Tendințele anului în materie de culori pentru designul interior: cum să le integrezi în locuință

Fiecare început de an aduce o nouă paletă de idei și inspirații în materie de design interior. Culorile joacă un rol important în atmosfera unei locuințe, influențând starea de spirit și chiar nivelul de confort. În 2025, accentul cade pe tonuri naturale, nuanțe calde, dar și contraste îndrăznețe. Dacă vrei să aduci un suflu nou în casa ta, integrarea acestor tendințe cromatice este un prim pas inspirat.     

ea305629ed95a3d84b69d392dc0bcdff jpg

Paleta de culori vedetă în 2025

Anul acesta, specialiștii în design interior propun o combinație armonioasă între nuanțele pământii și accentele vibrante. Un mod simplu și eficient de a aplica aceste culori este utilizarea unei vopsele de calitate. De exemplu, caută vopsea lavabilă de interior, pentru că îți oferă multiple variante de culori, rezistență și aplicare ușoară. 

Verdele salvie, bejul nisipiu, teracota și griul cald se numără printre cele mai populare alegeri. Acestea pot fi utilizate pentru a crea spații relaxante, cu o estetică naturală, dar sofisticată. Pe de altă parte, pentru cei care preferă un plus de energie și dinamism, culorile accent, precum albastru cobalt, portocaliu ars sau chiar tonuri de galben muștar, aduc un contrast interesant în decor. Cheia este echilibrul: folosește culorile puternice în „doze” mici, prin obiecte decorative, perne sau un perete accentuat vopsit cu o nuanță îndrăzneață.

Cum integrezi noile culori în fiecare cameră

Integrarea noilor tendințe cromatice nu presupune neapărat schimbări radicale. Poți adăuga culoare în mod subtil, prin accesorii, decorațiuni sau un perete accentuat. Important este să adaptezi fiecare alegere la funcționalitatea spațiului și la atmosfera pe care vrei să o creezi.

În living

Livingul este zona unde petreci timp cu familia, dar și unde primești musafiri, așa că este benefic ca spațiul să reflecte un echilibru între confort și stil. Nuanțele naturale, precum bej nisipiu, crem cald sau gri pal, pot constitui baza. Pentru un plus de dinamism, introdu accente colorate precum verde salvie sau portocaliu ars. Poți alege să vopsești un singur perete în contrast cu ceilalți, creând un punct de atracție în cameră. Dacă spațiul este mic, optează pentru tonuri deschise, care reflectă lumina și dau impresia de mai mult spațiu. Completează totul cu perne decorative, covoare cu model geometric sau vaze ceramice în culori complementare.

În dormitor

Dormitorul ar trebui să inspire calm și relaxare. În 2025, se poartă tonurile desaturate de albastru, lavandă, roz pudrat și gri verzui. Acestea induc o stare de liniște și ajută la crearea unui ambient propice odihnei. Poți integra aceste culori prin alegerea unei lenjerii de pat în nuanțe moi, a unei draperii opace în tonuri calde sau chiar prin zugrăvirea peretelui de la capul patului. Un truc des întâlnit în amenajările moderne este folosirea unei benzi LED cu lumină caldă în spatele tăbliei, pentru a accentua cromatica pereților și a crea un efect intim.

În bucătărie

Bucătăria capătă tot mai mult rol de spațiu social, de aceea merită o atenție specială. Culorile vibrante sunt binevenite aici, verde măsliniu, albastru cobalt sau chiar galben muștar sunt printre cele mai populare alegeri. Poți zugrăvi peretele de deasupra blatului de lucru cu o culoare contrastantă, pentru a delimita vizual zona și a aduce profunzime. Mobilierul poate fi ales în tonuri neutre, dar accesorizat cu mânere aurii sau negre mate, în tendințe. Un alt mod simplu de a introduce culoare este prin obiecte decorative: boluri ceramice, plante aromatice sau fețe de masă colorate.

În baie 

Chiar dacă este adesea un spațiu restrâns, baia nu trebuie ignorată. În 2025, se observă un trend spre culori profunde și sofisticate, precum verdele închis, bleumarin sau gri antracit. Acestea pot fi aplicate pe unul dintre pereți sau pe mobilier, iar restul spațiului păstrat în tonuri deschise pentru contrast. Folosește accesorii în nuanțe metalice calde - auriu, cupru, bronz - care adaugă rafinament. În plus, oglinzile mari și iluminarea bună vor echilibra impactul culorilor închise.

În hol

Deși este un spațiu de tranziție, holul merită și el puțină culoare. Poți opta pentru un perete accentuat în tonuri de teracotă sau galben solar, care să creeze o primă impresie plăcută. Un dulap simplu, dar vopsit într-o culoare statement, poate deveni piesa centrală. În holuri înguste, recomandăm folosirea oglinzilor și a iluminatului strategic pentru a amplifica spațiul și a pune în valoare cromatica aleasă. 

Tendințele în culori pentru designul interior din 2025 sunt o invitație la echilibru și expresivitate. Fie că preferi o atmosferă calmă și relaxantă, fie una vibrantă și energică, ai la dispoziție o paletă largă de nuanțe care pot fi ușor integrate în locuință. Începe cu spațiile cele mai utilizate și adaugă treptat culori noi, ținând cont de stilul tău personal. Cu puțină inspirație și materiale de calitate, transformarea casei devine nu doar posibilă, ci și o adevărată plăcere.

