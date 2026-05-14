Admiterea la liceu 2026. Broșurile întârzie, dar a început înscrierea pentru probele de aptitudini

Cele mai multe inspectorate școlare încă așteaptă comunicarea cifrei oficiale de școlarizare pentru a afișa pe site-urile proprii oferta educațională pentru filiera tehnologică și broșura de admitere, termenul din calendarul Admiterii 2026 fiind depășit.

Doar câteva inspectorate școlare au publicat și acestea cu informații parțiale - ghidul privind admiterea la liceu din acest an, termenul fiind depășit cu peste o săptămână. Ceea ce a împiedicat respectarea termenului de 4 mai a fost transmiterea către județe a cifrelor oficiale de școlarizare, aprobate prin hotărâre. Pe baza lor, oferta educațională devine oficială și se pot genera codurile de admitere folosite de elevi și părinți la completarea fișelor de opțiuni.

Mai multe acțiuni din Calendarul admiterii în învățământul liceal sunt întârziate

„Noi avem absolut totul pregătit, draft-urile sunt gata, doar așteptăm să putem genera codurile de admitere în aplicația SIIR dedicată Admiterii atunci când vom primi cifrele de plan de școlarizare aprobate de la minister”, a precizat șeful unui inspectorat școlar județean, pentru „Adevărul”.

Conform „Calendarului admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2026-2027”, în 4 mai ar fi trebuit să se afişeze oferta de şcolarizare/oferta de formare profesională, concretizată în profiluri, domenii şi calificări profesionale, pentru învăţământul liceal, filiera tehnologică.

La aceeași dată era programată și stabilirea codurilor pentru fiecare unitate de învăţământ liceal - pe filiere, profiluri, specializări/domenii de pregătire, limbă de predare. Tot pe 4 mai trebuia postată broșura de admitere pe site-ul fiecărui inspectorat școlar județean.

Broșurile ar fi trebuit să ajungă, de altfel, și în formă fizică în școli, în perioada 4-8 mai, astfel încât acestea să le poată fi distribuite părinților elevilor de clasa a VIIII-a.

În 12 mai, conform calendarului, ar fi trebuit să înceapă ședințele de instruire cu părinţii şi elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere şi a planului de şcolarizare. Perioada de organizarea a acestor ședințe este 12 mai – 12 iunie.

Susținerea probelor de aptitudini pentru admiterea la liceele vocaționale

Alte acțiuni prevăzute de calendar și-au urmat în schimb cursul. Școlile gimnaziale au eliberat, în 11-12 mai 2026, anexele fișelor de înscriere pentru elevii sau absolvenții care doresc să participe la probele de aptitudini organizate pentru admiterea în liceele vocaționale. Miercuri, 13 mai, a început efectiv înscrierea pentru susținerea acestor probe, doritorii având timp să se înscrie până vineri, 15 mai, pentru ca de luni, 18 mai, până vineri, 22 mai, elevii să susțină probele de care depinde admiterea într-un liceu vocațional (licee sportive, licee cu profil de arte, licee pedagogice etc.).

Elevii care se înscriu și susțin aceste probe vor afla în 25 mai dacă le-au trecut cu bine.

În cazul în care trec de probele de aptitudini și își doresc să continue procesul de admitere la un liceu vocațional și după susținerea Evaluării Naționale (mulți elevi susțin aceste probe și ca o plasă de siguranță, dorind să-și asigure un loc la vocațional pentru eventualitatea în care nu au șanse reale de admitere la un anumit liceu teoretic), vor fi nevoiți ca după Evaluarea Națională să-și confirme locul ocupat în liceul vocațional. Dacă renunță la acest loc și se înscriu pentru repartizarea computerizată, iar la repartizare nu sunt mulțumiți de locul pe care au fost plasați conform opțiunilor și mediei de admitere, nu se mai pot întoarce să revendice locul la vocațional în etapele următoare decât dacă rămân locuri neocupate. De obicei locurile rămase la liceele vocaționale după etapa înscrierilor celor care au trecut probele sunt puține sau lipsesc, pe locurile candidaților admiși inițial și care renunță urcând următorii clasați.

Calendarul admiterii la liceele vocaționale

Candidații care optează pentru admiterea la un liceu vocațional au șansa să-și asigure locul înaintea colegilor lor care se înscriu la repartizarea computerizată, întregul proces încheindu-se în 14 iulie.

Iată ce prevede calendarul admiterii la liceu în privința probelor de aptitudini:

- 11 – 12 mai 2026 - eliberarea/transmiterea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii care doresc să participe la probe de aptitudini;

- 13 - 15 mai 2026 - înscrierea pentru probele de aptitudini;

- 18 – 22 mai 2026 - desfăşurarea probelor de aptitudini;

- 25 mai 2026 - comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini;

- depunerea contestaţiilor la probele de aptitudini (dacă există prevederi metodologice privind contestarea probelor);

- 29 mai 2026 - comunicarea rezultatelor finale, în urma contestaţiilor, la probele de aptitudini;

- transmiterea, în format electronic şi în scris, către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listei candidaţilor declaraţi admişi la probele de aptitudini, prin completarea acestora în aplicația informatică centralizată;

- 17 iunie 2026 - transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti către unităţile de învăţământ liceal care au organizat probe de aptitudini a listei elevilor corigenţi, repetenţi, cu situaţia neîncheiată sau exmatriculaţi, prin activarea rapoartelor specifice în aplicația informatică centralizată. Actualizarea de către comisiile din unitățile de învățământ liceal vocațional a listelor candidaţilor declaraţi admişi la probele de aptitudini, prin eliminarea candidaţilor corigenţi, repetenţi, amânaţi sau exmatriculaţi, în aplicația informatică centralizată;

- 8 iulie 2026 - transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti către unităţile de învăţământ liceal care au organizat probe de aptitudini a bazei de date judeţene cuprinzând mediile de admitere, prin confirmarea finalizării operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată;

- 9 iulie 2026 - validarea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listei candidaţilor admişi la liceele/clasele la care s-au susţinut probe de aptitudini şi comunicarea rezultatelor în unitatea de învăţământ liceal respectivă, prin tipărire din aplicația informatică centralizată;

- 13 iulie 2026 - ridicarea/transmiterea de la liceele vocaţionale a anexelor fișelor de înscriere ale candidaţilor care nu au fost admişi la clasele pentru care au susţinut probe de aptitudini. Candidaților care nu au fost admiși la clasele pentru care au susținut probe de aptitudini, precum și candidaților care au fost admiși dar care au declarat, în scris, că renunță la locul obținut, li se poate elibera, de către unitatea de învățământ gimnazial, fișa de înscriere, pentru completarea opțiunilor în vederea participării la repartizarea computerizată;

- 14 iulie 2026 - transmiterea, în format electronic, către Centrul naţional de admitere a listei candidaţilor declaraţi admişi, în fiecare judeţ, la clasele pentru care s-au susţinut probe de aptitudini, prin confirmarea încheierii operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată.