIE FOTO
Cine e tânăra ținută secretă de Trump. Natalie îl ajută noaptea pe președintele american FOTO
Motivul pentru care campioana olimpică se retrage din sport pentru a fi asistentă medicală
Actorul Ioan Isaiu a fost imposibil de salvat. A făcut infarct în timpul filmărilor. Cum l-au găsit medicii la fața locului
VIDEO Băiețelul dispărut în pădurile din Sibiu, găsit viu după aproape două zile. Salvatorii au izbucnit în aplauze când l-au văzut
Rețeta grecească de gogoși care a cucerit internetul. Cum faci acest desert pufos și delicios în doar 20 de minute
Românii au ales cel mai frumos oraș din țară: „Are problemele lui, dar la capitolul frumusețe nu se compară”
Pensionarii care ar putea recupera banii opriți pentru CASS. Ce trebuie să facă pentru a nu pierde sumele reținute
Regina pofticioasă, cu o libertate erotică fascinantă. Își alegea amanții cei mai tineri, dar și femei fără prejudecăți, ca să se reîncarce cu energie
Tortul cu banane, răsfățul perfect pentru seri liniștite
O matriță veche de 3.500 de ani, folosită pentru realizarea topoarelor de bronz, descoperită în Neamț
