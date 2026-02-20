Video Gest de mare omenie făcut de un șofer de troleibuz. A ajutat călătorii aflați în nămeți să urce în mijlocul de transport

Un șofer de troleibuz din București a fost filmat în timp ce ajuta calătorii aflați în dificultate din cauza zăpezii să urce în mijlocul de transport în siguranță.

Bucureștiul a fost zilele acestea vedeta televiziunilor de știri din cauza modului defectuos în care au acționat responsabilii la deszăpezire.

Chiar și după mai multe zile de la ninsoare, sunt zone unde nu s-a intervenit deloc, iar printre porțiunile inaccesibile sunt chiar și stațiile de autobuz.

Pe acest fond, un șofer de troleibuz a devenit omul momentului, după ce a coborât din vehiculul pe care îl conduce pentru a da o mână de ajutor călătorilor aflați în dificultate. Gestul său a făcut înconjurul internetului.

„Într-un București grăbit și nervos, un șofer de troleibuz a ales să ajute pasagerii care urcau cu dificultate din cauza zăpezii. Un gest simplu, făcut din respect și omenie. Un gest cum rar vezi prin București. Felicitări!”, este mesajul care însoțește o postare pe Facebook.

Cei care au văzut imaginile au comentat gestul șoferului.

„Mai sunt astfel de oameni în București? Respect, omule ...ești pe cale de dispariție”, este mesajul unei persoane, în timp ce altcineva a scris: „Așa da om cu suflet, om al Domnului! Felicitări, domn șofer!”