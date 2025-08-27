Primul test de sânge minim invaziv pentru excluderea bolii Alzheimer, disponibil în România

Diagnosticarea precisă şi rapidă a bolii Alzheimer este o provocare în întreaga lume. Până la 75% dintre persoanele care trăiesc cu simptome nu sunt diagnosticate, iar cele care au primit un diagnostic au așteptat în medie aproape trei ani de la debutul simptomelor.

Diagnosticarea bolii Alzheimer devine mai accesibilă în România, odată cu introducerea testului Elecsys® pTau181, primul test de sânge certificat la nivel internațional care permite excluderea acestei afecțiuni.

Procedura minim invazivă poate reduce necesitatea investigațiilor suplimentare invazive și oferă pacienților și medicilor o claritate mai rapidă asupra cauzei declinului cognitiv.

Claritate și diagnostic rapid pentru pacienți

Elecsys® pTau181, dezvoltat de Roche, măsoară proteina Tau fosforilată (pTau181), un indicator cheie al bolii Alzheimer.

Testul poate fi folosit împreună cu informațiile clinice existente pentru a exclude Alzheimer ca fiind cauza declinului cognitiv, evitând astfel investigații confirmatorii costisitoare sau invazive.

„Povara bolii Alzheimer asupra societății și a sistemelor de sănătate este în creștere pe măsură ce populația mondială îmbătrânește”, a declarat Matt Sause, CEO al Roche Diagnostics.

„Cu Elecsys pTau181, medicii pot oferi pacienților și îngrijitorilor lor claritatea de care au nevoie atunci când stabilesc cauza declinului cognitiv. Permițând un diagnostic mai timpuriu și mai puțin invaziv, acest test are potențialul de a îmbunătăți rezultatele pacienților și de a reduce costurile pentru sistemele de sănătate din întreaga lume”, a adăugat el.

Avantajele testului față de metodele tradiționale

Metodele clasice de confirmare a bolii Alzheimer, cum ar fi tomografia cu emisie de pozitroni (PET) sau analiza lichidului cefalorahidian (LCR), sunt invazive, costisitoare și greu de accesat.

Testul de sânge Elecsys pTau181 oferă o alternativă simplă: un rezultat negativ poate evita necesitatea acestor investigații suplimentare, în timp ce pacienții cu rezultate pozitive pot fi ghidați către teste suplimentare pentru diagnosticarea timpurie a bolii.

Potrivit studiilor clinice, testul poate fi implementat eficient în diverse medii de îngrijire, inclusiv în medicina primară, unde majoritatea pacienților solicită pentru prima dată ajutor pentru probleme cognitive. Această abordare sprijină identificarea timpurie a patologiei Alzheimer și accesul la tratamente eficiente în stadiile incipiente ale bolii.

Două decenii de cercetare în boala Alzheimer

Cu peste 20 de ani de cercetare științifică, Roche dezvoltă soluții atât pentru diagnostic, cât și pentru tratamente experimentale, vizând diferite ținte și stadii ale bolii.

Portofoliul companiei include teste digitale de sânge, analize LCR și medicamente experimentale, toate având scopul de a detecta, diagnostica și monitoriza eficient boala Alzheimer.