Marți, 3 Februarie 2026
Adevărul
Alimentele ultraprocesate, la fel de periculoase ca țigările: cercetătorii cer reglementări similare

Publicat:

Alimentele ultraprocesate au mai multe în comun cu țigările decât cu fructele sau legumele și ar trebui supuse unor reglementări mult mai stricte, potrivit unui nou raport.

Alimentele ultraprocesate au mai multe în comun cu țigările, decât cu legumele FOTO Arhivă
Alimentele ultraprocesate au mai multe în comun cu țigările, decât cu legumele FOTO Arhivă

Alimentele ultraprocesate și țigările sunt concepute pentru a stimula dependența și consumul, susțin cercetători de la trei universități din Statele Unite, care indică efectele nocive similare asupra sănătății publice asociate ambelor categorii, potrivit The Guardian.

Disponibile pe scară largă la nivel global, alimentele ultraprocesate sunt produse fabricate industrial, adesea cu ajutorul emulgatorilor, coloranților și aromelor artificiale. În această categorie intră băuturile răcoritoare și gustările ambalate, precum chipsurile și biscuiții.

Potrivit studiului realizat de cercetători de la Harvard, Universitatea din Michigan și Universitatea Duke, există asemănări între procesele de producție ale alimentelor ultraprocesate și cele ale țigărilor, dar și în modul în care producătorii încearcă să optimizeze „dozele” produselor și viteza cu care acestea activează circuitele de recompensă din organism.

Autorii folosesc date din domeniile științei dependenței, nutriției și istoriei sănătății publice pentru a fundamenta comparațiile, publicate pe 3 februarie în revista de specialitate Milbank Quarterly.

Ei susțin că afirmațiile de marketing precum „low fat” sau „fără zahăr” reprezintă o formă de „cosmetizare a imaginii de sănătate”, care poate întârzia reglementarea, la fel cum, în anii 1950, filtrele de țigări erau promovate drept inovații protectoare, deși „în practică ofereau beneficii minime”.

„Multe alimente ultraprocesate au mai multe caracteristici comune cu țigările decât cu fructele sau legumele minim procesate și, prin urmare, necesită un nivel de reglementare proporțional cu riscurile semnificative pe care le prezintă pentru sănătatea publică”, concluzionează cercetătorii.

Deși alimentația, spre deosebire de tutun, este esențială pentru supraviețuire, autorii susțin că tocmai acest lucru face intervenția și mai necesară, deoarece este aproape imposibil să eviți complet mediul alimentar modern.

Gearhardt consideră că ar trebui să fie posibilă delimitarea clară între alimentele ultraprocesate dăunătoare și alte produse alimentare, în același mod în care băuturile alcoolice sunt diferențiate de alte tipuri de băuturi.

Autorii mai susțin că experiența acumulată în reglementarea tutunului – „inclusiv procesele în instanță, restricțiile de marketing și intervențiile structurale” – ar putea oferi un model pentru reducerea efectelor nocive asociate alimentelor ultraprocesate. În acest context, ei cer ca politicile de sănătate publică să „mute accentul de la responsabilitatea individuală la responsabilitatea industriei alimentare”.

Prof. Martin Warren, director științific al Quadram Institute, un centru specializat în cercetare alimentară, avertizează însă că, deși există paralele între alimentele ultraprocesate și tutun, autorii studiului riscă „o exagerare” a comparațiilor.

El ridică întrebarea dacă alimentele ultraprocesate sunt, asemenea nicotinei, „intrinsec adictive din punct de vedere farmacologic” sau dacă, mai degrabă, exploatează preferințe învățate, mecanisme de recompensă și comoditatea. De asemenea, subliniază importanța stabilirii cauzei reale a efectelor adverse asupra sănătății: conținutul acestor produse sau faptul că ele înlocuiesc „alimente integrale bogate în fibre, micronutrienți și compuși vegetali protectori”.

„Această distincție este esențială, pentru că influențează dacă răspunsul de reglementare ar trebui să copieze controlul tutunului sau să se concentreze pe calitatea dietei, standarde de reformulare și diversificarea sistemului alimentar”, spune Warren.

