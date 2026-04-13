Luni, 13 Aprilie 2026
Adevărul
Balonare și arsuri la stomac după mesele de sărbători: remedii naturale care pot reduce disconfortul digestiv în câteva minute

Tot mai multe persoane se confruntă, în special după perioadele cu mese copioase, cu simptome digestive neplăcute precum arsuri la stomac, balonare, greață sau senzația de greutate abdominală. Acestea apar în urma consumului de alimente greu de digerat, care suprasolicită sistemul digestiv.

Arsuri la stomac Foto: arhivă, adevărul

În astfel de situații, digestia încetinită și producția crescută de acid gastric pot favoriza refluxul acid, adică întoarcerea conținutului din stomac către esofag, fenomen resimțit prin senzația de arsură în piept.

Specialiștii arată că cele mai întâlnite manifestări după mese bogate de sărbători sunt: arsuri la stomac și reflux gastric, balonare și acumulare de gaze intestinale, senzație de plenitudine și disconfort abdominal, greață ușoară și oboseală și stare generală de disconfort, potrivit blic.

De cele mai multe ori, aceste simptome sunt temporare și se ameliorează pe măsură ce stomacul finalizează procesul de digestie, care poate dura între două și cinci ore.

Remedii naturale utilizate frecvent

În cazurile ușoare, fără complicații, sunt folosite frecvent câteva remedii naturale considerate utile pentru calmarea simptomelor.

Ghimbirul, sub formă de ceai sau infuzie, este cunoscut pentru efectele sale antiinflamatorii și pentru capacitatea de a stimula secrețiile gastrice, ajutând digestia și reducând senzația de greață.

Ceaiul de fenicul este utilizat pentru reducerea gazelor intestinale și a balonării, având efect antispastic asupra mușchilor tractului digestiv.

Menta poate contribui la relaxarea musculaturii digestive și la diminuarea crampelor abdominale, însă în unele cazuri poate agrava refluxul.

Mușețelul are efect calmant asupra sistemului digestiv și este recomandat pentru reducerea inflamației și a disconfortului gastric.

Pe lângă acestea, hidratarea este esențială. Consumul de apă în cantități mici și regulate poate susține digestia, iar o plimbare ușoară după masă poate ajuta la reducerea simptomelor.

Pentru prevenirea episoadelor de arsuri la stomac, medicii recomandă mese mai mici și mai dese, evitarea alimentelor grase, prăjite sau foarte condimentate și evitarea culcatului imediat după masă.

De asemenea, menținerea unei greutăți corporale normale, renunțarea la fumat și reducerea consumului de cafea și alcool pot contribui la reducerea riscului de reflux gastric.

Medicii avertizează că episoadele frecvente de arsuri la stomac sau indigestie nu trebuie ignorate, deoarece pot semnala afecțiuni digestive care necesită evaluare medicală.

Top articole

VIDEO. Doi polițiști s-au filmat dansând pe manele în autospeciala MAI, în timpul programului
digi24.ro
image
Reacția șefului UDMR, care a făcut campanie pentru Viktor Orban, după înfrângerea zdrobitoare suferită de premierul Ungariei
stirileprotv.ro
image
Persoanele care nu ar trebui să mănânce carne de miel, potrivit experților în nutriție. Mulți români nu știu acest lucru
gandul.ro
image
Reacția lui Donald Trump atunci când a fost întrebat despre alegerile din Ungaria: Vă mulțumesc
mediafax.ro
image
Unde și-a făcut Simona Halep cumpărăturile pentru Paște. Brandul celebru vizitat de fostul lider mondial din tenis
fanatik.ro
image
Fragmente de istorie pe aleile din Cișmigiu. Ce ascund stâlpii măcinați de vreme sub straturile de vopsea: „Este un miracol”
libertatea.ro
image
Cum a fost primită la Moscova înfrângerea în alegeri a lui Viktor Orban
digi24.ro
image
„Vorbesc în engleză, ne urmăresc 110 țări” » Fiul lui Ion Țiriac, discurs neașteptat după finala turneului de la București: „Chiar dacă ești din Iran, Israel, SUA...”
gsp.ro
image
De nicăieri! A decis să-l facă praf pe Chivu după Como - Inter 3-4: ”Cel mai arogant și supraevaluat antrenor”
digisport.ro
image
A început resetarea Ungariei: Prima decizie majoră după victoria zdrobitoare în alegeri a TISZA
stiripesurse.ro
image
În 25 de ani, a acumulat 827 de zile de concediu neplătit. A dat în judecată firma și a câștigat peste jumătate de milion de euro
antena3.ro
image
Cât costă primele căpşuni româneşti. Agricultorii vor să-şi scoată investiţia: "Nu-s pentru toate buzunarele"
observatornews.ro
image
Viktor Orban și-a recunoscut înfrângerea în urmă cu puțin timp. S-a scris istorie cu un RECORD incredibil
cancan.ro
image
Știrea momentului pentru pensionari. S-au găsit 2.000.000.000€ pentru creșterea pensilor. Cum se împart banii?
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
prosport.ro
image
Primele consecințe pentru Ungaria după căderea lui Viktor Orban. Semnalul...
playtech.ro
image
Ce s-a întâmplat în ultimele secunde înainte de accidentul mortal de la Snagov, unde doi tineri și-au pierdut viața: „A căzut peste ei efectiv”
fanatik.ro
image
Cine este Péter Magyar, politicianul care a dărâmat regimul de la Budapesta după 16 ani. Avea poster cu Viktor Orban în copilărie
ziare.com
image
A venit "nota de plată" pentru Gigi Becali, după ce a dat radarul peste cap și i-a certat pe polițiști
digisport.ro
image
FAN Courier a închis complet toate agențiile din România: Niciun sediu nu va mai fi disponibil
stiripesurse.ro
image
Putin este marele perdant al alegerilor din Ungaria, alături de Xi și Trump. Cum îl poate sabota Orban pe Magyar – INTERVIU
cotidianul.ro
image
Vestea momentului în showbiz! Andreea Popescu și Rareș Cojoc s-au împăcat de Paște. Vedeta s-a reîntors în penthouse-ul de 4 milioane de euro: Noi nu ne-am despărțit
romaniatv.net
image
PAPARAZZI Marina Dina, o zi de mall alături de un bărbat misterios după ce s-a întors de la Survivor! Îmbrățișări, cafele și cumpărături FOTO și VIDEO
mediaflux.ro
image
„Una dintre cele mai frumoase sportive” din România are o poveste cutremurătoare: „Cum să îmi fie rușine?!”
gsp.ro
image
Religia la care s-a convertit Mihai Gâdea. Mama lui nu va avea slujbă la ortodocși
actualitate.net
image
Sexul oral a depășit oficial fumatul ca principală cauză a cancerului de gât
actualitate.net
image
Cine este Peter Magyar, liderul care a învins sistemul Orban. Divorțat, acuzat de violență domestică: „Nu este un sfânt!”
click.ro
image
Durere transformată în melodie! Codruța Filip, mesaj puternic pentru Valentin Sanfira, după ce a fost înșelată: „De ce, de ce?”
click.ro
image
Anunțul de angajare a unei femei de serviciu a stârnit revoltă: „Studiez șase ani ca apoi să muncesc trei ani pentru un salariu mai mic de atât”
click.ro
Filmul Theodora Împărăteasa Sclavă 1954 cu Gianna Maria Canale, Georges Marchal, personaje Teodora, Justinian, Pofimedia 0418414715 jpg
De la ”Mama desfrânatelor”, la „Regina de Aur a Imperiului Bizantin”. Juca bărbații pe degete și-a ajuns împărăteasă. Și legea s-a schimbat pentru ea
okmagazine.ro
Regele Frederik, Regina Mary, vizită în Letonia, Profimedia (2) jpg
DOLIU uriaș la Palat! S-a stins, după ce a luptat cu problemele de sănătate. Regina a făcut anunțul dureros
okmagazine.ro
guille alvarez IcI3FizU9Cw unsplash jpg
Lunile în care se nasc liderii! Verifică dacă ești pe lista celor pe care nu îi ocolește succesul
clickpentrufemei.ro
07d03212 95d2 4d54 bef5 7a07a6b26b40 webp
John Franklin, povestea exploratorului care a murit în mod misterios în ghețurile Canadei
historia.ro
Click!

Moment incredibil pentru Jean de la Craiova. Soția artistului, față în față cu amanta: „Nu știa că eu sunt însurat”
image
Cine este Peter Magyar, liderul care a învins sistemul Orban. Divorțat, acuzat de violență domestică: „Nu este un sfânt!”

OK! Magazine

image
DOLIU uriaș la Palat! S-a stins, după ce a luptat cu problemele de sănătate. Regina a făcut anunțul dureros

Click! Pentru femei

image
Lunile în care se nasc liderii! Verifică dacă ești pe lista celor pe care nu îi ocolește succesul

Click! Sănătate

image
Vedete care au învins cancerul la sân