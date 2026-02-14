Video Trei persoane reținute după un furt din locuința unui cetățean srilankez. Prejudiciu de 10.000 de lei

Polițiștii din cadrul Direcția Generală de Poliție a Municipiului București – Secția 13 Poliție au reținut trei persoane, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de furt calificat, după ce din locuința unui cetățean srilankez au fost sustrase bunuri și bani în valoare de aproximativ 10.000 de lei.

Fapta a fost sesizată la data de 9 februarie 2026, prin plângere, de către un bărbat, cetățean străin, care locuia într-o casă din municipiul București, împreună cu o altă persoană, fiecare având camera sa. Victima, care lucrează ca bucătar la un restaurant din Capitală, a reclamat dispariția unui telefon mobil iPhone 15 Pro, a cutiei acestuia, a unei perechi de căști Apple AirPods 2, precum și a unui portofel în care se aflau 200 de lei, 400 de dolari și documente personale.

Din cercetările efectuate a reieșit că trei persoane ar fi profitat de faptul că accesul în locuință nu era asigurat, pătrunzând fără drept în holul imobilului, iar ulterior ar fi forțat ușa unei camere, de unde au sustras bunurile și sumele de bani.

În imaginile surprinse de camere de supraveghere se observă cei trei suspecți după comiterea faptei, având bunurile sustrase într-un ghiozdan.

În urma activităților investigative, polițiștii au identificat trei persoane bănuite de comiterea furtului: un tânăr de 17 ani și două femei, în vârstă de 18 și 29 de ani.

La data de 13 februarie 2026, a fost pus în executare un mandat de percheziție domiciliară, în municipiul București. Suspecții au fost depistați și conduși la audieri, fiind dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore. Aceștia urmează să fie prezentați magistraților cu propuneri legale.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Secției 13 Poliție, sub supravegherea Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.

Reprezentanții Poliției precizează că efectuarea percheziției domiciliare reprezintă un procedeu legal de administrare a probatoriului și nu încalcă, în nicio situație, principiul prezumției de nevinovăție.