Băutura care îi ajută pe ucraineni să nu înghețe în apartamente: alcoolul nu e soluția, spun medicii

O băutură fierbinte poate fi soluția salvatoare pentru ucrainenii care îngheață în apartamentele fără căldură sau electricitate. Medicii avertizează că alcoolul nu încălzește corpul, iar băuturile calde cu efect termogenic natural stimulează organismul să producă căldură și susțin imunitatea.

În urma atacurilor asupra infrastructurii energetice, mii de locuințe din Ucraina, inclusiv în Kiev, au rămas fără electricitate și încălzire. În multe apartamente, temperatura a scăzut la doar 10–12 grade Celsius, iar locuitorii caută soluții pentru a se încălzi.

Medicii avertizează că alcoolul nu ajută în frig. Dimpotrivă, băuturile alcoolice dilată vasele de sânge și creează o senzație temporară de căldură, dar pierderea reală de căldură a corpului crește semnificativ.

Potrivit nutriționiștilor, cea mai eficientă băutură în aceste condiții este ceaiul fierbinte cu ghimbir, care stimulează procesul natural prin care organismul produce căldură, scrie dialog.

Adăugarea de miere sau lămâie poate spori efectul și ajută la reducerea oboselii.

Experții recomandă și alte băuturi calde, precum apa cu miere, ceaiul cu scorțișoară, supa fierbinte de pui sau apa fierbinte băută în înghițituri mici.

În schimb, trebuie evitat consumul excesiv de cafea, care poate favoriza deshidratarea.

Autoritățile continuă lucrările de restaurare a electricității și încălzirii, însă aceste soluții simple pot ajuta locuitorii să facă față temperaturilor scăzute și să își mențină sănătatea.