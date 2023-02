Obiceiul din dormitor al bărbaților care le enervează pe femei mai mult decât sforăitul

Sforăitul, o problemă despre care se spune că amenință armonia unei relații, nu este, așa cum mulți ar fi crezut, cel mai deranjant obicei inconștient în dormitor.

Un sondaj efectuat pe un eșantion de peste 1.000 de respondenți, citat de zadovoljna.hr, a concluzionat că sforăitul este depășit de „furtul de pături” potrivit alephnews.ro.

Femeile care se trezesc dezvelite pentru că partenerul trage, în somn, toată pătura, pilota sau cearșaful pe el, îl consideră cel mai deranjant obicei inconștient în dormitor.

Pe parcursul studiului, respondenții au fost rugați să evalueze diverse scenarii în dormitor, iar luarea păturilor pe partea lor de pat a fost în fruntea listei celor mai enervante obiceiuri pentru reprezentantele sexului frumos, în timp ce sforăitul s-a clasat pe locul al doilea, iar agitația constantă, pe locul al treilea.

Interesant este că același obicei nu îi deranjează prea mult pe bărbați. Potrivit studiului citat, respondenții de sex masculin au spus că se simt cel mai mult deranjați atunci când o femeie mănâncă în pat.

Potrivit aceleiași cercetări, cuplurile care au un pat mai mare sunt, în general, mai fericite, un aspect deloc surprinzător, pentru că un confort mai mare în timpul somnului conferă un sentiment de satisfacție și o capacitate mai bună de a reacționa la obiceiuri potențial iritante.

Un alt aspect interesant evidențiat în studiu este că 17% dintre femeile căsătorite au declarat că nu au nimic împotrivă să doarmă ocazional separat de partenerul lor, deoarece acest lucru facilitează odihna, în timp ce doar 8% dintre bărbații căsătoriți sunt de aceeași părere.

Amintim că, potrivit unei statistici din 2015 a Naţional Sleep Fundation, SUA, în unul din patru cupluri, partenerii dorm în camere separate. Mai mulţi sexologi şi psihologi, experţi în terapia de cuplu au explicat ce impact are acest obicei asupra relaţiei.

„E necesar să nu pierdem din vedere faptul că fiecare are un fel propriu de a-şi arăta afecţiunea, un stil diferit de somn, astfel că aranjamentele de acest tip diferă de la un cuplu la altul“, a declarat dr. Amanda Zayde, psiholog la o clinică din New York, citată de The Huffington Post.