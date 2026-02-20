Ce se întâmplă în corpul tău dacă mănânci unt de arahide în fiecare zi

Întins pe pâine, adăugat în preparate sau consumat direct cu lingura, untul de arahide a devenit tot mai popular. Dar ce efect are asupra organismului dacă îl consumi zilnic? Specialiștii explică ce se întâmplă în corp atunci când atunci când mănânci unt de arahide în fiecare zi.

1. Creșterea musculară

Proteina este unul dintre nutrienții de bază din untul de arahide. O porție standard de două linguri conține aproximativ 7 grame de proteine, adică aproximativ 14% din doza zilnică recomandată.

„Arahidele conțin mai multe proteine decât orice alt tip de nuci”, explică Malina Malkani, expert în nutriția copiilor și autoare a cărții Safe and Simple Food Allergy Prevention. Proteinele furnizează aminoacizii necesari organismului pentru a construi, menține și repară masa musculară, făcând untul de arahide o sursă convenabilă.

2. Sentimentul de sațietate mai mult timp

Datorită combinației dintre proteine și grăsimi sănătoase – aproximativ 16 grame de grăsimi per porție de două linguri – untul de arahide promovează sațietatea și te ajută să te simți plin mai mult timp. Acest efect poate fi util mai ales în gestionarea poftei de mâncare sau pentru menținerea unei greutăți sănătoase, potrivit Health.com.

Un studiu din 2022 a arătat că 24 de femei cu obezitate care au consumat arahide întregi ca parte a unei diete cu calorii restrânse au pierdut în medie 3 kilograme mai mult decât cele care nu au consumat arahide.

3. Sprijină sănătatea inimii

Ca alte nuci sau uleiul de măsline, untul de arahide este bogat în grăsimi mononesaturate, asociate cu creșterea colesterolului „bun” HDL și scăderea colesterolului „rău” LDL atunci când sunt consumate regulat, factori importanți pentru sănătatea inimii.

Arahidele conțin și fibre, magneziu, acizi grași omega-6, arginină – un aminoacid care ajută la relaxarea vaselor de sânge și la îmbunătățirea circulației – și potasiu, care susține tensiunea arterială sănătoasă. Un studiu a arătat că persoanele care au consumat arahide zilnic timp de șase luni au avut o scădere mai mare a tensiunii arteriale sistolice comparativ cu cei care nu au consumat arahide.

4. O sursă importantă de vitamine și minerale

Untul de arahide oferă și micronutrienți esențiali, precum magneziu și vitamina E. Magneziul susține sănătatea oaselor și metabolismul energetic, iar vitamina E întărește sistemul imunitar și protejează celulele împotriva deteriorării.

5. Mai multe calorii

O porție standard de două linguri conține aproximativ 190 de calorii, astfel că excesul poate contribui la aport caloric ridicat. Totuși, consumul moderat de unt de arahide ca parte a unei diete echilibrate nu ar trebui să ducă la creșterea în greutate, explică Sarah Garone, specialist în nutriție. Studiile arată că consumul de nuci fie nu afectează greutatea, fie poate ajuta la prevenirea creșterii în greutate.

Atenție la adaosuri

Consumând unt de arahide zilnic, există riscul să consumi uleiuri hidrogenate, zahăr adăugat sau exces de sare, ingrediente care pot diminua beneficiile pentru sănătate. Alegerea unui unt de arahide cu doar două ingrediente – arahide și puțină sare – ajută la evitarea acestor adaosuri.

În concluzie, untul de arahide, consumat zilnic și cu moderație, poate aduce beneficii importante organismului, de la sănătatea musculară și cardiovasculară, până la aportul de vitamine și minerale.