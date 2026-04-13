Balonare și arsuri la stomac după mesele de sărbători: remedii naturale care pot reduce disconfortul digestiv în câteva minute

Tot mai multe persoane se confruntă, în special după perioadele cu mese copioase, cu simptome digestive neplăcute precum arsuri la stomac, balonare, greață sau senzația de greutate abdominală. Acestea apar în urma consumului de alimente greu de digerat, care suprasolicită sistemul digestiv.

În astfel de situații, digestia încetinită și producția crescută de acid gastric pot favoriza refluxul acid, adică întoarcerea conținutului din stomac către esofag, fenomen resimțit prin senzația de arsură în piept.

Specialiștii arată că cele mai întâlnite manifestări după mese bogate de sărbători sunt: arsuri la stomac și reflux gastric, balonare și acumulare de gaze intestinale, senzație de plenitudine și disconfort abdominal, greață ușoară și oboseală și stare generală de disconfort, potrivit blic.

De cele mai multe ori, aceste simptome sunt temporare și se ameliorează pe măsură ce stomacul finalizează procesul de digestie, care poate dura între două și cinci ore.

Remedii naturale utilizate frecvent

În cazurile ușoare, fără complicații, sunt folosite frecvent câteva remedii naturale considerate utile pentru calmarea simptomelor.

Ghimbirul, sub formă de ceai sau infuzie, este cunoscut pentru efectele sale antiinflamatorii și pentru capacitatea de a stimula secrețiile gastrice, ajutând digestia și reducând senzația de greață.

Ceaiul de fenicul este utilizat pentru reducerea gazelor intestinale și a balonării, având efect antispastic asupra mușchilor tractului digestiv.

Menta poate contribui la relaxarea musculaturii digestive și la diminuarea crampelor abdominale, însă în unele cazuri poate agrava refluxul.

Mușețelul are efect calmant asupra sistemului digestiv și este recomandat pentru reducerea inflamației și a disconfortului gastric.

Pe lângă acestea, hidratarea este esențială. Consumul de apă în cantități mici și regulate poate susține digestia, iar o plimbare ușoară după masă poate ajuta la reducerea simptomelor.

Pentru prevenirea episoadelor de arsuri la stomac, medicii recomandă mese mai mici și mai dese, evitarea alimentelor grase, prăjite sau foarte condimentate și evitarea culcatului imediat după masă.

De asemenea, menținerea unei greutăți corporale normale, renunțarea la fumat și reducerea consumului de cafea și alcool pot contribui la reducerea riscului de reflux gastric.

Medicii avertizează că episoadele frecvente de arsuri la stomac sau indigestie nu trebuie ignorate, deoarece pot semnala afecțiuni digestive care necesită evaluare medicală.