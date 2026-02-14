Accident grav pe pârtia de schi. Adolescentă de 17 ani, transportată cu elicopterul la Spitalul de Neurochirurgie din Iași

O adolescentă în vârstă de 17 ani a fost rănită grav pe pârtia de schi din Cârlibaba, fiind transportată de urgenţă cu elicopterul SMURD la Spitalul de Neurochirurgie din Iași.

O intervenție medicală de urgență a avut loc sâmbătă, 14 februarie, pe pârtia de schi din Cârlibaba, din judeţul Suceava, după ce o adolescentă în vârstă de 17 ani, din Gura Humorului, a suferit un accident grav, ceea ce a determinat activarea elicopterului de intervenție aeromedicală al SMURD Iași, care a transportat-o direct la Spitalul de Neurochirurgie.

Potrivit datelor comunicate de coordonatorul UPU-SMURD Iași, dr. Diana Cimpoeșu, echipele de salvare au găsit pacienta inițial în stare de inconștiență, prezentând semne clare de traumatism cranio-cerebral. Printre constatările medicale inițiale s-au numărat pierderea stării de conștiență, amnezie retrogradă -adică imposibilitatea de a-și aminti evenimentele produse înainte de impact - precum și un hematom epicranian frontal stâng.

Evaluarea de la fața locului a mai indicat și un traumatism la nivelul coloanei cervicale, manifestat prin durere, însă fără deficit motor în momentul examinării, precum și un traumatism toraco-abdominal, ceea ce a ridicat suspiciuni privind posibile leziuni interne ce necesitau investigații rapide într-o unitate spitalicească specializată, potrivit Agepres.

După stabilizarea inițială la faţa locului, adolescenta a fost preluată de elicopter și transportată la la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalul de Neurochirurgie Iași, pentru investigații imagistice și evaluare de specialitate.