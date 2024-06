Cele 7 grăsimi sănătoase care vă pot ajuta să pierdeți în greutate și să reduceți colesterolul

Grăsimile sănătoase sunt o parte esențială a unei diete echilibrate. Spre deosebire de grăsimile nesănătoase, care pot crește riscul de boli de inimă, grăsimile sănătoase pot ajuta la gestionarea greutății și la îmbunătățirea nivelului de colesterol.

Medicul Johanna Angman, dietetician și nutriționist, a dezvăluit pentru shefinds care sunt cele șapte grăsimi sănătoase pe care trebuie să le consumați mai mult pentru a pierde în greutate și a reduce nivelul colesterolului.

Potrivit sursei citate, avocado, ciocolata neagră și uleiul de măsline sunt unele dintre cele mai bune opțiuni.

1. Avocado

Avocado sunt bogate în fibre și grăsimi sănătoase, care promovează sațietatea și reduc aportul total de calorii. Fibrele vă ajută să vă mențineți sătul pentru perioade mai lungi, reducând gustările inutile și supraalimentarea.

„Bogate în grăsimi mononesaturate, avocado ajută la reducerea nivelului de colesterol rău, stimulând în același timp colesterolul bun. De asemenea, acestea vă mențin senzația de sațietate, reducând aportul caloric general”, spune Johanna Angman, dietetician și nutriționist

2. Nucile

Grăsimile mononesaturate și polinesaturate din nuci ajută la scăderea nivelului de colesterol LDL, cunoscut drept colesterolul „rău”. Aceste grăsimi promovează, de asemenea, creșterea colesterolului HDL, care este considerat colesterolul „bun”, și ajută la eliminarea colesterolului LDL din artere.

„Migdalele, nucile și fisticul sunt surse excelente de grăsimi sănătoase, fibre și proteine. Acestea ajută la scăderea colesterolului și vă mențin sătui, prevenind supraalimentarea”, spune Johanna Angman.

3. Uleiul de măsline

Uleiul de măsline este compus predominant din grăsimi mononesaturate, în special acid oleic, care este cunoscut pentru beneficiile sale pentru sănătate. Grăsimile mononesaturate din uleiul de măsline ajută la scăderea nivelului de colesterol LDL, ceea ce este esențial pentru reducerea riscului de boli de inimă.

„Uleiul de măsline extravirgin este plin de antioxidanți și grăsimi mononesaturate, care ajută la reducerea inflamației și la îmbunătățirea nivelului de colesterol. Este un element de bază în dieta mediteraneană sănătoasă pentru inimă”, a explicat Johanna Angman, dietetician și nutriționist.

4. Pești grași

Peștii grași sunt bogați în acizi grași omega-3, în special EPA (acid eicosapentaenoic) și DHA (acid docosahexaenoic). Aceste grăsimi sunt esențiale pentru diverse funcții corporale și au fost asociate cu sprijinirea eforturilor de pierdere în greutate.

„Somonul, macroul și sardinele sunt bogate în acizi grași omega-3, care scad trigliceridele și reduc riscul de boli de inimă. Omega-3 sprijină, de asemenea, pierderea în greutate prin îmbunătățirea sănătății metabolice”, dezvăluie nutriționistul.

5. Semințele de chia

Semințele de chia sunt bogate în fibre, în special fibre solubile. Atunci când sunt consumate, fibrele solubile absorb apa și formează o substanță asemănătoare unui gel în tractul digestiv. Acest gel încetinește digestia și promovează un sentiment de sațietate.

„Aceste semințe mici sunt o sursă puternică de omega-3, fibre și proteine. Ele ajută la stabilizarea nivelului de zahăr din sânge, reduc colesterolul și promovează senzația de sațietate”, precizează dr. Angman.

6. Semințe de in

Nutriționistul afirmă că „semințele de in măcinate sunt o sursă excelentă de omega-3 și fibre. Acestea ajută la scăderea colesterolului și sprijină gestionarea greutății prin reducerea foamei și îmbunătățirea digestiei”.

Încorporarea semințelor de in în dieta dumneavoastră se poate face prin adăugarea semințelor de in măcinate în smoothie-uri, iaurt, fulgi de ovăz sau prin utilizarea uleiului de in ca ingredient pentru dressing.

7. Ciocolata neagră

Ciocolata neagră conține grăsimi sănătoase, în principal grăsimi mononesaturate și grăsimi saturate, în cantități mici. Studiile sugerează că consumul regulat de ciocolată neagră cu conținut ridicat de cacao poate îmbunătăți nivelul colesterolului prin creșterea colesterolului HDL (bun) și scăderea colesterolului LDL, promovând astfel o mai bună sănătate cardiovasculară.

„Ciocolata neagră de înaltă calitate (70% cacao sau mai mult) conține grăsimi mononesaturate și antioxidanți. Aceasta ajută la îmbunătățirea nivelului de colesterol și poate satisface pofta de dulce, prevenind excesul de alimente nesănătoase”, susține dieteticianul.