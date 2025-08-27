search
Miercuri, 27 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Primul test de sânge minim invaziv pentru excluderea bolii Alzheimer, disponibil în România

0
0
Publicat:

Diagnosticarea precisă şi rapidă a bolii Alzheimer este o provocare în întreaga lume. Până la 75% dintre persoanele care trăiesc cu simptome nu sunt diagnosticate, iar cele care au primit un diagnostic au așteptat în medie aproape trei ani de la debutul simptomelor.

fiole pentru analize de laborator
Testul de sânge pentru excluderea bolii Alzheimer FOTO Roche

Diagnosticarea bolii Alzheimer devine mai accesibilă în România, odată cu introducerea testului Elecsys® pTau181, primul test de sânge certificat la nivel internațional care permite excluderea acestei afecțiuni.

Procedura minim invazivă poate reduce necesitatea investigațiilor suplimentare invazive și oferă pacienților și medicilor o claritate mai rapidă asupra cauzei declinului cognitiv.

Claritate și diagnostic rapid pentru pacienți

Diagnosticarea precisă și rapidă a bolii Alzheimer rămâne o provocare la nivel global: până la 75% dintre persoanele cu simptome nu sunt diagnosticate, iar cei care primesc un diagnostic așteaptă, în medie, aproape trei ani de la debutul simptomelor.

Elecsys® pTau181, dezvoltat de Roche, măsoară proteina Tau fosforilată (pTau181), un indicator cheie al bolii Alzheimer.

Testul poate fi folosit împreună cu informațiile clinice existente pentru a exclude Alzheimer ca fiind cauza declinului cognitiv, evitând astfel investigații confirmatorii costisitoare sau invazive.

„Povara bolii Alzheimer asupra societății și a sistemelor de sănătate este în creștere pe măsură ce populația mondială îmbătrânește”, a declarat Matt Sause, CEO al Roche Diagnostics.

Cu Elecsys pTau181, medicii pot oferi pacienților și îngrijitorilor lor claritatea de care au nevoie atunci când stabilesc cauza declinului cognitiv. Permițând un diagnostic mai timpuriu și mai puțin invaziv, acest test are potențialul de a îmbunătăți rezultatele pacienților și de a reduce costurile pentru sistemele de sănătate din întreaga lume”, a adăugat el.

Avantajele testului față de metodele tradiționale

Metodele clasice de confirmare a bolii Alzheimer, cum ar fi tomografia cu emisie de pozitroni (PET) sau analiza lichidului cefalorahidian (LCR), sunt invazive, costisitoare și greu de accesat.

Testul de sânge Elecsys pTau181 oferă o alternativă simplă: un rezultat negativ poate evita necesitatea acestor investigații suplimentare, în timp ce pacienții cu rezultate pozitive pot fi ghidați către teste suplimentare pentru diagnosticarea timpurie a bolii.

Potrivit studiilor clinice, testul poate fi implementat eficient în diverse medii de îngrijire, inclusiv în medicina primară, unde majoritatea pacienților solicită pentru prima dată ajutor pentru probleme cognitive. Această abordare sprijină identificarea timpurie a patologiei Alzheimer și accesul la tratamente eficiente în stadiile incipiente ale bolii.

Două decenii de cercetare în boala Alzheimer

Cu peste 20 de ani de cercetare științifică, Roche dezvoltă soluții atât pentru diagnostic, cât și pentru tratamente experimentale, vizând diferite ținte și stadii ale bolii.

Portofoliul companiei include teste digitale de sânge, analize LCR și medicamente experimentale, toate având scopul de a detecta, diagnostica și monitoriza eficient boala Alzheimer.

Sănătate

Top articole

Partenerii noștri

image
Cazul miraculos al unui soldat ucrainean, care a supraviețuit după ce rușii i-au tăiat gâtul și l-au aruncat într-o groapă
digi24.ro
image
Supraviețuitorul accidentului din Munții Iezer a fost găsit în râpă după 10 ore de la tragedie. Ce le-a spus salvatorilor
stirileprotv.ro
image
Anchetă la metrou, după un INCIDENT ținut “la secret”. Multe semne de întrebare după eșecul unei proceduri de testare și omologare a unui tren
gandul.ro
image
Putin se teme să se întâlnească cu Zelenski pentru negocieri de pace, afirmă premierul canadian Mark Carney
mediafax.ro
image
Răspunsul oficial al companiei chineze Temu la taxa de 25 de lei impusă de statul român. Cum vor ajunge coletele România
fanatik.ro
image
Două cupluri de români au murit într-un Audi cu volan pe dreapta, strivit între copaci, lângă o șosea din Germania
libertatea.ro
image
Zegrean: Cetățeanul crede că judecătorii sunt ăia răi care ies la pensie devreme, au pensii mari și le dau lor soluții tâmpite
digi24.ro
image
O eroare a făcut ca Alcaraz să rămână fără păr înainte de US Open! Ibericul a povestit în detaliu incidentul
gsp.ro
image
Donald Trump a rostit PATRU cuvinte în fața tuturor, atunci când a aflat că Taylor Swift se mărită
digisport.ro
image
Se construiește drumul de mare viteză care va lega Bucureștiul de granița către principala destinație de vacanță a românilor
stiripesurse.ro
image
ChatGPT l-a învățat pe un băiat de 16 ani cum să se sinucidă și chiar i-a lăudat nodul lațului: „Da, nu e deloc rău”
antena3.ro
image
Emil Constantinescu, exclusiv Observator: Este revoltat de propunerea ca Institutul Levantului să fie închis
observatornews.ro
image
Andi Moisescu a divorțat de Olivia Steer! A părăsit-o după 22 de ani
cancan.ro
image
FOTO. Asta e ultima fiță cu Bănel Nicoliță. S-a desfătat cu vin și cu o brunetă
prosport.ro
image
Klaus Iohannis și-a făcut o operație estetică. Un chirurg plastician a explicat schimbările vizibile de pe fața fostului președinte: „A dat timpul înapoi”
playtech.ro
image
Dumitru Dragomir a ales cel mai bun jucător din România: “Aş da 10 milioane de euro pe loc! E peste Louis Munteanu, peste toţi”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Americanii au rămas "mască". Așa a apărut Naomi Osaka pe teren, la US Open. "Efectul a fost cel dorit"
digisport.ro
image
VIDEO Omul dorit de Nicușor Dan la șefia SRI se declară naționalist și suveranist: A fost avocat împotriva României
stiripesurse.ro
image
Ce a apărut pe profilul Ștefaniei, tânăra care și-a pierdut viața în Munții Iezer. Oamenii sunt sfâșiați de durere
kanald.ro
image
Noul preşedinte al Poloniei blochează prin veto ajutoarele pentru copiii refugiaţilor și accesul...
playtech.ro
image
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
wowbiz.ro
image
Controverse privind ora de iarnă 2025. Decizia Uniunii Europene vizează şi România!
romaniatv.net
image
Bulgaria ia fața României! Gigantul european Rheinmetall va produce proiectile și praf de pușcă de 1 miliard de euro în țara vecină
mediaflux.ro
image
O eroare a făcut ca Alcaraz să rămână fără păr înainte de US Open! Ibericul a povestit în detaliu incidentul
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Victor Ponta recunoaște motivele divorțului de Daciana Sîrbu: „Vinovatul sunt eu, 100%”
actualitate.net
image
De la festival, direct pe patul de spital! Monica Anghel a ajuns pe mâna medicilor: „M-am operat!” Care e starea ei de sănătate?
click.ro
image
Alimentele populare care favorizează hipertensiunea și diabetul de tip 2. Dr. Irinel Popescu avertizează: „Riscul crește exponențial”
click.ro
image
Cât a plătit Dan Negru în Istanbul pe o porție de Budinca lui Noe: „Gust de colivă și cam scump!” Cum se prepară cel mai vechi desert din lume?
click.ro
Prințesa Charlotte profimedia 0950220050 jpg
Prințesa Charlotte face ravagii în vacanță la Balmoral. Scoțienii sunt intrigați de acest detaliu, când o văd prin localitate
okmagazine.ro
Gem de prune Sursa foto shutterstock 283305926 jpg
Gem de prune. Cum să păstrezi la borcan tot ce e mai bun vara
clickpentrufemei.ro
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro jpeg
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Reacția dură a lui Octavian Ursulescu: „Cum s-o inviți pe Marina Voica să cânte la Mamaia un sfert de piesă?” Supărarea absentei Elena Cârstea
image
De la festival, direct pe patul de spital! Monica Anghel a ajuns pe mâna medicilor: „M-am operat!” Care e starea ei de sănătate?

OK! Magazine

image
Prințesa Lilibet a crescut. Cea mai recentă imagine o arată drept o domnișoară suplă, cu părul lung și roșcat

Click! Pentru femei

image
La 60 de ani, și-a făcut testamentul și nu l-a inclus nici măcar pe unicul ei copil!

Click! Sănătate

image
Oncolog: Simptom la nivelul gurii ce indică risc de cancer