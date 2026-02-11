search
Miercuri, 11 Februarie 2026
Adevărul
„Boala tăcută” care slăbește oasele începe fără simptome: „Nu așteptați să apară dureri sau fracturi”. Ce trebuie să știți pentru prevenție

Publicat:

Osteoporoza, supranumită „boala tăcută a oaselor”, se instalează fără semne evidente. Specialiștii atrag atenția că obiceiurile sănătoase, precum alimentație echilibrată, mișcare regulată și expunere la soare, pot proteja oasele și preveni fracturile.

Osteoporoza afectează cel mai mult femeile FOTO: arhivă, adevărul
Osteoporoza afectează cel mai mult femeile FOTO: arhivă, adevărul

Osteoporoza este adesea numită „boala tăcută a oaselor”, deoarece poate evolua ani de zile fără simptome vizibile, până în momentul în care apare o fractură. Între un os sănătos și unul fragil există însă o etapă intermediară – osteopenia –, care oferă o șansă importantă de prevenție.

„Mulți pacienți află că au osteoporoză abia după o fractură la o cădere banală, care pentru alți oameni nu ar fi avut consecințe grave. De aceea, prevenția și evaluarea timpurie sunt esențiale”, explică medicul Alexandru Nechifor, specialist în medicină internă.

Osteopenia reprezintă scăderea moderată a densității osoase, un stadiu de risc, dar nu încă boală propriu-zisă. Osteoporoza înseamnă o pierdere mult mai mare de masă osoasă, cu fragilizarea semnificativă a scheletului și risc crescut de fracturi la nivelul coloanei vertebrale, șoldului sau încheieturii mâinii.

„Osteopenia nu doare, dar este un semnal de alarmă. Dacă este depistată la timp, putem preveni progresia către osteoporoză prin măsuri simple și eficiente”, subliniază medicul. 

Cine este cel mai expus riscului

Deși afectează în special femeile aflate la menopauză, osteoporoza nu este exclusiv o boală „feminină”. Bărbații, persoanele sedentare sau cele cu anumite boli cronice pot dezvolta la rândul lor fragilitate osoasă.

Factorii de risc principali includ vârsta peste 45 de ani, menopauza timpurie, antecedente familiale de osteoporoză, consum redus de calciu și vitamina D, sedentarism, fumat și consum excesiv de alcool sau tratamente îndelungate cu cortizon.

Pentru că boala este tăcută, diagnosticul se bazează pe osteodensitometrie (DEXA) – o investigație simplă, nedureroasă și foarte informativă.

Nu așteptați să apară dureri sau fracturi. Dacă aveți factori de risc, discutați cu medicul despre evaluarea densității osoase. Depistarea timpurie schimbă complet evoluția bolii”, recomandă specialistul.

Prevenția începe devreme și continuă toată viața. Medicul recomandă un aport adecvat de calciu și vitamina D, expunere moderată la soare, mișcare regulată (în special exerciții cu greutatea corpului), evitarea fumatului, limitarea alcoolului și menținerea unei greutăți corporale sănătoase.

În cazurile de osteoporoză confirmată, există și tratamente medicamentoase care pot reduce semnificativ riscul de fracturi.

„Oasele noastre ne susțin întreaga viață. Să avem grijă de ele înainte să fie prea târziu. Osteopenia și osteoporoza pot fi prevenite și tratate, dar numai dacă le luăm în serios la timp”, concluzionează dr. Alexandru Nechifor. 

