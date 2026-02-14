search
Sâmbătă, 14 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Trei persoane reținute după un furt din locuința unui cetățean srilankez. Prejudiciu de 10.000 de lei

0
0
Publicat:

Polițiștii din cadrul Direcția Generală de Poliție a Municipiului București – Secția 13 Poliție au reținut trei persoane, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de furt calificat, după ce din locuința unui cetățean srilankez au fost sustrase bunuri și bani în valoare de aproximativ 10.000 de lei.

Trei persoane reținute după un furt din locuința unui cetățean srilankez. FOTO: Arhivă
Trei persoane reținute după un furt din locuința unui cetățean srilankez. FOTO: Arhivă

Fapta a fost sesizată la data de 9 februarie 2026, prin plângere, de către un bărbat, cetățean străin, care locuia într-o casă din municipiul București, împreună cu o altă persoană, fiecare având camera sa. Victima, care lucrează ca bucătar la un restaurant din Capitală, a reclamat dispariția unui telefon mobil iPhone 15 Pro, a cutiei acestuia, a unei perechi de căști Apple AirPods 2, precum și a unui portofel în care se aflau 200 de lei, 400 de dolari și documente personale.

Din cercetările efectuate a reieșit că trei persoane ar fi profitat de faptul că accesul în locuință nu era asigurat, pătrunzând fără drept în holul imobilului, iar ulterior ar fi forțat ușa unei camere, de unde au sustras bunurile și sumele de bani.

În imaginile surprinse de camere de supraveghere se observă cei trei suspecți după comiterea faptei, având bunurile sustrase într-un ghiozdan.

În urma activităților investigative, polițiștii au identificat trei persoane bănuite de comiterea furtului: un tânăr de 17 ani și două femei, în vârstă de 18 și 29 de ani.

La data de 13 februarie 2026, a fost pus în executare un mandat de percheziție domiciliară, în municipiul București. Suspecții au fost depistați și conduși la audieri, fiind dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore. Aceștia urmează să fie prezentați magistraților cu propuneri legale.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Secției 13 Poliție, sub supravegherea Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.

Reprezentanții Poliției precizează că efectuarea percheziției domiciliare reprezintă un procedeu legal de administrare a probatoriului și nu încalcă, în nicio situație, principiul prezumției de nevinovăție.

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Militarii NATO, învinși de ucraineni. Un exercițiu a arătat cum o echipă mică de operatori de drone a câștigat în fața aliaților
digi24.ro
image
Un italian a aflat la 75 de ani că avea dreptul la pensie în toți acești ani. A primit o sumă uriașă plus 1.400 de euro lunar
stirileprotv.ro
image
USR-iștii fac scut în jurul lui Ilie Bolojan, după acuzațiile că a băgat România în recesiune. Tăcerea dinspre majoritatea șefilor PNL alimentează acuzațiile de „USR-izare” a lui Bolojan. Cine îi ține spatele premierului
gandul.ro
image
Alexei Navalnîi a fost otrăvit. Acuzații grave aduse Rusiei de cinci state europene
mediafax.ro
image
Ce au pățit Giovanni Becali și soția sa însărcinată într-una dintre cele mai tari țări din Europa. Coșmarul a început la graniță
fanatik.ro
image
„Țigări, țigări!” se strigă la doi pași de Poliție. Rețeaua din Obor: cum se vând zilnic țigări de contrabandă, sub privirea autorităților
libertatea.ro
image
De ce a murit femeia în mașina electrică arsă ca o torță în București, și de ce soțul ei, deși afectat de flăcări, a scăpat
digi24.ro
image
Un specialist francez oferă detalii despre starea medicală a lui Lindsey Vonn
gsp.ro
image
Kremlinul a pus ”tunurile” pe juriu, după decizia care i-a ”ucis” visul Rusiei: ”Soția mea a spus”
digisport.ro
image
Permisia dată criminalului turc, Abdullah Atas, ar fi fost semnată după evadare. Documentul care naște noi suspiciuni
stiripesurse.ro
image
„O femeie din România a ucis 10 persoane”. Misterioasa româncă din grupul „turiștilor lunetiști” care vânau civili și copii în Sarajevo
antena3.ro
image
Dragostea și creierul: de la euforia îndrăgostirii la durerea despărțirii. Ce se întâmplă în corp când iubim
observatornews.ro
image
Cum putea fi salvată femeia din București care a ars în mașina cuprinsă de flăcări: 'Dacă avea...'
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață de Ziua Îndrăgostiților!
prosport.ro
image
Primăvara 2026 va fi atipică. Meteorologii anunță frig și ninsori până în aprilie: efectele La Niña se resimt și în România
playtech.ro
image
Victor Angelescu, atac nuclear: „Am rămas siderat de ce a făcut Radu Petrescu! Lumea știe ce culori poartă sub haine! E clar că se vrea FCSB în play-off!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Scandal la JO 2026: a trișat, după care și-a înjurat adversarul! Conflictul a continuat și după meci + Ce arată imaginile
digisport.ro
image
Migrație fără precent a marilor bogați ai lumii: Părăsesc în mare viteză Occidentul și se refugiază în noul ”El Dorado” al miliardarilor
stiripesurse.ro
image
Semnul divin pe care Andreea, sora afaceristului Sorin Iacob, l-a primit de pe lumea cealaltă: „Atunci am știut că există semne de sus pentru noi”
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
Andra a dezvăluit secretul prin care a slăbit considerabil. A scăpat instant de 10 kg!
romaniatv.net
image
Dezastru financiar pentru trei zodii. Ghinionistele horoscopului după 14 februarie
mediaflux.ro
image
Un specialist francez oferă detalii despre starea medicală a lui Lindsey Vonn
gsp.ro
image
Ce s-a întâmplat exact când Nicolae Ceaușescu s-a întâlnit cu Părintele Arsenie Boca: „Vă vor cerne!"
actualitate.net
image
Cu cine este căsătorită Karina Pavăl, milioanara de 33 de ani care a cumpărat Carrefour România. Legătura cu firmele care au tranzacționat afacerea de peste 800 de milioane de euro
actualitate.net
image
„În loc de case, investesc în amintirile copiilor mei”. Răzvan Pascu, influencer în turism, a vizitat alături de familia sa peste 60 de țări
click.ro
image
Topul celor mai fericite zodii ale lunii martie. Au noroc cu carul și bucurii la tot pasul
click.ro
image
Când se toaletează, de fapt, pomii primăvara. Așa îți asiguri o recoltă bogată, fructe mari și zemoase
click.ro
Sarah Ferguson în 1989, Profimedia (2) jpg
Nimfomana de la Palat. Deși soțul încerca s-o satisfacă, apetitul Ducesei atinsese cote nebănuite și apela la ”ajutoare”
okmagazine.ro
fostul Prinț Andrew foto profimedia 0209866818 jpg
„Regele Perversiunilor”. Cât de departe mergea Andrew pentru a-și satisface nevoile intime
okmagazine.ro
close up tasty brie cheese grapes jpg
Ce se întâmplă cu tensiunea ta arterială când mănânci brânză
clickpentrufemei.ro
Castelul Corvinilor, desen de epocă (foto: Muzeul Castelul Corvinilor)
Știați că în secolul al XVI-lea domeniul Castelului Corvinilor se afla sub conducerea a doi Castelani?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
De ce e bine să dăm de pomană, de Moșii de Iarnă. Silviu Biriș: „Mulți oameni pleacă de aici triști.” De ce arpacașul pentru colivă se spală în 9 ape?
image
„În loc de case, investesc în amintirile copiilor mei”. Răzvan Pascu, influencer în turism, a vizitat alături de familia sa peste 60 de țări

OK! Magazine

image
„Regele Perversiunilor”. Cât de departe mergea Andrew pentru a-și satisface nevoile intime

Click! Pentru femei

image
Valentine’s Day, romantism sau stres? Ce ascund așteptările exagerate?

Click! Sănătate

image
Partenerul îţi întoarce spatele în timpul somnului? Iată ce înseamnă acest lucru!