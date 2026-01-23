Alimentul pe care celebrul medic Irinel Popescu îl recomandă pentru protejarea ficatului. Alcoolul și zahărul în exces fac mult rău

Un aliment banal, pe care îl avem în bucătărie, poate avea efecte neașteptate asupra sănătății ficatului. Potrivit profesorului Irinel Popescu, renumit chirurg, consumul regulat al acestui aliment poate sprijini regenerarea ficatului și poate reduce impactul substanțelor toxice, precum alcoolul.

„Ficatul gras” sau steatoza hepatică a devenit una dintre cele mai frecvente afecțiuni hepatice cronice la nivel global.

În formele avansate, boala poate provoca inflamații, fibroză sau chiar ciroză. Principalii factori care agravează sănătatea ficatului sunt consumul excesiv de alcool, obezitatea și anumite medicamente, precum Paracetamolul în doze mari.

Medicul atrage atenția și asupra alimentelor procesate și a grăsimilor saturate, care pot dăuna ficatului. „Carnea, bogată în grăsimi saturate, nu este recomandată în cazul ficatului gras”, explică profesorul Irinel Popescu, potrivit Click!

Plante și suplimente care sprijină ficatul

Acizii grași polinesaturați – Omega 3, 6 și 9 – și extractele din plante, cum este silimarina, pot susține sănătatea ficatului.

„Aceste remedii nu sunt complet dovedite științific, dar sunt recomandate de gastroenterologi și nu sunt contestate”, precizează medicul.

Potrivit specialistului, consumul de miere, alături de evitarea alcoolului și a alimentelor nocive, poate fi un aliat important în menținerea sănătății ficatului.

„Revenind la ficat, această formidabilă capacitate de regenerare este interesantă. Și aș mai adăuga ceva. Se spune că, vorbind de alcool ca toxic major pentru ficat, sunt alimente care pot să antagonizeze această capacitate și de curând s-a descoperit că mierea este un astfel de aliment care poate să antagonizeze efectele toxice ale alcoolului asupra ficatului”, a precizat dr. Irinel Popescu.



